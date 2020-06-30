Бессимптомные носители коронавируса распространяют его по всем поверхностям

Несмотря на жаркое лето, возможность заразиться коронавирус ом никуда не делась

Лето, солнц е, прогулки, пикники – кажется, будто все вернулось в норму. Улицы вновь заполнены людьми, а ограничения постепенно снимаются. Однако, как сообщает директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, в 11 странах отмечен резкий рост заболеваемости Covid-19. В Россию, по мнению специалистов, вторая волна коронавирус а придет уже через две недели, а риск распространения повысится, если не соблюдать меры предосторожности. Более того, согласно результатам последнего исследования, бессимптомные носители распространяют коронавирус по всем поверхностям.



Ситуация с коронавирус ом в мире

Безусловно, все мы устали от ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19. Однако есть кое-что, о чем никто не должен забывать – новый коронавирус Sars-Cov-2, как и защитные маски, перчатки и санитайзеры с нами надолго. По крайней мере до тех пор, пока не изобретут вакцину и не произведут ее в необходимых, многомиллионных масштабах. Подробнее о международной гонке за вакцину можно прочитать в нашем материале.

На момент написания этой статьи, согласно данным сайта университета Джона Хопкинса, количество зараженных Covid-19 в мире практически достигло 10 000 000 человек. При этом недавно специалисты Центра по контролю заболеваний в США (ЦКЗ) высказали мнение о том, что в Штатах реальное количество инфицированных может быть намного больше официальных данных и превышает 20 000 000. Но как это возможно?

Бессимптомные носители коронавирус а

Новое исследование, опубликованное в журнале mSphere, было проведено после того, как эпидемиологи ВОЗ предположили, что бессимптомные носители Covid-19 редко распространяют вирус . Как пишет Newsweek, существует множество причин, по которым у некоторых людей не проявляются симптомы Covid-19. Например, человек мог получить низкую дозу вируса во время заражения, что довольно вероятно, поскольку люди уделяют больше внимания гигиене.

В ходе исследования ученые взяли более 100 проб воздух а и поверхностей шести больничных палат, в которых находились 13 пациентов с подтвержденным коронавирус ом, у двоих пациентов симптомы Covid-19 никак не проявилялись. Пробы были взяты с пола, матрасов, дверных ручек, выключателей, раковин, унитазов и сливов, прикроватных тумбочек, простыней и подушек. Из 112 взятых образцов 44 оказались заражены SARS-CoV-2. Ни один из образцов воздух а загрязнен не был.

В общей сложности в палате одного бессимптомного пациента были загрязнены четыре поверхности – кровать, подушка, простыня и воздух овод. Результаты исследования показали, что бессимптомные носители нового коронавирус а могут представлять опасность для тех, с кем они находятся в тесном контакте. Поэтому исследователи полагают, что бессимптомным пациентам безопаснее оставаться в больницах, а не дома.

Однако исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, ученые не сообщают, были ли обнаруженные вирусные частицы жизнеспособными. Предыдущие исследования показали, что на некоторых поверхностях вирус быстро разрушается или жизнеспособен всего несколько часов. Во-вторых, метод, который команда использовала для тестирования коронавирус а, часто показывает ложноположительный результат. Но даже несмотря на вышеописанные ограничения, необходимо соблюдать все меры предосторожности, полагают авторы научной работы. Особенно это касается тех, кто знает или подозревает, что вступал в контакт с инфицированными Sars-Cov-2 людьми.

Напомню, что наиболее важными мерами предосторожности являются: ограничение контактов с другими людьми; использование защитной маски в общественных местах, особенно в общественном транспорте, аптеках и магазинах; тщательное мытье рук; соблюдение социальной дистанции. В целом полученные результаты показали, что даже несмотря на мытье рук и тщательную дезинфекцию, вирус находится повсюду. Работа также напоминает, что бессимптомные носители Covid-19 способны переносить и распространять вирус так же, как и инфицированные с ярко выраженной симптоматикой. Согласитесь, это довольно серьезный момент, который следует иметь в виду.