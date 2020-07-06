Почему осьминоги так похожи на инопланетян?

Кадр из сериала «Сумеречная зона», второй сезон, 2020 год

Американский телевизионный сериал-антология «Сумеречная зона» выходил на канале CBS с 1959 по 1964 год. Каждый эпизод это отдельная история, персонажи которой входят в так называемую «Сумеречную зону», сталкиваясь с неожиданным финалом и моралью. В прошлом году состоялся ремейк культового сериала, а вскоре подоспел и второй сезон, одна из серий которого повествует о команде ученых, изучающих новые виды глубоководных осьминогов. Популяции кальмаров и осьминогов, согласно сюжету, выросли до невероятных масштабов из-за изменения климат а. В результате исследователи столкнулись с неизвестной науке интеллектуально развитой формой жизни. И знаете, что самое удивительное во всей этой истории? Осьминоги на самом деле настолько странные, что их щупальца как бы одновременно являются их «мозг ом». Но это далеко не все. Рассказываем, что науке известно о головоногих моллюсках.

Что науке известно об осьминогах?

Когда осьминог обвивает одним из своих гибких щупалец камень или кусочек пищи, это происходит не потому, что мозг животного говорит: «возьми это». Скорее, щупальце как бы само «решает», что ему делать дальше. Это как если бы большой палец вашей левой ноги определял, куда пойти. Нервная система головоногих моллюсков устроена не так, как у человека, и не так, как у других позвоночных. Но из какой именно части тела центральный мозг передает приказы всем остальным?

На самом деле конечности осьминога усеяны концентрациями нейронов, называемых ганглиями. С помощью ганглий эти «мозг и-щупальца» могут работать независимо от центрального мозг а осьминогов. Ученые, которым недавно удалось визуализировать движение в щупальцах осьминога, обнаружили, что центральный мозг животного при этом практически не задействован.

Команда представили свои результаты 26 июня 2019 года в ходе научной конференции по астробиологии. Исследователи использовали камеру и программное обеспечение для отслеживания поведения животных, чтобы смоделировать, как осьминог воспринимает, а затем обрабатывает информацию об окружающей среде с помощью щупалец, пишет Livescience.

А вы знали, что у У кальмаров очень большой мозг . Ученые считают, что они самые умные из моллюсков.

Современные технологии позволяют исследователям узнавать как сенсорная информация интегрируется в нейронную сеть моллюска, когда животное принимает сложные решения. Движение щупалец осьминога начинается далеко от мозг а, а вызывается присосками (датчиками) в щупальцах, которые исследуют морское дно или аквариум. Каждая присоска содержит десятки тысяч химических и механических рецепторов; Для сравнения – кончик пальца человека содержит всего несколько сотен механических рецепторов.

Когда осьминог прикасается к чему-то интересному, «мозг » в его щупальцах обрабатывает поступающую из вне информацию и перемещает сигнал дальше, указывая руке, что делать. Исследователи обнаружили, что сигналы, генерируемые одной присоской, передаются его ближайшему соседу, активируя мышцы щупалец и генерируя широкую волну движения, которая движется вверх по телу. В то время как щупальца осьминога активно взаимодействуют с окружающей средой — и друг с другом — сигнал, который достигает центрального мозг а животного, «сильно абстрагирован» и во взаимодействии «рук» непосредственно не участвует.

Серия сумеречной зоны не настолько безумна, как может показаться на первый взгляд. Отличная научная фантастика

По сути, осьминоги «передают на аутсорсинг» вычисления о том, как управлять телом, назначая определенные действия локальным органам управления — ганглиям, которые находятся в каждом щупальце. В некотором смысле, осьминоги отправляют свой разум исследовать окружающую среду, чтобы понять что происходит вокруг примерно на полпути. Это все очень занимательно, но по какой причине ученые говорят об осьминогах на астробиологической конференции? Какое это имеет вообще имеет отношение к внеземной жизни? О том, почему представители внеземных цивилизаций скорее всего будут непохожи на нас, читайте в увлекательном материале моего коллеги Ильи Хеля.

Считается, что осьминоги обладают высоким интеллектом, однако способы восприятия окружающего мира и взаимодействия с ним резко отличаются от способов, которые развивались у разум ных позвоночных. Таким образом, способности этих головоногих моллюсков может служить важной альтернативной модели для понимания интеллекта, и может подготовить экспертов к распознаванию необычных проявлений разум ной жизни, которая возникла в других мирах. Это дает исследователям представление о разнообразии познания в мире. И, возможно, во Вселенной. А как вы думаете, насколько разум ны осьминоги? Ответ будем ждать здесь!