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Последствия использования защитных масок – что нужно знать?

Последствия использования защитных масок – что нужно знать?

С начала пандемии COVID-19 вопрос о необходимости использования защитных масок регулярно поднимается

Медицинские работники носят хирургические маски и существуют веские доказательства того, что это ограничивает распространение респираторных вирусных инфекций в больницах. Однако четких доказательств того, что хирургические маски защищают обычных людей от заражения или передачи инфекции такого рода нет. Скорее всего, причиной служит их неправильное использование. Что касается тканевых масок, которые носят огромное количество людей, то ту картина выглядит еще более мрачной. Из этой статьи вы узнаете о существовании четырех потенциальных последствий использования защитных масок, которых стоит остерегаться.

 


Маски для лица – лучшая защита от инфекции?

Хирургические маски состоят из нескольких слоев нетканого пластика и могут эффективно фильтровать очень мелкие частицы, например, коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Маски обычно содержат внешний водонепроницаемый слой и внутренний абсорбирующий слой. Хотя маски, изготовленные из шарфов, футболок или других тканей, не могут обеспечить такой же уровень защиты и долговечности, как хирургические маски, они могут блокировать некоторые крупные капли и частицы, выдыхаемые носителем, тем самым защищая других от вирусного воздействия.

Важно понимать, что способность масок фильтровать капли зависит от их конструкции. Так, многослойные тканевые маски лучше фильтруют, но через них труднее дышать. Подробнее о том, какие маски лучше других защищают от коронавируса, я рассказывала в этой статье. И все же вопрос заключается не столько в том, обеспечивают ли тканевые маски такую же хорошую защиту, как хирургические маски (а это не так), сколько в том, существуют ли серьезные непреднамеренные последствия рекомендаций их повсеместного использования.

Последствия использования защитных масок – что нужно знать?

А как вы выходите на улицу?


Большая четверка

Как пишут авторы статьи для The Conversation, необходимо знать о четырех потенциальных последствиях, которые, если их не смягчить, могут ухудшить ситуацию. Предупрежден — значит вооружен.


Эффект Пельцмана

Эффект Пельцмана предполагает, что введение одной меры безопасности, такой как ремни безопасности автомобиля, может привести к другому рискованному поведению, например, превышению скорости. Когнитивное искажение, при котором слишком большое количество защитных правил техники безопасности повышает риск несчастных случаев из-за ложного чувства неуязвимости, названо в честь профессора Чикагского университета — Сэмюэля Пельцмана.

В контексте COVID-19 было доказано, что использование маски позволяет людям чувствовать себя в большей безопасности и, следовательно, свести к минимуму другие эффективные защитные формы поведения – социальное дистанцирование и регулярное мытье рук. Хотя четких доказательств того, что это происходит во время пандемии нет, несколько исследований, проведенных до вспышки смертельной инфекции, показали, что люди действительно хуже моют руки, когда носят маску.

Правильное использование масок

Чтобы маски для лица эффективно защищали вас от инфекции, их необходимо правильно использовать, особенно при контакте с другими людьми. Большинство проведенных до сих пор исследований – ни одно из которых не проводилось во время нынешней пандемии – не рассматривали в явном виде отношение людей к использованию масок. Однако важно отметить, что чем тяжелее протекала болезнь и чем более восприимчивы были к ней люди, тем больше была вероятность того, что они смогут защитить себя во время пандемии. Учитывая большое число глобальных инфекций и смертей по всему миру, люди могут демонстрировать более высокий, чем обычно, уровень приверженности к ношению масок во время пандемии.

Маски – дополнительный источник инфекции

Помимо защиты от попадания вирусных частиц в организм, маски могут выступать в качестве альтернативных путей передачи вируса SARS-CoV-2. Чтобы этого не произошло, их нужно правильно надевать и снимать. Также важно помнить о том, что люди прикасаются к своему лицу в среднем 15-23 раза в час – так, плохо сидящая на лице маска заставляет людей прикасаться к своим глазам, носу и рту еще больше. Как пишут авторы статьи, после прикосновения к маске существует риск попадания вируса на руки, а с них на другие поверхности, такие как дверные ручки, перила или столы.

Последствия использования защитных масок – что нужно знать?

Если вы не медицинский работник, обычная тканевая маска вам вполне подойдет

Экологические последствия

Четвертой, не менее важной причиной беспокойства исследователей, являются результаты исследования британских ученых, согласно которым если все население Великобритании начнет ежедневно использовать одноразовые маски, это станет причиной 42 000 тонн потенциально загрязненных и не поддающихся переработке пластиковых отходов в год. Стоит ли говорить, что Великобритания – далеко не самая густонаселенная страна в мире. Кроме того, большинство людей уже сегодня замечают огромное количество использованных и не правильно утилизированных масок в общественных местах, что представляет экологическую и инфекционную опасность. Поэтому предпочтительнее использовать тканевые, а не одноразовые маски.

27 июнь 2020 /
Новости технологий
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