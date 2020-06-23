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Как стресс меняет работу мозга?

Как стресс меняет работу мозга?

Стресс – молчаливый убийца, от последствия которого ежегодно страдают миллионы людей по всему миру

Это может показаться удивительным, но многие люди недооценивают опасность стресса. Между тем, ряд исследований на животных и людях показывает, что стресс оказывает негативное воздействие не только на сердечно-сосудистую систему, но и на мозг. Согласно результатам нового исследования, проведенного в Центре медицинских наук университета штата Луизиана (LSU), стресс вызывает физические изменения в структуре мозга мышей, что приводит к длительным последствиям. Ученые также определили молекулярные процессы, ответственные за эти изменения. Авторы исследования надеются, что в будущем их работа ляжет в основу разработки лекарства от стресса. Согласитесь, звучит многообещающе.


Что такое стресс?

Миллиарды людей ежедневно сталкиваются со стрессом и его последствиями. Исследования показывают, что сегодня стресс стал правилом нашего коллективного опыта, а не исключением. В 2011 году Американская психологическая ассоциация (APA) провела ежегодное исследование стресса: почти четверть опрошенных сообщили о своем уровне стресса как об «экстремальном», 39% указали на то, что их уровень стресса вырос в прошлом году, а 44% отметили, что общий уровень стресса вырос за последние пять лет.

Как пишет expiriencelife.com, все респонденты более или менее согласились с утверждением, что хронический стресс оказывает негативное влияние на качество их жизни, и все же — несмотря на то, что большинство из нас может легко определить, что такое стресс — почти треть опрошенных заявили, что считают стресс исключительно психологическим явлением, не оказывающим никакого влияния на физическое здоровье. При этом эксперты в разных медицинских дисциплинах сходятся во мнении, что это очень опасное заблуждение.

Реакция на стресс – это нормальная адаптивная реакция совладания, которая развивалась в течение сотен миллионов лет и помогла выжить нашим предкам. Стресс – это естественно и мы видим это в дикой природе: большинство стрессовых эпизодов, так или иначе, решаются быстро, а после наступает длительный период мягкого восстановления. Но если стресс – естественная реакция организма на раздражители, почему же его называют молчаливым убийцей? Ученые полагают, что современная жизнь подвергает нас легкому или умеренному, но хроническому стрессу постоянно. Иными словами, мы просто не созданы для того, чтобы убегать от хищников по 10 часов в день без перерыва. Но именно этим, по сути, мы и занимаемся.

Как стресс меняет работу мозга?

Сердечно-сосудистые заболевания напрямую связаны со стрессом

Ситуация такова, что тело современного Homo Sapiens не может отличить нападение саблезубого тигра от плохого отзыва о работе. Все потому, что окружающая среда быстро изменилась, а нервно-гормональная реакция на стресс нет. К сожалению, со временем интенсивность стрессовой реакции изнашивает организм. Но что происходит с мозгом?

Как стресс меняет мозг?

Как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Neuroscience, стресс меняет функции мозга, изменяя структуру и функцию нейронов и астроцитов – клеток головного мозга, которые помогают питать нейроны и поддерживать синаптическую функцию. Таким образом, стресс вызывает длительные изменения в поведении и физиологии, а переживание травматических событий может привести к нервно-психическим расстройствам, включая тревогу и депрессию. В качестве испытуемых в новом исследовании выступили лабораторные мыши. Оказалось, что даже одного стрессового события было достаточно, чтобы вызвать быстрые и длительные изменения в структуре астроцитов. Напомню, что синапсы выполняют в нашем мозге ту же роль, что и транзисторы в компьютерах — они дают нам вычислительную мощность. Без астроцитов они могут засоряться ненужными ионами.

По мнению авторов научной работы, во время стрессового события гормон стресса норадреналин подавляет молекулярный путь, который обычно производит белок GluA1. Этот белок необходим для того, чтобы нервные клетки и астроциты могли общаться друг с другом.

Как стресс меняет работу мозга?

ТАкие расстройства психики как расстройство адаптации и депрессивно-тревожные расстройства являются следствием чрезмерной реакции на стресс

Стресс влияет на структуру и функции как нейронов, так и астроцитов. Поскольку астроциты могут непосредственно модулировать синаптическую передачу и участвуют в поведении, связанном со стрессом, предотвращение или обращение вспять вызванных стрессом изменений в астроцитах является потенциальным способом лечения связанных со стрессом неврологических расстройств. Более того, нейробиология стресса может показать, как стресс влияет на нейронные связи и, следовательно, на функции мозга. Эти знания необходимы для разработки стратегий профилактики или лечения этих распространенных неврологических расстройств, связанных со стрессом, – пишут авторы исследования.

Что происходит с организмом во время стресса?

Во время стрессового события гормон стресса норадреналин подавляет молекулярный путь, который обычно завершается синтезом белка GluA1. Без функциональных рецепторов GluA1 и астроциты теряют способность общаться друг с другом. То есть сила стресса знаменует синтез белка GluA1, тем самым меняя мозг, поскольку он останавливает производство важнейших белков. Таким образом, стресс глубоко повреждает и мозг и тело, так как на клеточном уровне выводит ветви астроцитов из синапсов.

Напомню, что стрессовые ситуации активируют симпатическую нервную систему. Именно она приводит в действие знаменитую реакцию «бей или беги.» Рост уровня адреналина в крови, повышение артериального давления и повышенная частота сердечных сокращений помогало нашим предкам выживать тысячи лет назад, когда способность быстро распознавать и преодолевать угрозу означала разницу между жизнью и смертью. Безусловно, сегодня мы сталкиваемся с гораздо меньшим количеством надвигающихся рисков для жизни, но наша симпатическая нервная система по-прежнему работает на полную. А как ваш организм реагирует на стресс и что вы делаете, чтобы понизить уровень тревоги и стресса? Ответ будем ждать здесь!

23 июнь 2020 /
Новости технологий
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