В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

Муркупины были растительноядными животными размером с собаку

В 1973 году на один из пересохших водоемов Австралии дули сильные ветры, из-за чего он лишился довольно толстого слоя песка. Оказалось, все это время, под рыхлой землей хранились останки многочисленных животных, которые застряли в грязи около 25 миллионов лет назад и впоследствии погибли. Их изучением многие годы занималась группа исследователей во главе с палеонтологом Диком Тедфордом (Dick Tedford) — в ходе научной работы, им удалось открыть совершенно новое для науки животное. С этого момента прошло очень много времени, но ученые официально описали неожиданно найденное создание только недавно. Новое животное получило название муркупина (Mukupirna nambensis) — по словам исследователей, оно было похоже на огромного хомяка. К сожалению, эти необычные создания уже давно вымерли.

Новые животные

После того, как на дне высохшего водоема были найдены кости животных, ученые начали аккуратно выяснять, есть ли какие-нибудь останки животных на большей глубине. Они не могли использовать лопаты и тем более большую технику, потому что если под землей есть и другие кости, тяжелые инструменты их легко бы повредили. Поэтому, чтобы провести аккуратную «разведку», исследователи осторожно проталкивали в землю металлический стержень. Когда стержень останавливался, ученые начинали копать определенный участок земли. В конечном итоге они нашли кости довольно большого и ранее неизвестного животного. Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Изучив кости, исследователи пришли к выводу, что загадочное животное весило около 170 килограмм. Внешне оно было похоже на очень крупного вомбата — сумчатого существа Австралии, которое похоже на нечто среднее между маленьким медведем и крупным хомяком. Было выдвинуто предположение, что найденное животное является предком современных вомбатов. Старичку было дано название Mukupirna nambensis, которое сложено из двух слов австралийских аборигенов: «muku» означает «кости», а «pirna» — «большой».

Исследователи считают, что муркупины обладали мощными предплечьями и могли легко раскапывать землю. Но зачем им был необходим навык копания, не ясно, потому что из-за своих крупных размеров, они вряд ли могли прятаться в норах. А вот вомбаты отлично живут в норах, которые представляют собой целую систему из различных тоннелей. Большинство из этих систем достигают 20 метров в длину и 3,5 метров в глубину. В этих пещерах вомбаты отдыхают днем, а вечером выбираются из них, чтобы наесться корнями растений, грибами и ягодами.

Муркупины тоже питались растительностью, но только мягкими разновидностями. Об этом свидетельствует то, что расположенные у щек зубы располагались очень низко, что не позволило бы животным хорошо измельчать твердую пищу. При всем этом, у зубов были хорошо развитые корни. Скорее всего, древние родственники вомбатов питались мягкими листьями растений, которые произрастали в тропических лесах, в которых они и обитали.

Животные Австралии

О тропическом происхождении древних созданий говорит пыльца, которая была найдена на месте обнаружения костей животных. Судя по всему, помимо муркупинов, в них также обитали кенгуру и коалы. Также на этой территории явно обитали сумчатые львы вида Wakaleo schouteni, который по размерам был сравним с собакой и весил около 23 килограмм. Об этом животном стало известно в 2017 году — останки черепа с зубами, а также плечевая кость, были найдены недалеко от австралийского штата Квинсленд.