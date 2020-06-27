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Что такое Стоунхендж и какие загадочные объекты вокруг него построены?

Что такое Стоунхендж и какие загадочные объекты вокруг него построены?

Со старого английского языка слово Stanhengues (Станхенг) можно перевести как «подвешенные камни» или «висячие камни»

В самых разных уголках нашей планеты расположено множество исторических памятников — сооружений, которые были построены нашими далекими предками. Одним из самых загадочных из них считается Стоунхендж, который расположен на территории Великобритании и представляет собой конструкцию из множества огромных камней. Кто, в какое время и зачем построил это сооружение, ученым до сих пор не ясно. С каждым годом вопросов становится все больше, потому что вблизи огромных камней исследователи обнаруживают и другие загадочные объекты. Давайте вкратце разберем, какие у ученых есть предположения насчет предназначения Стоунхенджа и для чего были построены другие объекты вокруг него?

 


Что такое Стоунхендж?

Стоунхендж расположен на территории английского графства Уилтшир, примерно в 130 километрах от Лондона. Основная часть этого сооружения представляет из себя 33-метровый круг, состоящий из 30 огромных камней. Их высота достигает 4,1 метра, а вес некоторых из них равен 25 тоннам. Считается, что конструкция была построена примерно 5000 лет назад, в эпоху новокаменного века. Ученые до сих пор не могут понять, как люди тех времен смогли сдвинуть и поднять настолько огромные камни. А ведь между ними, сверху, лежат 3-метровые камни — как эти огромные «перемычки» были подняты на 4-метровую высоту без строительного крана, просто не укладывается в голове.

Что такое Стоунхендж и какие загадочные объекты вокруг него построены?

«Перемычки» расположены на высоте около 4,9 метров над землей

Какой именно народ построил Стоунхендж, не ясно. Но у ученых есть несколько предположений:


возможно, сооружение было воздвигнуто древними римлянами;
средневековые ученые считали, что все это — дело рук предков швейцарцев или немцев;
в XIX веке возникло предположение, что Стоунхендж был местом сбора друидов, которые занимались медициной и астрономией;
также есть мнение, что конструкция представляет собой гробницу языческой богини Боадицеи.

В чем нет сомнений, так это в том, что сооружение имело большой смысл для живших тысячи лет назад людей. Есть теория, что конструкция из камней помогала древним ученым предсказывать космические катастрофы, но научных доказательств этому нет. Также на территории исторического памятника были найдены захоронения людей, но они были погребены спустя многие годы со времен постройки сооружения. Вероятно, люди считали, что это место имеет магическую силу.


Древние сооружения

Стоит отметить, что сооружение из огромных камней — это далеко не единственное чудо, расположенное в Великобритании. В нескольких километрах от Стоунхенджа археологами были раскопаны останки поселения, которому было дано название Даррингтон-Уоллс. Считается, что когда-то давно там жили строители Стоунхенджа. Но кем они были, друидами или древними римлянами, ученым неизвестно.

Что такое Стоунхендж и какие загадочные объекты вокруг него построены?

Место, в котором располагалось поселение Даррингтон-Уоллс

Вблизи этого поселения также были найдены земляные углубления, и ученые считали, что они были созданы природой. Но, как оказалось, к их созданию древние люди тоже причастны. Недавно все обнаруженные углубления были нанесены на карту, после чего выяснилось, что они образуют 2-километровый круг. Всего таких «воронок» насчитывается 20 штук, а поселение Даррингтон-Уоллс располагается прямо в середине созданного круга. Ученые пришли к выводу, что это вряд ли простое совпадение.

Что такое Стоунхендж и какие загадочные объекты вокруг него построены?

Расположение загадочных углублений

По данным научного журнала Internet Archaeology, все эти углубления имеют одинаковые размеры. Их диаметр равен 10 метрам, а глубина достигает примерно 5 метров. Опустившись вниз и проведя раскопки, ученые нашли обломки инструментов, при помощи которых древние люди выкапывали огромные ямы. По расчетам исследователей, рытье проводилось 4500 лет назад, прямо во время строительства Стоунхенджа. Стало ясно — мы совершенно недооценивали возможности наших далеких предков.


Древнее сообщество

В голове не укладывается, насколько развитыми должны были быть люди, которые строили Стоунхендж и близлежащие сооружения. Ведь им нужно было:


грамотно спланировать строительство, потому что оно явно велось долгие годы;
контролировать работу сотен или тысяч людей, каким-то образом их мотивируя — строители же не могли работать просто за идею?
кормить всех работников, тогда как во времена новокаменного века производство пищи едва ли давалось людям легко.

И это еще далеко не вся перечень задач, которое необходимо было выполнять долгие годы.

Для чего предназначались огромные ямы, пока неизвестно. Скорее всего, они отмечали границы земель, в которых велось строительство загадочного сооружения. Древние люди явно считали, что территория внутри этого 2-километрового круга обладает магической силой. Но откуда они это взяли? Может, когда-то давно на этом месте были замечены необычные погодные явления? Когда человечество найдет ответы на эти вопросы, совершенно непонятно. Наверное, только когда нам удастся изобрести машину времени.

27 июнь 2020 /
Новости технологий
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