Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Печеная картошка, сдувшийся мяч… На что это еще похоже?

В 2011 году, на обледенелых просторах Антарктиды, была найдена загадочная окаменелость в виде огромной печеной картошки. Ее размеры составляли примерно 20 на 30 сантиметров, а возраст равнялся 68 миллионам лет. Было ясно, что неопознанный объект сохранился со времен динозавров, но объяснить что это такое, ученые не могли. Находка лежала в музее на протяжении почти десяти лет, но однажды один из исследователей предположил, что это — яйцо древнего существа. Это заявление было странным, потому что объект был огромен по размерам и внутри него ученые не обнаружили никаких костей. Но, в конечном итоге, смелое предположение оказалось верным — все это время в музее лежало яйцо древнего чудовища и ученые об этом даже не подозревали.

Загадочная находка

По данным издания New Atlas, на протяжении почти целого десятилетия загадочный объект носил название «нечто» или просто «эта штука». На вид он был похож на запеченную картошку, а по размерам его сравнивали с футбольным мячом. У ученых была масса предположений насчет того, что это могло быть — вероятно, были предположения и о том, что это действительно останки какого-то растения вроде картофеля. А вот предположение о том, что исследователи имеют дело с яйцом древнего животного, постоянно подвергалось сомнению — яйца динозавров и других животных тех времен явно не могли быть такими большими.

Только в 2018 году один из ученых объяснил своим коллегам, что хранимым в музее объектом может быть яйцо мозазавра (Mosasaurus). Это морское чудовище жило как раз около 68 миллионов лет назад, весило около 15 тонн и достигало в длину 17 метров. К тому же, поблизости места обнаружения останков предполагаемого яйца, ученые ранее нашли скелеты маленьких мозазавров. Пазл начал складываться — вероятно, внутри загадочного объекта когда-то давно развивалось древнее чудовище. Потом оно вылупилось и помятая скорлупа осталась лежать под водой, чем вполне можно объяснить отсутствие внутри яйца костей.

Если это действительно яйцо, то уж точно не похожее на яйца куриц и других современных животных. Изучив структуру останков, исследователи предположили, что внешняя оболочка не была покрыта твердой скорлупой, а обладала мягкостью. По сути, древние мозазавры откладывали нечто похожее на целлофановые пакеты, которые детеныши могли легко разорвать. Со временем этот «пакет» деформировался и окаменел, поэтому находка и обладает такой необычной формой.

По словам авторов исследования, подобные яйца могли нести и многие другие животные тех времен. Только вот из-за тонкости внешней оболочки, до наших дней они практически не сохранились. Поэтому, находку 2011 года можно назвать удивительной — найти такое яйцо практически невозможно, но ученым это удалось.

Мозазавры много раз появлялись в фильмах про Парк юрского периода, вот эти сцены

На данный момент ученых озадачивает только одно — ранее они были уверены, что мозазавры были живородящими животными. То есть, их детеныши развивались в утробе матери, а не внутри откладываемых яиц. Если это действительно яйцо мозазавра, исследователям придется пересмотреть свое отношение к этим созданиям и провести дополнительные исследования.

Самые большие яйца

Если все догадки исследователей верны, можно сказать, что древние мозазавры были вторыми по счету живыми существами, которые откладывали самые большие яйца. А рекорд в этом плане принадлежит вымершим птицам эпиорнисам, которые были очень похожи на страусов. Судя по и останкам, они обитали на территории современного Мадагаскара вплоть до середины XVII века и откладывали яйца длиной до 32 сантиметров. Для сравнения, длина страусиного яйца не превышает 18 сантиметров, а курицы откладывают яйца длиной максимум 6,5 сантиметров. То есть, яйца эпиорнисов были крупнее куриных в целых 160 раз!

Примерно так выглядели эпиорнисы, их рост достигал трех метров

Напоследок хочу сказать, что недавно я писал материал о том, в каких странах лучше искать кости динозавров и где их можно продать. Там я упоминал и о мозазаврах — мол, любители часто находят их зубы и они стоят сравнительно недорого. Так что, если вы хотите приобрести себе что-то очень древнее, обратите внимание на зубы этих древних созданий.