» » Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Печеная картошка, сдувшийся мяч… На что это еще похоже?

В 2011 году, на обледенелых просторах Антарктиды, была найдена загадочная окаменелость в виде огромной печеной картошки. Ее размеры составляли примерно 20 на 30 сантиметров, а возраст равнялся 68 миллионам лет. Было ясно, что неопознанный объект сохранился со времен динозавров, но объяснить что это такое, ученые не могли. Находка лежала в музее на протяжении почти десяти лет, но однажды один из исследователей предположил, что это — яйцо древнего существа. Это заявление было странным, потому что объект был огромен по размерам и внутри него ученые не обнаружили никаких костей. Но, в конечном итоге, смелое предположение оказалось верным — все это время в музее лежало яйцо древнего чудовища и ученые об этом даже не подозревали.


Загадочная находка

По данным издания New Atlas, на протяжении почти целого десятилетия загадочный объект носил название «нечто» или просто «эта штука». На вид он был похож на запеченную картошку, а по размерам его сравнивали с футбольным мячом. У ученых была масса предположений насчет того, что это могло быть — вероятно, были предположения и о том, что это действительно останки какого-то растения вроде картофеля. А вот предположение о том, что исследователи имеют дело с яйцом древнего животного, постоянно подвергалось сомнению — яйца динозавров и других животных тех времен явно не могли быть такими большими.

Только в 2018 году один из ученых объяснил своим коллегам, что хранимым в музее объектом может быть яйцо мозазавра (Mosasaurus). Это морское чудовище жило как раз около 68 миллионов лет назад, весило около 15 тонн и достигало в длину 17 метров. К тому же, поблизости места обнаружения останков предполагаемого яйца, ученые ранее нашли скелеты маленьких мозазавров. Пазл начал складываться — вероятно, внутри загадочного объекта когда-то давно развивалось древнее чудовище. Потом оно вылупилось и помятая скорлупа осталась лежать под водой, чем вполне можно объяснить отсутствие внутри яйца костей.

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Вылупление мозазавра глазами художника

Если это действительно яйцо, то уж точно не похожее на яйца куриц и других современных животных. Изучив структуру останков, исследователи предположили, что внешняя оболочка не была покрыта твердой скорлупой, а обладала мягкостью. По сути, древние мозазавры откладывали нечто похожее на целлофановые пакеты, которые детеныши могли легко разорвать. Со временем этот «пакет» деформировался и окаменел, поэтому находка и обладает такой необычной формой.

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Сравнение размеров яйца мозазавра и человека

По словам авторов исследования, подобные яйца могли нести и многие другие животные тех времен. Только вот из-за тонкости внешней оболочки, до наших дней они практически не сохранились. Поэтому, находку 2011 года можно назвать удивительной — найти такое яйцо практически невозможно, но ученым это удалось.

Мозазавры много раз появлялись в фильмах про Парк юрского периода, вот эти сцены

На данный момент ученых озадачивает только одно — ранее они были уверены, что мозазавры были живородящими животными. То есть, их детеныши развивались в утробе матери, а не внутри откладываемых яиц. Если это действительно яйцо мозазавра, исследователям придется пересмотреть свое отношение к этим созданиям и провести дополнительные исследования.


Самые большие яйца

Если все догадки исследователей верны, можно сказать, что древние мозазавры были вторыми по счету живыми существами, которые откладывали самые большие яйца. А рекорд в этом плане принадлежит вымершим птицам эпиорнисам, которые были очень похожи на страусов. Судя по и останкам, они обитали на территории современного Мадагаскара вплоть до середины XVII века и откладывали яйца длиной до 32 сантиметров. Для сравнения, длина страусиного яйца не превышает 18 сантиметров, а курицы откладывают яйца длиной максимум 6,5 сантиметров. То есть, яйца эпиорнисов были крупнее куриных в целых 160 раз!

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Примерно так выглядели эпиорнисы, их рост достигал трех метров

Напоследок хочу сказать, что недавно я писал материал о том, в каких странах лучше искать кости динозавров и где их можно продать. Там я упоминал и о мозазаврах — мол, любители часто находят их зубы и они стоят сравнительно недорого. Так что, если вы хотите приобрести себе что-то очень древнее, обратите внимание на зубы этих древних созданий.

23 июнь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Длина самого маленького динозавра составляла всего 5 сантиметров
Новости технологий

Длина самого маленького динозавра составляла всего 5 сантиметров

Миллионы лет назад на нашей планете обитали динозавры, среди которых были как огромные хищники, так и небольшие, практически беззащитные создания. Недавно международная группа ученых, которая
Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?
Новости технологий

Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?

Палеонтология, в рамках которой ученые изучают живших миллионы лет назад динозавров, является крайне интересной наукой. Например, совсем недавно исследователи изучили оставленные гигантскими
В США обнаружены останки самых первых деревьев на Земле
Новости технологий

В США обнаружены останки самых первых деревьев на Земле

На данный момент никто не может сказать нам точно, что ждет человечество в будущем. Однако, благодаря труду археологов и палеонтологов, сегодня мы можем с довольно большой достоверностью знать, что
Стирающаяся окраска скорлупы
Новости технологий

Стирающаяся окраска скорлупы

На этом снимке изображено три яйца большого ани (Crotophaga major) — кукушки, обитающей в Центральной и Южной Америке. 
Аммолитовый аммонит
Новости технологий

Аммолитовый аммонит

...
Почему перепелиные яйца полезнее куриных
Новости технологий

Почему перепелиные яйца полезнее куриных

Перепелиные яйца – кладезь витаминов и источник здоровья. Возможно, мы узнали об этом совсем недавно, но древние египтяне, а также китайские целители не раз упоминали полезность этого продукта в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsХорошо замаскированный интеллигентДикие людиАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваСамая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовПять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?NASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 году


Свежие Статьи
Самые странные методы лечения болезней древних времен

Самые странные методы лечения болезней древних времен

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Как стресс меняет работу мозга?

Как стресс меняет работу мозга?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+