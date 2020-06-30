В США погибло рекордное количество пчел. Какие будут последствия?

Неужели пчелы станут вымирающими животными?

Многие люди уверены, что пчелы — это единственные в своем роде пчелы и все они одинаковые. Только вот в мире их насчитывается около 21 тысячи видов, которые обитают во всех уголках мира, кроме Антарктиды. Эти насекомые больно жалят, но приносят человечеству огромную пользу. Большое количество людей содержит их в своих домашних участках для получения меда, который обладает множеством полезных свойств и не имеет ограничений по сроку хранения. Также эти насекомые разносят пыльцу растений и озеленяют нашу планету, обеспечивая нас большим количеством еды. Как видно, эти создания очень важны для нас, но есть плохая новост ь — недавно в США было зафиксировано рекордное вымирание пчел. Вы уже догадываетесь, какими будут последствия?



Жизнь пчел

О рекордном количестве вымерших пчел рассказало издание Gizmodo. Журналисты узнали об этом, посмотрев результаты ежегодного опроса, которое проводят исследователи из Университета Мэриленда (США) среди более 3 000 пчеловодов. В общем числе они владеют 276 832 колонией пчел и каждый год сообщают ученым обо всех важных изменениях, которые творятся в жизни этих насекомых. Оказалось, что с апреля 2019 по апрель 2020 года, пчеловоды США потеряли 43,7% медоносных созданий.

Интересный факт: боязнь пчел называется апифобией

Обычно пчелы в большом количестве гибнут зимой, во время холодов. Но на этот раз доля вымерших в зимний период времени пчел составила всего лишь 22,2% — в предыдущие годы процент был как минимум на 6,4% больше. Больше всего смертей пчел пришлось на летний период времени — такой смертности ученые не наблюдали целых 14 лет. Опрос показал, что прошлым летом погибло 32% популяции пчел, а это на 10,4% выше среднего показателя.

Последствия жары

Главной причиной высокой смертности пчел считается аномальная жара лета 2019 года. Тогда околоземные спутники Европейского агентства, запущенные в рамках программы «Коперник» в 2014 году, зафиксировали рекордно высокую температуру — скачок пришелся на июль. Высокая температура воздух а могла повлиять на размножение пчел, а также привести к их голоданию. Дело в том, что цветы, нектарами которых они питаются, распускались в разное время и насекомые явно не были готовы к таким изменениям.

Также, в течение года, исследователи заметили увеличение популяции варроа (Varroa) — паразитических клещей, которые проникают в организмы медоносных пчел и буквально живут за их счет. Они высасывают из насекомых энергию, питаясь их жировыми телами. Чаще всего паразиты присасываются к пазухам между крыльев пчел, на обратной стороне брюшка и между лапками. Большинство пчел не умеет самостоятельно избавляться от паразитов, но особи некоторых колоний могут стряхивать их друг с друга.

Не стоит забывать и о том, что на жизнь пчел влияет загрязненность нашей планеты. Относительно недавно в Аргентине были найдены пчелиные гнезда, сделанные из пластикового мусора. Этот материал явно небезопасен для насекомых, потому что внутри пластиковых гнезд были найдены мертвые личинки и взрослые особи. Вполне может быть, что наличие таких жилищ тоже повлияло на живучесть крошечных созданий.

Последствия вымирания пчел очень плачевны, потому что человечество сильно зависит от их деятельности. По данным, предоставленным исследователями из Университета Мэриленда, в США пчелы ежегодно опыляют сельскохозяйственные культуры на сумму около 15 миллиардов долларов. Получается, что примерно треть пищи, которые мы с вами едим изо дня в день, получено благодаря жизни и труду пчел.

Проблему вымирания пчел, как и многих других живых созданий, можно решить только при помощи очистки нашей планеты от мусора. Впрочем, может все идет к высокотехнологичному будущему, когда люди наполовину будут робот ами, а для опыления растений будут использоваться специальные устройства?