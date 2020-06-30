Какой длины могут достигать молнии?

Когда-то давно считалось, что молнии — дело рук разъяренных богов

Каждое лето нам по несколько раз удается наблюдать за слегка пугающим, но при этом очень завораживающим явлением — грозами, которые сопровождаются громами и яркими молниями. Электрические разряды, которые испускаются грозовыми облаками, привлекают внимание многих фото графов, но вспышки очень быстро пропадают после возникновения. В среднем, у людей с фото аппаратами есть всего лишь 025 секунды, чтобы сделать красивый кадр. Однако, в истории есть несколько официально доказанных случаев, когда молнии преодолевали очень большое расстояние и вспышки от них не угасали относительно долгое время. Недавно представители Всемирной метеорологической организации (ВМО) рассказали, что им удалось зафиксировать новые рекорды длины и продолжительности молний. Представленные показатели, без преувеличений, впечатляют.



Экстремальные явления природы

О самой продолжительной молнии рассказывал мой коллега Артем Сутягин в статье про причины возникновения электрических разрядов в небе. Самая продолжительная молния была зафиксирована учеными на территории Альп — очень длинного и высокого горного хребта, который полностью лежит в Европе. По словам наблюдателей за погодными явлениями, 30 августа 2012 года, одна из молний не угасала на протяжении 7,74 секунды. А вот самая длинная молния была замечена 20 июня 2007 года на территории США — ее длина составила 321 километров.

Где-то тут, в Альпах, была зафиксирована самая продолжительная молния



Метеорологические спутники

Но все мы прекрасно знаем, что технологии не топчутся на месте. Постоянно совершенствуются не только смартфоны и прочая электроника, но и всевозможное оборудование для слежения за природными явлениями. Сегодня для наблюдения за молниями используются спутники вроде GOES-R, который оснащен картографом молний. Главная задача этого инструмента состоит в постоянном сборе информации о частоте и длительности вспышек, которые вызваны электрическими зарядами в атмосфере Земли. Оно способно замечать вспышки днем и ночью, вне зависимости от плотности облаков.

Спутник GOES-R

Также для слежения за молниями используются китайские спутники Фэнъюнь, что можно перевести как «Ветер и облако». Эти аппараты больше известны под аббревиатурой FY и запускаются на орбиту нашей планеты с 1988 года. Благодаря собираемым данным, эти и им подобные спутники помогают человечеству предсказывать стихийные бедствия и предотвращать их разрушительные последствия.

Спутник «Фэнъюнь»



Новые рекорды

Итак, у человечества есть отличные инструменты для обнаружения длинных молний. Недавно метеорологи поделились, что упомянутые выше рекорды продолжительности и длины молний вот уже два года как обновлены. Самой длинной молнией теперь считается электрический разряд, возникший 31 октября 2018 года — он протянулся от Атлантического океана, прошел через территорию Бразилии и достиг Аргентины. Длина молнии составила 709 километров, а это вдвое больше, чем предыдущий рекорд. Природа умеет удивлять!

Сверху показана самая длинная молния, а чуть ниже — самая продолжительная

А вот рекорд продолжительности молнии был побит 4 марта 2019 года, на территории Аргентины. Тогда, во время грозы, возникла молния, которая не угасала на протяжении 16,73 секунды. Это тоже впечатляющий результат, потому что предыдущий показатель был в два раза меньше. О том, были ли последствия от ударов этих молний, никому неизвестно. Остается надеяться, что это просто безобидные рекорды природы и во время их установки ни один человек не пострадал.

По словам Рэндалла Червени (Randall Cerveny), который занимает должность главного докладчика ВМО по экстремальным явлениям, эта новост ь доказывает, на какие рекорды способна природа и насколько точно ученые могут их фиксировать. По его мнению, если технологии продолжат совершенствоваться, им удастся рассказать миру об еще более удивительных природных явлениях.