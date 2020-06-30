» » В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

Муркупины были растительноядными животными размером с собаку

В 1973 году на один из пересохших водоемов Австралии дули сильные ветры, из-за чего он лишился довольно толстого слоя песка. Оказалось, все это время, под рыхлой землей хранились останки многочисленных животных, которые застряли в грязи около 25 миллионов лет назад и впоследствии погибли. Их изучением многие годы занималась группа исследователей во главе с палеонтологом Диком Тедфордом (Dick Tedford) — в ходе научной работы, им удалось открыть совершенно новое для науки животное. С этого момента прошло очень много времени, но ученые официально описали неожиданно найденное создание только недавно. Новое животное получило название муркупина (Mukupirna nambensis) — по словам исследователей, оно было похоже на огромного хомяка. К сожалению, эти необычные создания уже давно вымерли.

 

Новые животные

После того, как на дне высохшего водоема были найдены кости животных, ученые начали аккуратно выяснять, есть ли какие-нибудь останки животных на большей глубине. Они не могли использовать лопаты и тем более большую технику, потому что если под землей есть и другие кости, тяжелые инструменты их легко бы повредили. Поэтому, чтобы провести аккуратную «разведку», исследователи осторожно проталкивали в землю металлический стержень. Когда стержень останавливался, ученые начинали копать определенный участок земли. В конечном итоге они нашли кости довольно большого и ранее неизвестного животного. Об этом сообщило издание ScienceAlert.

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

Фрагмент черепа древнего животного Австралии

Изучив кости, исследователи пришли к выводу, что загадочное животное весило около 170 килограмм. Внешне оно было похоже на очень крупного вомбата — сумчатого существа Австралии, которое похоже на нечто среднее между маленьким медведем и крупным хомяком. Было выдвинуто предположение, что найденное животное является предком современных вомбатов. Старичку было дано название Mukupirna nambensis, которое сложено из двух слов австралийских аборигенов: «muku» означает «кости», а «pirna» — «большой».

Исследователи считают, что муркупины обладали мощными предплечьями и могли легко раскапывать землю. Но зачем им был необходим навык копания, не ясно, потому что из-за своих крупных размеров, они вряд ли могли прятаться в норах. А вот вомбаты отлично живут в норах, которые представляют собой целую систему из различных тоннелей. Большинство из этих систем достигают 20 метров в длину и 3,5 метров в глубину. В этих пещерах вомбаты отдыхают днем, а вечером выбираются из них, чтобы наесться корнями растений, грибами и ягодами.

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

Вот так выглядят современные вомбаты. Милашка, правда?

Муркупины тоже питались растительностью, но только мягкими разновидностями. Об этом свидетельствует то, что расположенные у щек зубы располагались очень низко, что не позволило бы животным хорошо измельчать твердую пищу. При всем этом, у зубов были хорошо развитые корни. Скорее всего, древние родственники вомбатов питались мягкими листьями растений, которые произрастали в тропических лесах, в которых они и обитали.

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

Судя по останкам пыльцы, раньше в Австралии было мало лугов, но много тропических лесов

Животные Австралии

О тропическом происхождении древних созданий говорит пыльца, которая была найдена на месте обнаружения костей животных. Судя по всему, помимо муркупинов, в них также обитали кенгуру и коалы. Также на этой территории явно обитали сумчатые львы вида Wakaleo schouteni, который по размерам был сравним с собакой и весил около 23 килограмм. Об этом животном стало известно в 2017 году — останки черепа с зубами, а также плечевая кость, были найдены недалеко от австралийского штата Квинсленд.

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

Сумчатый лев Wakaleo schouteni в представлении художника

30 июнь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища
Новости технологий

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

В 2011 году, на обледенелых просторах Антарктиды, была найдена загадочная окаменелость в виде огромной печеной картошки. Ее размеры составляли примерно 20 на 30 сантиметров, а возраст равнялся 68
Этот маленький динозавр мог убивать даже самых крупных животных
Новости технологий

Этот маленький динозавр мог убивать даже самых крупных животных

Где-то 70 миллионов лет назад, по территории современной Америки разгуливали огромные динозавры. Некоторые из них были не особо подвижными и питались растениями, но среди них были и настоящие
Длина самого маленького динозавра составляла всего 5 сантиметров
Новости технологий

Длина самого маленького динозавра составляла всего 5 сантиметров

Миллионы лет назад на нашей планете обитали динозавры, среди которых были как огромные хищники, так и небольшие, практически беззащитные создания. Недавно международная группа ученых, которая
В Австралии открыты новые виды акул. Опасны ли они для людей?
Новости технологий

В Австралии открыты новые виды акул. Опасны ли они для людей?

Вряд ли многие из нас видели акул в живую, но благодаря документальным фильмам мы отлично знаем об их кровожадности и умении быстро плавать. Но знаете ли вы, что в мире существуют и безопасные для
В США обнаружены останки самых первых деревьев на Земле
Новости технологий

В США обнаружены останки самых первых деревьев на Земле

На данный момент никто не может сказать нам точно, что ждет человечество в будущем. Однако, благодаря труду археологов и палеонтологов, сегодня мы можем с довольно большой достоверностью знать, что
Странное животное на берегу Ганы
Новости технологий

Странное животное на берегу Ганы

Недавно на территории одного из пляжей в округе Йоморо в Гане местные жители нашли странные останки, которые, предположительно, принадлежат морскому млекопитающему. Мертвое существо, вес которого
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Хорошо замаскированный интеллигентДикие людиNASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonРыба-архитекторМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 годуНазвавший Сталина убийцейКто изобрел телевидение? Немцы. Русские. АмериканцыКак работает самый совершенный ракетный двигатель


Свежие Статьи
Антарктида. Самый загадочный континент Земли

Антарктида. Самый загадочный континент Земли

Музыка укрепляет социальные связи и положительно влияет на психику человека

Музыка укрепляет социальные связи и положительно влияет на психику человека

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

В Австралии открыто новое животное, но оно уже вымерло

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+