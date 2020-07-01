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Новый вид пластика разлагается всего за 4 года

Новый вид пластика разлагается всего за 4 года

Обычный пластик разлагается несколько сотен лет, но NeCycle — всего за четыре года

Сегодня пластик стал незаменимым материалом, из которого изготавливается посуда, инструменты, игрушки — в общем, практически все, что нас окружает. Его популярность обусловлена невысокой стоимостью, прочностью и долговечностью, но за такие привлекательные свойства человечество платит очень большую цену. Из-за обилия пластиковых изделий, которые в огромных количествах были выброшены людьми на природу, сегодня гибнут сотни живых созданий. Пластик не разлагается на протяжении сотен лет, поэтому в будущем наша планета может превратиться в огромную мусорную свалку. Чтобы этого не допустить, ученые со всего мира пытаются разработать более безвредный аналог, который был бы таким же недорогим и прочным, но при этом разлагался намного быстрее и не отравлял природу своим существованием. Кажется, такой материал наконец-то создан.


Безопасный пластик

О новом материале было рассказано в научном издании New Atlas. Рецепт пластика, который обладает высокой прочностью и быстрым сроком разложения, был разработан сотрудниками японской компании NEC. Она занимается производством электронной техники но, судя по всему, у нее есть и специальные лаборатории по созданию новых материалов. Созданный пластик на 50% состоит из растительных материалов, благодаря чему изготовленные из него предметы полностью разлагаются всего за 4 года. А это не просто очень хороший показатель, но даже удивительный — обычный пластик сохраняет свою форму и вредные свойства несколько веков!

Новый вид пластика разлагается всего за 4 года

Интересный факт: изначально пластик был создан как замена слоновым костям, из которых изготавливались бильярдные шары

Новому пластику дано название NeCycle. Материал на 50% состоит из целлюлозы — твердого вещества белого цвета, которое добывается из различных растений. Оно легко разлагается под воздействием микроорганизмов, которые обитают в почве. Из чего состоит остальная часть пластика, исследователи не говорят, но важно то, что материал полностью разлагается всего лишь за четыре года. То есть, оно очень даже похоже на древесину — изделия из березы, например, сгнивают за 2-3 года. Значит, разработанный материал будет вредить природе гораздо меньше обычного пластика.

Новый вид пластика разлагается всего за 4 года

Все зависит от окружающих условий, но в целом деревья разлагаются очень быстро

Подобные материалы уже есть, но они созданы обычными группами ученых. Например, в 2019 году автор Hi-News.ru Владимир Кузнецов рассказывал о прорыве, который совершили американские ученые. Они создали экологически безопасный материал из табачных листьев, который обладает такой же прочностью, что пластик. Только вот использоваться такой материал начнется не скоро, потому что ученым нечего из них производить — надо искать компании, которые будут готовы что-то из него делать.

Новый вид пластика разлагается всего за 4 года

Возможно, когда-нибудь, табачные листья спасут нашу планету


Новый материал для техники

Исходя из этого, в успех материала NeCycle верится больше. Ведь его разработала компания, которая занимается производством электронной техники начиная с далекого 1899 года. В первые годы своего существования, она производила телефонное оборудование, а теперь выпускает проекторы, мониторы и другие виды электронной техники. Мы не удивимся, если в скором времени корпуса новой продукции компании будут сделаны из более экологичного материала, чем обыкновенный пластик.

В дальнейшем компания собирается продавать материал сторонним производителям. Новый NeCycle планируется распространять в двух видах: в форме готовых деталей для различного оборудования и в виде гранул. Эти гранулы можно будет расплавить, влить в формы и изготовить из материала все, что необходимо. Если все пойдет по плану и сторонние компании заинтересуются новой разновидностью пластика, к 2025 году NEC продаст материал на общую сумму около 46 миллионов долларов.

Новый вид пластика разлагается всего за 4 года

NeCycle будет продаваться другим производителям в виде таких гранул

Если человечеству удастся собрать выброшенные тонны пластика и переработать его, а в дальнейшем времени начать использовать безопасные материалы, планета будет спасена. А на данный момент ситуация с экологией у нас очень плачевная — совсем недавно я рассказывал, что пластиковые пакеты остаются целыми и невредимыми даже после 20-летнего пребывания под водой. В этом же материале вы сможете узнать о том, чем же именно вреден пластик — некоторые не знают, что он оказывает вред самыми разнообразными способами.

01 июль 2020 /
Новости технологий
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