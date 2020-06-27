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Метеориты могли появиться на планетах с кипящей лавой

Метеориты могли появиться на планетах с кипящей лавой

Планета, покрытая лавой — гипотетический тип землеподобных экзопланет, поверхность которых частично или полностью покрыта расплавленной лавой.

Ученые озадачены происхождением хондр – крошечных, таинственных образований, обнаруженных в 90% метеоритов, которые падают на нашу планету. Согласно новой гипотезе о происхождении метеоритов, крошечные протопланеты, покрытые океанами лавы, возможно, испепелили астероиды когда те пролетали мимо, одновременно образуя хондры – круглые маленькие образования затвердевшего расплавленного силикатного вещества. Сами по себе такие метеориты называются хондритами, а их исследование поможет ученым узнать больше о самых ранних буднях нашей Солнечной системы. Несмотря на то, что из всех небесных тел хондриты попадают на нашу планету чаще других, их происхождение все еще остается загадкой.

Капли огненного дождя

Исследование, представленное в июне на заседании Американского астрономического общества, как пишет The New York Times, примечательно тем, что отражает описание хондр начала 19-го века как «капель огненного дождя.» Впервые крошечные сферические образования, называемые хондрулами, обнаруженные в метеоритах, описал Генри Клифтон Сорби, британский минералог XIX века. Идея о том, что астероиды «пузырятся» пролетая мимо лавовых миров, предполагает, что хондры были бы чрезвычайно редки — однако на их долю приходится порядка 86% от всех метеоритов, упавших на Землю. Примечательно, что для образования хондр метеориты должны быть нагреты, а затем очень быстро охлаждены.

Необходимо отметить, что новая работа имеет ряд ограничений, так как существует большое количество вопросов относительно происхождения и формирования хондритов. Авторы нового исследования отмечают, что формирование хондр – сложнейшая задача, а потому приветствуются любые исследования в этой области. Необходимо отметить, что подробное изучение формирования любых небесных тел дарит ученым лучшее понимание устройства не только нашей Солнечной системы, но и нашей Вселенной. Так, согласно новой теории, хондриты могли образоваться в ранней Солнечной системе в результате короткого необычного события.

В ходе работы ученые создали специальную модель, которая смогла воспроизвести условия формирования хондр. Опираясь на проведенные эксперименты, исследователи предположили, что на ранних этапах развития Солнечной системы солнце было окружено тысячами планетезималей (протопланет) – каменных строительных блоков планет, каждый размером не менее 16 километров. На поверхности некоторых планетезималий бурлили самые настоящие океаны лавы, а их температура превышала 1 650°С. Когда скалистые астероиды приближались к этим объектам, они на короткое время нагревались жаром лавы, что приводило к быстрому плавлению определенных кусочков астероидов, которые затем охлаждались, образуя хондры.

Метеориты могли появиться на планетах с кипящей лавой

Фрагмент хондритового метеорита, найденного в Индии, известный как Семарконский метеорит. Хондры, круглые кусочки на изображении, являются настолько доминирующими чертами в метеоритах, что сами породы называются хондритами. Происхождение этого вида метеоритов остается загадкой.

метеориты на Земле

Как пишет Futurism.com, вместо того, новая модель предполагает, что изучение метеоритов позволит узнать как формируются планеты. Однако далеко не все ученые согласны с этим утверждением. Так, Гарольд Коннолли, специалист по астероидам из университета Роуэна в Нью-Джерси, считает, что около 15-20% хондр, по-видимому, нагревались не один раз.

Метеориты могли появиться на планетах с кипящей лавой

Перед вами увеличенный фрагмент метеорита – обыкновенного хондрита DHO 556 – в поляризованном свете.

Возможно, скоро появится способ проверить эту гипотезу: сразу две космические миссии нацелены на возвращение образцов околоземных астероидов на нашу планету в ближайшие годы. Так, космическая миссия Hayabusa2 направлена на сбор образцов с астероида Рюгу, а OSIRIS-REx, которая работает с астероидом Бенну, может пролить свет на формирование хондритов. Однако произойдет это не раньше, чем в 2023 году.

Напомню, что каждый год на нашу планету падает около 6100 метеоритов, которые достаточно велики, чтобы достичь Земли. К счастью для нас, подавляющее большинство космических камней падает незамеченными в необитаемых районах. Но еще более неприятной новостью является уверенность многих ученых в том, что астероид, достаточно большой, чтобы уничтожить все формы жизни на нашей планете, когда-нибудь снова посетит Землю. Последствия, как вы понимаете, вряд ли будут отличаться от событий, произошедших 60 миллионов лет назад, которые повлекли за собой массовое вымирание динозавров.

27 июнь 2020 /
Новости технологий
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