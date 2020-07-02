История побега майя из самого большого города древности

Представители народа майя выглядели примерно так

Гватемала — это страна в Центральной Америке, которая славится обилием вулканов и тропических лесов. Тысячи лет назад на ее территории располагались города загадочной цивилизации майя, представители которой придумали основы математики, изобрели письменность и сделали много важных для нас открытий. Одним из самых крупных городов этого народа был Тикаль, население которого составляло более 100 тысяч человек. В этом огромном поселении было построено множество пирамид, храмов и жилых домов, но однажды все жители этого города начали убегать из своих домов. Ученые долго не могли выяснить причину такого внезапного бегства, но недавно американские ученые нашли доказательство того, что в какой-то период времени жить в этом городе стало невозможно. А виной этому оказалась отравленная вода, которая вызывала болезни и даже смерть.



Древний город майя

Научные работы на территории древнего города начались в далеком 1848 году. Исследователям удалось найти сотни каменных сооружений, причем некоторые из них остаются нераскопанными даже сегодня. Город поистине огромен — по расчетам ученых, жилые дома занимают площадь около 60 квадратных километров. Народ майа строил сооружения из известняка, который добывался прямо на территории города. После добычи горной породы, на земле оставались глубокие ямы, которые впоследствии использовались для снабжения жителей водой.

Гватемала на карте мира



Ядовитая вода

В ходе одной из научных работ, исследователи решили изучить химический состав стен 10 водных резервуаров, расположенных в окрестностях древнего города. Вероятно, они очень удивились, когда в образцах грязи были обнаружены остатки вредных для человеческого организма веществ. В частности, ими были найдены следы сине-зеленых водорослей Planktothrix и Microcystis, которые могут попасть в организм и вызвать раздражение кожи, тошноту, боли в печени и другие неприятности.

Как правило, сине-зеленые водоросли активно развиваются во время засух. А у ученых уже было предположение о том, что люди убежали из города как раз после засушливого периода. По словам одного из авторов исследования Кеннет Танкерсли (Kenneth Tankersley), вода в резервуарах наверняка стала выглядеть грязной и обрела ужасный вкус. Никто бы не стал пить такую воду, а она могла быть повсюду. Людям пришлось массово бежать из города — не умирать же им от обезвоживания?

Опасность ртути

По данным научного издания ScienceAlert, ученые обнаружили еще одно опасное вещество в резервуарах — ртуть. Сначала исследователи считали, что этот ядовитый металл попал в резервуары вместе с вулканическим пеплом. Но потом их осенило, что источником ртути могли быть сами жители города. Дело в том, что они активно рисовали фрески — картины, нанесенные на сырую штукатурку. А краски они изготавливали из киновари, который считается одним из самых распространенных ртутных минералов.

Скорее всего, народ майя прекрасно знал, что ртуть является ядовитым для человеческого организма веществом. Может даже быть, что они обращались с красками с предельной осторожностью и не допускали ее попадания на кожу. Но они едва ли учитывали, что во время дождей часть краски смывается и попадает в водные резервуары. Сами того не подозревая, они могли много лет пить отравленную воду и тем самым наносить своему здоровью непоправимый вред. А если учесть появление в воде ядовитых водорослей, дело могло дойти до эпидемии какой-нибудь серьезной болезни. Никто не хотел умирать, вот люди и решили оставить свои дома и искать более пригодные для жизни места.

А куда именно разбежались жители города, не ясно. Возможно, часть из них перебралась в древний город под названием Киригуа, который тоже расположен на территории современной Гватемалы. Только вот есть свидетельства, что примерно во время тяжелых времен в Тикале, этот город тоже распался. Из-за чего это произошло, ученым пока тоже неизвестно. Изучение города ведется с 1840 года и ученым уже удалось найти множество интересных артефактов. Самыми интересными из них, пожалуй, являются скульптуры мифических чудовищ.