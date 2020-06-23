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Самые странные методы лечения болезней древних времен

Самые странные методы лечения болезней древних времен

Кадр из комедийного сериала «Клиника»

Сегодня большинство распространенных среди людей болезней хорошо изучены и против них есть эффективные лекарства. Врачам и многим из нас точно известно, как именно действуют лекарственные средства и какие у них могут быть побочные эффекты. А вот раньше наука была развита очень плохо, а медицина многим людям просто не была доступна. Как следствие, простой народ пробовал совершенно разные методы лечения болезней и порой они были слишком странными и даже отвратительными. В данной статье мы перечислим несколько народных методов лечения болезней, в существование которых порой сложно поверить. Иногда они приводили к смерти людей.

 

Особенно много «народных средств» придумали русские крестьяне, у которых не было доступа к профессиональной медицине вплоть до начала XIX века. Из-за отсутствия образования, люди считали, что болезни возникают из-за деяний злых сил. Поэтому, при любых недомоганиях, они обращались к местным знахарям — людям, которые якобы знакомы с магией и способны излечить от болезней при помощи снадобий и заклинаний. Вот тут-то и происходило все «веселье», потому что больных людей лечили ушной серой, мочой младенцев и мертвыми животными.


Лечение переломов

Сегодня, если человек ломает себе кости, ему как минимум их перевязывают для обеспечения неподвижности. Затем в поврежденном месте устраняют боль, предотвращают распространение возможных инфекций и дают костям спокойно срастись. Благодаря современным технологиям, пациентам даже можно вернуть полностью утраченные конечности — протезы рук уже обладают искусственным интеллектом, который делает движения роботизированной конечности максимально точными.

Самые странные методы лечения болезней древних времен

Для лечения переломов раньше использовались кирпичи

Но что делали с переломами в 1800-е годы? Люди вытаскивали из задней стенки печи кирпич и измельчали его до состояния порошка. В эту смесь добавлялось конопляное или льняное масло — впоследствии все это кипятилось. Затем полученная кашица выкладывалась на ткань, которая завязывалась на узелок и прикладывалось на поврежденное место. Считалось, что тепло и полезные свойства масел исцеляли любые переломы и ушибы. А кирпич использовался, потому что русская печь считалась священным местом, дающим тепло и пищу. Насколько хорошо помогала связка кирпичей и масел, неизвестно. Наверное, не помогала никак.

Помощь при укусе змей

Повязка из обломков кирпичей — это еще цветочки. Так как сотни лет назад многие люди жили вблизи лесов, их нередко кусали ядовитые змеи. Сегодня, при укусе змеи, человека можно отвезти в больницу, где ему дадут противозмеиную сыворотку. Их огромное множество и они очень эффективны — в 2016 году автор Hi-News.ru Сергей Грэй рассказывал о противоядии, которое спасает от укусов 18 видов ядовитых существ.

Самые странные методы лечения болезней древних времен

В России очень распространены ядовитые гадюки

А вот крестьянам такие сыворотки были недоступны. При возникновении отека и других признаков укуса ядовитой змеи, знахари обмазывали пораженное место человеческой ушной серой. Отвратительно, правда? А ведь эту серу еще нужно было собрать — если верить исторической литературе, сбор проводился по всем жителям деревень. Ужасно, тошнотворно и мерзко, но люди считали, что чем неприятнее проходит лечение, тем оно эффективнее.

Лечение ожогов

Сегодня, при получении сильного ожога, с человека снимается одежда и украшения, которые могут коснуться пораженного участка кожи. Пострадавшему дают обезболивающие средства и делают перевязки до тех пор, пока кожа самостоятельно не заживет. Как правило, даже от сильных ожогов можно вылечиться примерно за месяц. В очень тяжелых случаях хирурги проводят пересадку кожи.

Самые странные методы лечения болезней древних времен

Получается, что уринотерапия существует с давних времен

В древние же времена ожоги лечились детской мочой. Впрочем, это еще не настолько глупый метод лечения, как вышеперечисленные — в моче содержится аммиак, который обладает обеззараживающим эффектом. К тому же, ученые считают, что в далекие времена моча была чище воды, которую использовали знахари — риск занесения инфекции был минимален. Хорошо ли народный способ лечил ожоги, неизвестно.

Лечение лихорадки

Сегодня для снижения высокой температуры используются противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие средства. Температура тела понижается за счет того, что входящие в состав препаратов вещества влияют на область мозга, которая ответственна за регулирование температуры тела. Эта область называется гипоталамусом, а повышение температуры необходимо организму для борьбы с болезнетворными бактериями и вирусами.

Самые странные методы лечения болезней древних времен

Уж действительно, древние методы лечения вызывают отвращение

В древности считалось, что болезни являются намеком на присутствие злых сил, некоторые люди пытались отпугнуть их вонью. Поэтому знахари использовали самые мерзкие методы лечения, от которых бы затошнило даже злых духов. А тошнотворный эффект может вызвать вонь, причем не абы какая, а тел мертвых животных. Так что страдающих от лихорадки людей накрывали свежими шкурами овец и коров — вонь была ужасной, так что знахари были уверены, что злые духи их не выдержат и исчезнут, забрав с собой симптомы тяжелых болезней.

Как видно, за несколько сотен лет медицина шагнула далеко вперед. Конечно, шарлатанов, которые до сих пор излечивают людей странными методами, хватает до сих пор. Есть даже специальные лекарства, которые, по своей сути, являются полностью бесполезными, но работают благодаря эффекту плацебо. Возможно, когда-то давно народные методы лечения тоже работали за счет того, что люди сильно верили в их целебный эффект.

23 июнь 2020 /
Новости технологий
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