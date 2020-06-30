Арктика нагревается в два раза быстрее, чем вся остальная часть планеты
Тревожный признак проблем в Арктике: рекордная температура в Верхоянске – маленьком сибирском городе
Пока все заняты ежедневными хлопотами, климат на планете стремительно ухудшается. Температура растет с каждым годом, а последствия ее изменения негативно сказываются на состоянии дикой природы. климатологи обеспокоены рекордными температурами в Арктике, которая нагревается вдвое быстрее, чем вся остальная часть планеты, создавая экологический хаос для растений и животных. Как показали результаты научных исследований, за последние пять лет температура воздуха в Арктике была выше, чем в какой-либо период начиная с 1900 года. Таким образом, изменение климата в Арктике может оказывать влияние на возникновение экстремальных погодных условий по всему миру.
Что происходит в Арктике?
Есть такие темы, о которых никто не любит говорить. Но стоит ли удивляться, что не все хотят слушать о мрачных прогнозах ученых, некоторые из которых предрекают человечеству не более 100 лет жизни. Реальность, однако, такова, что у ученых для нас плохие новости. Так, жители российского города Верхоянск отметили первый день лета температурой +37?C. Не то чтобы им это не понравилось, ведь Верхоянск находится в Сибири, в сотнях километров от ближайшего пляжа, просто это намного, намного теплее, чем обычно бывает в городах за Полярным кругом. По-видимому, 1 июня был зафиксирован новый температурный рекорд.
Еще одним тревожным фактором является аномальная жара в Сибири, которая, по мнению исследователей, связана с лесными пожарами, нашествием сибирского шелкопряда и ростом температур. Подробнее я рассказывала в предыдущем материале.
Таяние ледников может привести к катастрофическим последствиям уже очень скоро
Как пишет издание Wired, все события последних недель беспрецедентны с точки зрения величины экстремальных температур. Экстремальное потепление Арктики, известное как арктическое усиление или полярное усиление, может быть вызвано тремя факторами:
Во-первых, отражательная способность поверхности (количество света, который она отбрасывает обратно в космос) меняется по мере того, как нагревается планета. Поскольку лед белый, он отражает солнечные лучи, что позволяет ему оставаться холодным летом. Если лед в Арктике растает, то белая поверхность океана исчезнет. В свою очередь более темная поверхность станет поглощать больше солнечного тепла, что согреет воды региона и потенциально станет причиной повышения температуры на суше.
Во-вторых, это согласуется с изменением течений. Океанские течения обычно приносят более теплую воду из Тихого океана, а более холодная вода выходит из Арктики в Атлантику. Но эти течения могут меняться, так как талый лед наполняет Северный Ледовитый океан пресной водой, плотность которой меньше, чем плотность соленой.
В-третьих, отсутствие льда также усиливает ветер на поверхности, ускоряя круговорот Бофорта, который захватывает воду, обычно сбрасываемую в Атлантику. Это ускорение смешивает более холодную пресную воду на поверхности и более теплую соленую воду внизу, повышая температуру поверхности и дополнительно растапливая лед.
В мире становится теплее, погода ухудшается. Вот все, что нужно знать о том, что люди могут сделать, чтобы остановить разрушение планеты. Океанские течения влияют на погоду, приводя в движение мощный полярный реактивный поток, который перемещает горячие и холодные воздушные массы вокруг Северного полушария. Это результат разницы температур между Арктикой и тропиками. Но по мере того, как Арктика нагревается, реактивный поток колеблется между севером и югом. Наличие теплого воздуха над Арктикой в течение лета еще больше угрожает морскому льду и вечной мерзлоте.
Майерс-Смит, эколог из университета Эдинбурга.
Таяние вечной мерзлоты
Таяние вечной мерзлоты – подземного льда, проникающего в глубину на сотни метров и существующего в течение длительного времени – может изменить соленость и общий химический состав воды, протекающей через Арктику. Ученые отмечают, что в северной почве содержатся огромные запасы замороженной ртути. Вопрос о том, сможет ли эта ртуть двигаться вниз по течению, попасть в воду и отравить рыбу, что затем повлияет на местных жителей и сельское хозяйство, остается открытым.
Недавно исследователи обнаружили, что часть вечной мерзлоты тает так быстро, что она разрушается вырезая огромные дыры в ландшафте. Это явление, известное как термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород. В результате получается болото, а не твердая почва, что влияет на подвижность как людей, так и животных. В значительной части Арктики распространено оленеводство, которое будет уничтожено, если земля потеряет свою твердость.
Важно понимать, что все происходящее сегодня в мире – будь то лесные пожары, рост температур, распространение опасных болезней и повышение уровня моря – последствия стремительного изменения климата, вызванного деятельностью человека. Если человечество не переосмыслит уклад современной жизни и не пересмотрит свои привычки, последствия глобального потепления будут катастрофическими.
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