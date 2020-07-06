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Открыт новый паук, на спине которого нарисован «Джокер»

Открыт новый паук, на спине которого нарисован «Джокер»

Кадр из фильма «Джокер»

В большинстве своем, пауки — это страшные на вид существа, которые могут укусить и убить человека своим ядом. Но в мире есть разновидности, которые не представляют для людей собой опасности и выглядят как маленькие произведения искусства. Например, к таким видам относятся бархатные пауки (Eresidae), тела которых покрыты тонкими волосками и украшены узорами. Недавно, на территории Ирана, финские ученые обнаружили новую разновидность бархатных пауков, на спине которых нарисовано нечто похожее на лицо знаменитого Джокера из одноименного фильма 2019 года. Новый вид получил название Loureedia Phoenixi в честь актера Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в фильме. Он удостоился такой чести не только благодаря сыгранной роли — актер является активным защитником природы.

 


Красивые пауки

О новом пауке было рассказано в издании Daily Mail. Как правило, бархатные пауки обитают в Африке, поэтому паук-джокер стал первым в своем роде, который живет на территории Ирана. Тело небольшого паука длиной до 20 миллиметров, покрыто множеством тонких волосков черного и белого цвета. Но на спине есть красная полоска, на фоне которой черные волоски образуют улыбку. По мнению группы ученых под руководством Алирезы Замани (Alireza Zamani), этот узор очень напоминает лицо одного из главных врагов Бэтмена.

Открыт новый паук, на спине которого нарисован «Джокер»

«Джокер» на спине паука Loureedia Phoenixi

Новый паук Loureedia Phoenixi пока недостаточно хорошо изучен. Ученым пока удалось найти только особей мужского пола, так что в дальнейшем они планируют проследить за ними и добраться до самок. Как правило, бархатным паукам свойственен половой диморфизм — явление, при котором между самцами и самками одного и того же вида возникают очень сильные различия в строении тела. Ученые почти уверены, что самки пауков-джокеров окрашены в черный цвет и не имеют никакого узора на спине. Также они наверняка крупнее самцов по размерам.

Материнский инстинкт пауков

Также у самок бархатных пауков очень странный, пугающий и в то же время впечатляющий материнский инстинкт. После рождения потомства, самка кормит их собственными внутренними органами. Когда молодая мама выводит из организма все органы, она умирает. Детишкам, чтобы не умереть с голода, не остается ничего, кроме поедания останков своей матери. Звучит ужасно, но природа полна подобных сюрпризов. Это явление известно как «матрифагия» — с древнегреческого языка этот термин можно дословно перевести как «поедание матери».

Открыт новый паук, на спине которого нарисован «Джокер»

Паучата едят тело своей матери

После обнаружения самок, исследователи хотят выяснить, как происходит спаривание пауков. Скорее всего, рисунок на спине самцов необходим для привлечения внимания особей противоположного пола. Также может быть, что «джокер» на спине предупреждает других животных о ядовитости паука. Да, они ядовиты, но только для определенных видов живых организмов — на человека содержащие в паучьем яде вещества никак не действуют.

Открыт новый паук, на спине которого нарисован «Джокер»

Еще одно фото Loureedia Phoenixi

Жизнь пауков

Если в пауков-джокеров не обнаружится особых отличий от остальных бархатных пауков, то об их образе жизни, можно сказать, все известно. Покрытые тонкими волосками крошечные пауки обитают в норах различных жуков и в трещинах на земной поверхности. Эти создания охотятся и питаются быстрыми жуками, червями и другими небольшими организмами. Из норм обычно выползают только самцы — молодые особи для поиска нового жилья, а взрослые для спаривания с самками и добычи пропитания.

06 июль 2020 /
Новости технологий
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