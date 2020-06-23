Климатологи обеспокоены аномальной жарой в Сибири

Карта, показывающая места, где в мае температура была теплее (красный цвет) или прохладнее (синий цвет), чем в среднем за длительный период времени. фото графия: Modis/NEO/Nasa

Лето 2020 года ознаменовано борьбой с коронавирус ной инфекцией, но это не значит, что проблемы, связанные с изменением климат а, отступили. Напротив, многие регионы, включая Сибирь и Испанию, еще в мае столкнулись с рекордно высокими температурами, а климат ологи предупреждали жителей Европы об аномально жарком лете. Однако больше всего ученых беспокоит высокая температура в Сибири: разлив нефти, лесные пожары и нашествие сибирского шелкопряда на леса Якутии и Красноярского края стали причиной роста температур. В глобальном масштабе жара в Сибири подталкивает мир к новому рекорду – самому жаркому году за всю историю наблюдений. И это несмотря на временное снижение выбросов углекислого газа из-за пандемии covid-19.

климат ический кризис

Аномальные температуры в Сибири связаны с лесными пожарами, разливом нефти и нашествием сибирского шелкопряда, считают специалисты и это не может не вызывать беспокойства. В полярных регионах температура растет быстрее всего, так как океанские течения несут тепло к полюс ам, в результате чего тают отражающие солнечный свет ледники и снег. Так, в российских городах за полярным кругом зафиксированы экстремально высокие температуры: в селе Нижняя Пеша 9 июня температура достигла 30 градусов, а в Хатанге, где в это время года около нуля, 22 мая термометр показал +25°C. Предыдущий рекорд составлял 12°C.

По данным Европейской службы по изменению климат а Copernicus (C3S), в мае температура поверхности в некоторых частях Сибири была на 10°C выше средней. Аномальные майские температуры, по мнению исследователей, наблюдаемые в Северо-Западной Сибири, вероятно, происходят раз в 100 000 лет – без учета вызванного человеческой деятельностью изменения климат а. Если среди читателей Hi-News.ru есть жители Сибири, то поделиться информацией об аномальной жаре можно в комментариях к этой статье, а также в нашем Telegram-чате.

Пожары в Сибири сравнимы по своим масштабам с пожарами в Австралии

Необходимо отметить, что хотя в целом планета и нагревается, это происходит неравномерно. Западная Сибирь выделяется как регион, который демонстрирует большую тенденцию к потеплению с более высокими колебаниями температуры. Так что в какой-то степени большие температурные аномалии не являются неожиданностью. Необычным является то, что температурные аномалии выше средней t°C сохранялись в течение долгого периода времени. Согласно данным Гидрометцентра России, эта зима была самой жаркой в Сибири за 130 лет – средние температуры достигали +6°C, что значительно выше сезонных норм.

Роберт Родэ, ведущий научный сотрудник проекта Berkeley Earth project, рассказал британской The Gurdian, что Россия столкнулась с рекордно высокими температурами в 2020 году, причем средняя температура с января по май была на 5,3°C выше средней температуры 1951-1980 годов.

Аномальная жара в России

Как рассказали ученые красноярского научного центра СО РАН изданию «Наука в Сибири», рост температуры приведет к появлению в регионе новых растительных культур и видов насекомых. При этом лесов станет намного меньше, а в некоторых местах могут появиться пустыни. В декабре президент России Владимир Путин призвал минимизировать влияние на изменение климат а, прокомментировав необычную жару, которая напрямую затрагивает Россию и может привести к серьезным катаклизмам: «некоторые наши города построены к северу от Полярного круга, на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы можете себе представить, какими будут последствия. Это очень серьезно.»

Таяние вечной мерзлоты является одной из причин разлива дизельного топлива в Сибири в июне 2020 года. О других крупных разливах нефти, похожих на катастрофу в Норильске рассказал мой коллега Александр Богданов. Среди других причин, которые привели к катастрофе, эксперты называют износ оборудования и проблемы с хранением топлива на объектах ТЭЦ-3.

Еще одним драйвером роста температуры являются лесные пожары, которые охватили сотни тысяч гектаров сибирских лесов. Весной фермеры часто жгут костры, а сочетание высоких температур и сильных ветров привело к тому, что некоторые пожары вышли из-под контроля. Нашествие сибирского шелкопряда, личинки которого питаются хвойными деревьями, с каждым годом становится все большей проблемой, так как в условиях повышения температуры, количество личинок быстро растет. «За всю свою долгую научную карьеру я ни разу не видел, чтобы шелкопряды были такими огромными и росли так быстро», — сказал агентству AFP Владимир Солдатов, эксперт по мотылькам.