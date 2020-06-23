» » Климатологи обеспокоены аномальной жарой в Сибири

Климатологи обеспокоены аномальной жарой в Сибири

Климатологи обеспокоены аномальной жарой в Сибири

Карта, показывающая места, где в мае температура была теплее (красный цвет) или прохладнее (синий цвет), чем в среднем за длительный период времени. фотография: Modis/NEO/Nasa

Лето 2020 года ознаменовано борьбой с коронавирусной инфекцией, но это не значит, что проблемы, связанные с изменением климата, отступили. Напротив, многие регионы, включая Сибирь и Испанию, еще в мае столкнулись с рекордно высокими температурами, а климатологи предупреждали жителей Европы об аномально жарком лете. Однако больше всего ученых беспокоит высокая температура в Сибири: разлив нефти, лесные пожары и нашествие сибирского шелкопряда на леса Якутии и Красноярского края стали причиной роста температур. В глобальном масштабе жара в Сибири подталкивает мир к новому рекорду – самому жаркому году за всю историю наблюдений. И это несмотря на временное снижение выбросов углекислого газа из-за пандемии covid-19.


климатический кризис

Аномальные температуры в Сибири связаны с лесными пожарами, разливом нефти и нашествием сибирского шелкопряда, считают специалисты и это не может не вызывать беспокойства. В полярных регионах температура растет быстрее всего, так как океанские течения несут тепло к полюсам, в результате чего тают отражающие солнечный свет ледники и снег. Так, в российских городах за полярным кругом зафиксированы экстремально высокие температуры: в селе Нижняя Пеша 9 июня температура достигла 30 градусов, а в Хатанге, где в это время года около нуля, 22 мая термометр показал +25°C. Предыдущий рекорд составлял 12°C.

По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), в мае температура поверхности в некоторых частях Сибири была на 10°C выше средней. Аномальные майские температуры, по мнению исследователей, наблюдаемые в Северо-Западной Сибири, вероятно, происходят раз в 100 000 лет – без учета вызванного человеческой деятельностью изменения климата. Если среди читателей Hi-News.ru есть жители Сибири, то поделиться информацией об аномальной жаре можно в комментариях к этой статье, а также в нашем Telegram-чате.

Климатологи обеспокоены аномальной жарой в Сибири

Пожары в Сибири сравнимы по своим масштабам с пожарами в Австралии

Необходимо отметить, что хотя в целом планета и нагревается, это происходит неравномерно. Западная Сибирь выделяется как регион, который демонстрирует большую тенденцию к потеплению с более высокими колебаниями температуры. Так что в какой-то степени большие температурные аномалии не являются неожиданностью. Необычным является то, что температурные аномалии выше средней t°C сохранялись в течение долгого периода времени. Согласно данным Гидрометцентра России, эта зима была самой жаркой в Сибири за 130 лет – средние температуры достигали +6°C, что значительно выше сезонных норм.

Роберт Родэ, ведущий научный сотрудник проекта Berkeley Earth project, рассказал британской The Gurdian, что Россия столкнулась с рекордно высокими температурами в 2020 году, причем средняя температура с января по май была на 5,3°C выше средней температуры 1951-1980 годов.

Аномальная жара в России

Как рассказали ученые красноярского научного центра СО РАН изданию «Наука в Сибири», рост температуры приведет к появлению в регионе новых растительных культур и видов насекомых. При этом лесов станет намного меньше, а в некоторых местах могут появиться пустыни. В декабре президент России Владимир Путин призвал минимизировать влияние на изменение климата, прокомментировав необычную жару, которая напрямую затрагивает Россию и может привести к серьезным катаклизмам: «некоторые наши города построены к северу от Полярного круга, на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы можете себе представить, какими будут последствия. Это очень серьезно.»

Климатологи обеспокоены аномальной жарой в Сибири

Экологическая катастрофа в Норильске выглядит так

Таяние вечной мерзлоты является одной из причин разлива дизельного топлива в Сибири в июне 2020 года. О других крупных разливах нефти, похожих на катастрофу в Норильске рассказал мой коллега Александр Богданов. Среди других причин, которые привели к катастрофе, эксперты называют износ оборудования и проблемы с хранением топлива на объектах ТЭЦ-3.

Еще одним драйвером роста температуры являются лесные пожары, которые охватили сотни тысяч гектаров сибирских лесов. Весной фермеры часто жгут костры, а сочетание высоких температур и сильных ветров привело к тому, что некоторые пожары вышли из-под контроля. Нашествие сибирского шелкопряда, личинки которого питаются хвойными деревьями, с каждым годом становится все большей проблемой, так как в условиях повышения температуры, количество личинок быстро растет. «За всю свою долгую научную карьеру я ни разу не видел, чтобы шелкопряды были такими огромными и росли так быстро», — сказал агентству AFP Владимир Солдатов, эксперт по мотылькам.

23 июнь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
160 лет назад средняя температура тела человека была выше, чем сегодня
Новости технологий

160 лет назад средняя температура тела человека была выше, чем сегодня

Сегодня температура тела около 37°C считается нормальной. Однако нормальная температура тела человека может колебаться на несколько градусов. Такие факторы как возраст, окружающая среда, вес, рост,
Что происходит с погодой?
Новости технологий

Что происходит с погодой?

Заканчивающийся ноябрь в средней полосе России выдался необычайно теплым, поставив шесть температурных рекордов со знаком плюс. Удастся ли нам нормально перейти в зиму и какой она будет? фото сайта
Убийственная жара придет снова?
Новости технологий

Убийственная жара придет снова?

Вероятность повторения аномального лета 2010 года есть, но когда это случится, никто не знает 218 млрд долларов потеряла мировая экономика в 2010 году в результате различных природных катастроф.
Землю ожидает экстремальная жара
Новости технологий

Землю ожидает экстремальная жара

Многие ученые в разговорах о том, что с потеплением климата на нашей планете начнут учащаться экстремальные погодные условия, используют аналогию с игрой в кости, когда у вашего оппонента по игре
Весна отменяется
Новости технологий

Весна отменяется

По словам специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромета), начала стремительно сокращаться продолжительность весеннего периода. Эксперты
Сибирь: аномалии сегодня
Новости технологий

Сибирь: аномалии сегодня

Колонка о слухах мирового интернета. Сегодня: аномально холодный сентябрь в Сибири; в Новосибирском регионе в конце августа зацвела рябина; множатся версии происхождения провалов грунта на Таймыре,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsХорошо замаскированный интеллигентДикие людиАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваСамая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовПять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?NASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 году


Свежие Статьи
Самые странные методы лечения болезней древних времен

Самые странные методы лечения болезней древних времен

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Как стресс меняет работу мозга?

Как стресс меняет работу мозга?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+