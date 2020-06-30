Арктика нагревается в два раза быстрее, чем вся остальная часть планеты

Тревожный признак проблем в Арктике: рекордная температура в Верхоянске – маленьком сибирском городе

Пока все заняты ежедневными хлопотами, климат на планете стремительно ухудшается. Температура растет с каждым годом, а последствия ее изменения негативно сказываются на состоянии дикой природы. климат ологи обеспокоены рекордными температурами в Арктике, которая нагревается вдвое быстрее, чем вся остальная часть планеты, создавая экологический хаос для растений и животных. Как показали результаты научных исследований, за последние пять лет температура воздух а в Арктике была выше, чем в какой-либо период начиная с 1900 года. Таким образом, изменение климат а в Арктике может оказывать влияние на возникновение экстремальных погодных условий по всему миру.

Что происходит в Арктике?

Есть такие темы, о которых никто не любит говорить. Но стоит ли удивляться, что не все хотят слушать о мрачных прогнозах ученых, некоторые из которых предрекают человечеству не более 100 лет жизни. Реальность, однако, такова, что у ученых для нас плохие новост и. Так, жители российского города Верхоянск отметили первый день лета температурой +37?C. Не то чтобы им это не понравилось, ведь Верхоянск находится в Сибири, в сотнях километров от ближайшего пляжа, просто это намного, намного теплее, чем обычно бывает в городах за Полярным кругом. По-видимому, 1 июня был зафиксирован новый температурный рекорд.

Еще одним тревожным фактором является аномальная жара в Сибири, которая, по мнению исследователей, связана с лесными пожарами, нашествием сибирского шелкопряда и ростом температур. Подробнее я рассказывала в предыдущем материале.

Таяние ледников может привести к катастрофическим последствиям уже очень скоро

Как пишет издание Wired, все события последних недель беспрецедентны с точки зрения величины экстремальных температур. Экстремальное потепление Арктики, известное как арктическое усиление или полярное усиление, может быть вызвано тремя факторами:

В мире становится теплее, погода ухудшается. Вот все, что нужно знать о том, что люди могут сделать, чтобы остановить разрушение планеты. Океанские течения влияют на погоду, приводя в движение мощный полярный реактивный поток, который перемещает горячие и холодные воздушные массы вокруг Северного полушария. Это результат разницы температур между Арктикой и тропиками. Но по мере того, как Арктика нагревается, реактивный поток колеблется между севером и югом. Наличие теплого воздух а над Арктикой в течение лета еще больше угрожает морскому льду и вечной мерзлоте. Майерс-Смит, эколог из университета Эдинбурга.

Таяние вечной мерзлоты

отражательная способность поверхности (количество света, который она отбрасывает обратно в космос ) меняется по мере того, как нагревается планета. Поскольку лед белый, он отражает солнечные лучи, что позволяет ему оставаться холодным летом. Если лед в Арктике растает, то белая поверхность океана исчезнет. В свою очередь более темная поверхность станет поглощать больше солнечного тепла, что согреет воды региона и потенциально станет причиной повышения температуры на суше., это согласуется с изменением течений. Океанские течения обычно приносят более теплую воду из Тихого океана, а более холодная вода выходит из Арктики в Атлантику. Но эти течения могут меняться, так как талый лед наполняет Северный Ледовитый океан пресной водой, плотность которой меньше, чем плотность соленой., отсутствие льда также усиливает ветер на поверхности, ускоряя круговорот Бофорта, который захватывает воду, обычно сбрасываемую в Атлантику. Это ускорение смешивает более холодную пресную воду на поверхности и более теплую соленую воду внизу, повышая температуру поверхности и дополнительно растапливая лед.

Таяние вечной мерзлоты – подземного льда, проникающего в глубину на сотни метров и существующего в течение длительного времени – может изменить соленость и общий химический состав воды, протекающей через Арктику. Ученые отмечают, что в северной почве содержатся огромные запасы замороженной ртути. Вопрос о том, сможет ли эта ртуть двигаться вниз по течению, попасть в воду и отравить рыбу, что затем повлияет на местных жителей и сельское хозяйство, остается открытым.

Недавно исследователи обнаружили, что часть вечной мерзлоты тает так быстро, что она разрушается вырезая огромные дыры в ландшафте. Это явление, известное как термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород. В результате получается болото, а не твердая почва, что влияет на подвижность как людей, так и животных. В значительной части Арктики распространено оленеводство, которое будет уничтожено, если земля потеряет свою твердость.

Важно понимать, что все происходящее сегодня в мире – будь то лесные пожары, рост температур, распространение опасных болезней и повышение уровня моря – последствия стремительного изменения климат а, вызванного деятельностью человека. Если человечество не переосмыслит уклад современной жизни и не пересмотрит свои привычки, последствия глобального потепления будут катастрофическими.