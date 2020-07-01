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Мог ли коронавирус гулять по Европе в марте 2019?

Мог ли коронавирус гулять по Европе в марте 2019?

Возможно, коронавирус гуляет по миру уже давно. Это показал анализ образцов, собранных на очистных сооружениях сточных вод

Испанские вирусологи полагают, что обнаружили следы COVID-19 в образцах сточных вод, собранных в Барселоне в марте прошлого года. Если исследователи из университета Барселоны правы, то коронавирус присутствовал в сточных водах за девять месяцев до того, как SARS-CoV-2 впервые был идентифицирован в Китае. Необходимо отметить, что вирус обнаружен только в одном образце, и для подтверждения результата потребуется больше. Однако Франция и Италия сообщили об аналогичных результатах, полученных в ходе анализа образцов, собранных на очистных сооружениях сточных вод. Но как такое возможно?


Пандемия ускоряется

Несмотря на хорошую погоду, жаркое лето и постепенное снятие ограничений, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, набирает обороты и худшее еще впереди. Об этом 29 июня заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Исследователи полагают, что рост количества зараженных во многих странах мира вызван отменой ограничительных мер, принятых после объявления пандемии. Даже несмотря на то, что некоторые страны добились определенного прогресса, в глобальном масштабе пандемия действительно ускоряется, пишет CNBC.

Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью, но реальность такова, что худшее еще впереди.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус во время виртуальной пресс-конференции из штаб-квартиры организации в Женеве.

Как сообщается на сайте университета Джона Хопкинса, COVID-19 заражены более десяти миллионов человек по всему миру, а количество погибших превысило 500 000 человек. Согласно отчету ВОЗ от 28 июня 2020 года, более 60% новых случаев зарегистрированы в странах Северной и Южной Америки. К сожалению, расслабляться не стоит никому, а это значит, что необходимо по-прежнему использовать средства индивидуальной защиты и тщательно мыть руки.

Мог ли коронавирус гулять по Европе в марте 2019?

Испания сильно пострадала в результате пандемии. Количество погибших превысило 28 тысяч человек

Но если коронавирус действительно присутствовал в сточных водах некоторых стран Европы в марте прошлого года, то почему пандемия до сих пор не в самом разгаре?

Что обнаружили в сточных водах Европы?

Сточными называют воды, свойства которых были изменены в худшую сторону в результате жизнедеятельности человека или промышленной деятельности. Такие воды отводятся в канализационную систему или самотеком попадают в реки, пруды и озера. Так как COVID-19 распространяется в том числе фекально-оральным путем, наблюдение за сточными водами является мощным инструментом для мониторинга распространения болезни.

В ходе нового исследования были проанализированы пробы, взятые с двух очистных сооружений в Барселоне с 13 апреля по 25 мая 2019 года. Ученые также протестировали замороженные архивные образцы, собранные в январе 2018 года. Затем они провели тесты на образцах, собранных в период с января 2018 по декабрь 2019 года и обнаружили наличие генома вируса только в одном образце, собранном 12 марта 2019 года – за девять месяцев до того, как вирус впервые был обнаружен в Китае. Примечательно, что первый случай заболевания был официально зарегистрирован в Барселоне спустя 41 день после того, как исследователи выявили следы вируса в сточных водах города 15 января 2020 года.

Мог ли коронавирус гулять по Европе в марте 2019?

Не исключено, что пандемия будет бушевать пока не изобретут вакцину

Министерство здравоохранения Испании пока не комментирует полученные выводы, но эксперт из общества общественного здравоохранения и санитарного управления страны заявил, что еще слишком рано делать окончательные выводы и что необходимы дополнительные исследования. По мнению ученых, одним из способов подтвердить полученные результаты было бы изучение образцов крови пациентов больных гриппом, которые поступили в больницы Барселоны в марте 2019 года. Это позволит определить, действительно ли новый коронавирус гулял по Европе весной прошлого года.

Более того, полученные результаты можно воспроизвести по всему миру. Напомню, что для достоверных, качественных исследований всегда требуется больше данных, больше работы, больше образцов. Это необходимо чтобы исключить лабораторную ошибку, методологическую проблему или подтвердить уже полученные результаты. Несмотря на то, что существует вероятность ложноположительного ответа из-за сходства вируса с другими респираторными инфекциями, концентрация вируса в образце была на том же уровне, что и в образцах собранных с марта по апрель 2020 года. Ученые полагают, что в прошлом году вирус могли не обнаружить из-за сезона гриппа. К тому же, год назад никто не искал новых, неизвестных науке вирусов.

01 июль 2020 /
Новости технологий
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