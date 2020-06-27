» » Как микроскопический пластик вредит растениям?

Как микроскопический пластик вредит растениям?

Как микроскопический пластик вредит растениям?

А что, если пластиковые горшки мешают росту растений? Ученые не дали ответ на этот вопрос

Когда мы выбрасываем пластиковые бутылки и пакеты, под воздействием ветра и других природных явлений, они начинают медленно разрушаться. Они не разлагаются, а превращаются в микроскопические частицы, которые настолько малы, что незаметно и в больших количествах проникают в наши организмы. Считается, что ежегодно каждый человек вдыхает около 70 000 микроскопических частиц пластика, которые постепенно повреждают внутренние органы. Но что насчет растений? Недавно ученые из США и Китая провели одно из первых в своем роде исследований и выяснили, могут ли микроскопические частицы пластика проникать внутрь растений и вредить им.

 


Что такое микропластик?

Результаты проведенной научной работы были опубликованы в издании New Atlas. По словам журналистов, крошечные частицы пластика есть во всех материках, даже в обледенелой Антарктике. разумеется, пластиковый мусор микроскопического размера есть и в почве, на которой развивается вся растительность нашей планеты. Исходя из этого, ученым стало интересно — как эти частицы влияют на рост растений? Ведь, если пластик приводит к разрушению внутренних органов человека, он наверняка наносит вред и растительности?

Ученые делят микроскопические частицы пластика как минимум на две группы:


микропластик — частицы, длиной менее 5 миллиметров;
нанопластик — частицы, размером менее 100 нанометров.

Здоровье растений

В рамках научной работы исследователей больше всего интересовал именно нанопластик. Эти частицы невозможно разглядеть невооруженным глазом и они с большей вероятностью могут проникнуть внутрь растений. Чтобы проверить, как почва с частичками нанопластика влияет на растительность, ученые провели эксперимент с участием растения Резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana). Это цветущее растение распространено на всех материках кроме Антарктиды и активно используется в научных исследованиях, потому что обладает очень коротким циклом развития.

Как микроскопический пластик вредит растениям?

Цветы Резуховидки Таля

Растения были посажены в разные горшки. Первый был заполнен обычной почвой, а второй — землей с наночастицами пластика. На протяжении семи недель ученые следили за разными показателями растений. Их интересовало то, как инородные объекты в почве влияют на вес растений, длительность роста, длину корней и общие показатели здоровья.

Как микроскопический пластик вредит растениям?

Как оказалось, частицы пластика значительно замедляют рост растений

По словам одного из авторов исследования Баошан Сина (Baoshan Xing), загрязненная почва сильно повлияла на уровень роста растений. Растение из второго горшка не смогло хорошо вырасти в длину и его корни были короткими. В ходе дополнительного исследования, ученые выяснили, что росту растений таким же образом мешает и микропластик длиной менее 5 миллиметров.

Выбранное для исследования растение не дает урожая, но если бы давало, он бы был очень бедным и некачественным по составу. Из этого следует, что обилие пластикового мусора на нашей планете может значительно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур. При самом плохом стечении обстоятельств, наша планета будет похожа на свалку и люди попросту будут голодать. Может начаться дефицит хлеба и других жизненно важных для человека продуктов.

27 июнь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Дождь из микропластика – в чем опасность нового явления природы?
Новости технологий

Дождь из микропластика – в чем опасность нового явления природы?

В 1855 году английский металлург и изобретатель Александр Паркс получил первую пластмассу, которой дал название паркезин (целлулоид). 52 года спустя бельгийский ученый Лео Бакеланд, экспериментируя с
Почему снег в Антарктиде стал зеленого цвета?
Новости технологий

Почему снег в Антарктиде стал зеленого цвета?

Недавно британские ученые пришли к выводу, что стремительное изменение климата приводит к тому, что снег по берегам южного континента Антарктиды становится все более зеленым. С помощью спутниковых
Найден способ снизить токсичность загрязненных почв
Новости технологий

Найден способ снизить токсичность загрязненных почв

Группа почвоведов и биологов из Ростова определила, как загрязнение почвы металлами влияет на рост и физиологические процессы важнейшей для юга России культуры – ярового ячменя.
Придуман способ выращивать любые растения в холодных условиях
Новости технологий

Придуман способ выращивать любые растения в холодных условиях

В 2019 году британские и австрийские ученые выяснили, что постепенное повышение температуры нашей планеты может значительно снизить урожайность некоторых сельскохозяйственных культур.
В воздухе которым мы дышим много грибных клеток. Чем они опасны?
Новости технологий

В воздухе которым мы дышим много грибных клеток. Чем они опасны?

Городской воздух, которым мы дышим каждый день, полон всевозможных загрязнителей, которые негативно влияют на наше здоровье. Мало того, что входящие в состав городского воздуха химикаты наносят нам
Путь пластика
Новости технологий

Путь пластика

...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Хорошо замаскированный интеллигентДикие людиАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваПять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовNASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 годуНазвавший Сталина убийцей


Свежие Статьи
На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

Можно ли на самом деле «выйти из тела»: игры с сознанием

Можно ли на самом деле «выйти из тела»: игры с сознанием

Спорная российская теория утверждает, что леса создают не только дождь, но и ветер

Спорная российская теория утверждает, что леса создают не только дождь, но и ветер

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+