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Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Думаете, правдивая карта только одна?

Когда карту, в 90% случаев все представляют либо силуэт России, либо общие очертания карты мира, но эти карты неинтересные — вы их прекрасно помните. А что будет, если нанести на карту необычную статистику и использоваться её для экспериментов? Результат вас удивит! Многие клише настолько сидят в нашем подсознании, что мы стали забывать, насколько удивителен и многообразен мир. Сегодня с помощью карт вы узнаете, как выглядит Антарктика безо льда, сколько людей в мире имеют доступ к интернету, в каких странах нет Макдональдса и многое другое.


Пангея наших дней
Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Так бы выглядели очертания стран сейчас

Задолго до того, как тектонические плиты приняли то положение, к которому мы давно привыкли, существовал сверхконтинент Пангея. Это было так давно, но учёным пришла в голову мысль спроецировать нынешнюю сушу на древний сверхконтинент. И результат оказался увлекательным: Антарктика, например, примыкала к Австралии, Индии и Южной Африке — прям, как у Пушкина «лёд и пламень».

Растаявшая Антарктика

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь…

Пока Антарктида и правда «зеленеет», полюбуйтесь, как бы выглядел южный континент, если на нём исчезли снег и лёд. Что вы знаете об Антарктиде, кроме того, что там холодно и обитают пингвины?

На самом деле, под 2,5-5 км льда находится материк, который на 60% погружён под воду, здесь есть настоящие горные цепи, вулканы, а ещё кратер диаметром почти 490 км. Самая высокая часть — гора Винсон, соизмерима Эльбрусу.

Есть ли в мире место без Макдональдса? Есть!

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Зелёным на карте отмечены страны, в которых отсутствует Макдональдс

Итак, где же нет известного фастфуда? Его нет в Гайане, почти во всей Африке, на Мадагаскаре, в Исландии, Йемене, Ираке, Иране, Туркменистане, Афганистане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Монголии, Непале, Бангладеше, Мьянме, в Лаосе, Камбожде, Вьетнаме, Северной Корее и в Папуа-Новой Гвинее.

Стало известно, что фастфуд повышает риск бесплодия у женщин, поэтому даже не знаю, действительно ли так не повезло странам без Макдональдса?

Карта солнечного затмения

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Что это за странная полоса?

Необычный эксперимент провёл Гугл. Данная чёрная полоса — это количество поисковых запросов на тему солнечного затмения. Что? Всё достаточно просто, здесь имело место обратная логика. Там, где видели солнечное затмение, число запросов существенно росло, поэтому черная полоса практически в точности повторяет траекторию солнечного затмения.

Сколько людей пользуются интернетом

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Сколько людей на самом деле имеют интернет-соединение?

Когда заходит речь, что мы живём в 21 веке, то мы излишне идеализируем положение вещей. На деле всё может быть несколько иначе. Интернет появился почти 30 лет назад и настолько стремительно вошёл в нашу повседневную жизнь, что кажется, будто он есть абсолютно у всех, но реально только у 46% населения Земли есть доступ к сети интернет. В России, например, всего у 72% людей есть доступ к интернету. При условии, что население России составляет порядка 144,5 млн человек, минус 28% означает, что 40,5 млн человек по жизни оффлайн.

Что интересно, сервис Gmail насчитывает порядка 5 млрд активных аккаунтов. Если учесть, что в мире проживает 7,76 млрд человек, а интернет есть только у 46%, то получается, что людей с интернетом в мире порядка 3,57 млрд человек, а аккаунтов 5 млрд. Вопрос, откуда ещё 1,43 млрд аккаунтов? Понятное дело, что есть рабочие и личные аккаунты, но то лишь аккаунты — реальных людей в сети намного меньше, чем кажется.

Где больше всего рогатого скота?

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Поголовье рогатого скота

Список лидеров такой:

  1. Индия
  2. Бразилия
  3. Китай
  4. США

А вот Россия занимает 7 место, что меня, по правде говоря, удивило. Рогатый скот, как по мне, занимает немало места, и при широте российских территорий казалось, что мы должны быть в числе лидеров, но нет.

Где больше всего роботов?

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Общее количество роботов по странам

К сожалению, Россию в данный топ не включили, но я, кажется, раскрыл секрет Японии. Видимо, в Японии, проживают роботы, а не люди, поэтому они такие продуктивные! А если серьёзно, то на данной карте хорошо видны страны по технологическому развитию. Если вы молодой специалист в сфере робототехники, то вам стоит посетить Японию, Южную Корею, США и Германию, а если вы уже гуру робототехники, то можете попытать счастье в Канаде, Великобритании, Индии и Бразилии — здесь тема только набирает обороты и требует опытных профи извне.

Карта розеток мира

Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Бесчисленное множество штепселей

Казалось бы, что такая простая вещь, как «вилка» шнура, должна быть единого образца по миру, но разные стандарты по миру диктуют разные условия для производителей электроники. Таким образом, в мире насчитывают 9 основных типов штепселей. Помните о их отличиях, когда поедете дикарём в отпуск.


Карта полетов самолетов
Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Рисунок из самолётных рейсов

Аналогично поисковым запросам в Гугл, можно посмотреть на рисунок из самолётных рейсов. Получается интересная независимая статистика. Тёмные места на карте — места пониженной активности и территория боевых дейсвий. Поэтому, если сомневаетесь в том, ведутся ли боевые действия на той или иной территории, посмотрите на рисунок из рейсов — он врать не будет.


Где используют больше всего АЭС?
Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

Белые точки — места повышенного использования АЭС

Впереди планеты всей по использованию атомной энергетики — Франция. 58 АЭС тут покрывают 70% энергозатрат страны, вырабатывая 63,1 ГВт. Для сравнения в России 35 реакторов с общей мощностью — 27,9 ГВт.

Статистика и факты могут быть очень интересными и увлекательными, если их грамотно и красиво подать, но важнее всего не это. Самое главное, что чистая информация без выводов позволяет получить данные из первоисточника. Какая карта удивила вас больше всего?

02 июль 2020 /
Новости технологий
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Эти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на голову

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