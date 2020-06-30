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Какой длины могут достигать молнии?

Какой длины могут достигать молнии?

Когда-то давно считалось, что молнии — дело рук разъяренных богов

Каждое лето нам по несколько раз удается наблюдать за слегка пугающим, но при этом очень завораживающим явлением — грозами, которые сопровождаются громами и яркими молниями. Электрические разряды, которые испускаются грозовыми облаками, привлекают внимание многих фотографов, но вспышки очень быстро пропадают после возникновения. В среднем, у людей с фотоаппаратами есть всего лишь 025 секунды, чтобы сделать красивый кадр. Однако, в истории есть несколько официально доказанных случаев, когда молнии преодолевали очень большое расстояние и вспышки от них не угасали относительно долгое время. Недавно представители Всемирной метеорологической организации (ВМО) рассказали, что им удалось зафиксировать новые рекорды длины и продолжительности молний. Представленные показатели, без преувеличений, впечатляют.

 


Экстремальные явления природы

О самой продолжительной молнии рассказывал мой коллега Артем Сутягин в статье про причины возникновения электрических разрядов в небе. Самая продолжительная молния была зафиксирована учеными на территории Альп — очень длинного и высокого горного хребта, который полностью лежит в Европе. По словам наблюдателей за погодными явлениями, 30 августа 2012 года, одна из молний не угасала на протяжении 7,74 секунды. А вот самая длинная молния была замечена 20 июня 2007 года на территории США — ее длина составила 321 километров.

Какой длины могут достигать молнии?

Где-то тут, в Альпах, была зафиксирована самая продолжительная молния


Метеорологические спутники

Но все мы прекрасно знаем, что технологии не топчутся на месте. Постоянно совершенствуются не только смартфоны и прочая электроника, но и всевозможное оборудование для слежения за природными явлениями. Сегодня для наблюдения за молниями используются спутники вроде GOES-R, который оснащен картографом молний. Главная задача этого инструмента состоит в постоянном сборе информации о частоте и длительности вспышек, которые вызваны электрическими зарядами в атмосфере Земли. Оно способно замечать вспышки днем и ночью, вне зависимости от плотности облаков.

Какой длины могут достигать молнии?

Спутник GOES-R

Также для слежения за молниями используются китайские спутники Фэнъюнь, что можно перевести как «Ветер и облако». Эти аппараты больше известны под аббревиатурой FY и запускаются на орбиту нашей планеты с 1988 года. Благодаря собираемым данным, эти и им подобные спутники помогают человечеству предсказывать стихийные бедствия и предотвращать их разрушительные последствия.

Какой длины могут достигать молнии?

Спутник «Фэнъюнь»


Новые рекорды

Итак, у человечества есть отличные инструменты для обнаружения длинных молний. Недавно метеорологи поделились, что упомянутые выше рекорды продолжительности и длины молний вот уже два года как обновлены. Самой длинной молнией теперь считается электрический разряд, возникший 31 октября 2018 года — он протянулся от Атлантического океана, прошел через территорию Бразилии и достиг Аргентины. Длина молнии составила 709 километров, а это вдвое больше, чем предыдущий рекорд. Природа умеет удивлять!

Какой длины могут достигать молнии?

Сверху показана самая длинная молния, а чуть ниже — самая продолжительная

А вот рекорд продолжительности молнии был побит 4 марта 2019 года, на территории Аргентины. Тогда, во время грозы, возникла молния, которая не угасала на протяжении 16,73 секунды. Это тоже впечатляющий результат, потому что предыдущий показатель был в два раза меньше. О том, были ли последствия от ударов этих молний, никому неизвестно. Остается надеяться, что это просто безобидные рекорды природы и во время их установки ни один человек не пострадал.

По словам Рэндалла Червени (Randall Cerveny), который занимает должность главного докладчика ВМО по экстремальным явлениям, эта новость доказывает, на какие рекорды способна природа и насколько точно ученые могут их фиксировать. По его мнению, если технологии продолжат совершенствоваться, им удастся рассказать миру об еще более удивительных природных явлениях.

30 июнь 2020 /
Новости технологий
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