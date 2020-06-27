Как микроскопический пластик вредит растениям?

А что, если пластиковые горшки мешают росту растений? Ученые не дали ответ на этот вопрос

Когда мы выбрасываем пластиковые бутылки и пакеты, под воздействием ветра и других природных явлений, они начинают медленно разрушаться. Они не разлагаются, а превращаются в микроскопические частицы, которые настолько малы, что незаметно и в больших количествах проникают в наши организмы. Считается, что ежегодно каждый человек вдыхает около 70 000 микроскопических частиц пластика, которые постепенно повреждают внутренние органы. Но что насчет растений? Недавно ученые из США и Китая провели одно из первых в своем роде исследований и выяснили, могут ли микроскопические частицы пластика проникать внутрь растений и вредить им.



Что такое микропластик?

Результаты проведенной научной работы были опубликованы в издании New Atlas. По словам журналистов, крошечные частицы пластика есть во всех материках, даже в обледенелой Антарктике. разум еется, пластиковый мусор микроскопического размера есть и в почве, на которой развивается вся растительность нашей планеты. Исходя из этого, ученым стало интересно — как эти частицы влияют на рост растений? Ведь, если пластик приводит к разрушению внутренних органов человека, он наверняка наносит вред и растительности?

Ученые делят микроскопические частицы пластика как минимум на две группы:



микропластик — частицы, длиной менее 5 миллиметров;

нанопластик — частицы, размером менее 100 нанометров.

Здоровье растений

В рамках научной работы исследователей больше всего интересовал именно нанопластик. Эти частицы невозможно разглядеть невооруженным глазом и они с большей вероятностью могут проникнуть внутрь растений. Чтобы проверить, как почва с частичками нанопластика влияет на растительность, ученые провели эксперимент с участием растения Резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana). Это цветущее растение распространено на всех материках кроме Антарктиды и активно используется в научных исследованиях, потому что обладает очень коротким циклом развития.

Растения были посажены в разные горшки. Первый был заполнен обычной почвой, а второй — землей с наночастицами пластика. На протяжении семи недель ученые следили за разными показателями растений. Их интересовало то, как инородные объекты в почве влияют на вес растений, длительность роста, длину корней и общие показатели здоровья.

По словам одного из авторов исследования Баошан Сина (Baoshan Xing), загрязненная почва сильно повлияла на уровень роста растений. Растение из второго горшка не смогло хорошо вырасти в длину и его корни были короткими. В ходе дополнительного исследования, ученые выяснили, что росту растений таким же образом мешает и микропластик длиной менее 5 миллиметров.

Выбранное для исследования растение не дает урожая, но если бы давало, он бы был очень бедным и некачественным по составу. Из этого следует, что обилие пластикового мусора на нашей планете может значительно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур. При самом плохом стечении обстоятельств, наша планета будет похожа на свалку и люди попросту будут голодать. Может начаться дефицит хлеба и других жизненно важных для человека продуктов.