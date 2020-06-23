Из-за чего у человека может идти кровь из глаз?

В истории есть множество случаев, когда у людей шла кровь из глаз

Человеческий организм — сложнейшая система, которая преподносит совершенно неожиданные и порой очень пугающие сюрпризы. Недавно офтальмологи из индийского города Нью-Дели рассказали о 14-летней девочке, у которой из глаз неожиданно начала литься кровь. По словам ее матери, имя которой держится в секрете, красные полосы крови стекают по щекам ребенка на протяжении нескольких минут по 2-3 раза в день. В каком-нибудь фильме ужасов это бы объяснялось одержимостью дьяволом, но мы с вами живем в реальном мире и этому явлению есть вполне научные объяснения. Сообщения о пациентах, из глаз которых текут кровавые слезы, публиковались в газетах много раз и ученые уже знают примерные причины возникновения этого явления.

Кровь из глаз

Явление, когда из человеческих глаз льются кровавые слезы, называется гемолакрией. Цвет выделяющейся жидкости не обязательно ярко-красный. По щекам пациентов могут течь как слабо окрашенные, так и насыщенные красным цветом слезы. В некоторых случаях это необычное и очень редкое явление сопровождается кровотечением из носа и даже кожи головы. Также есть случаи, когда при гемолакрии у людей болела голова.

Исследователям известно сразу несколько вероятных причин возникновения кровоточивости глаз. Иногда кровь появляется из-за повреждения слезных желез, которые расположены на передней части глаз и ответственны за производство слез. Выделяемая жидкость нужна человеку и животным для смачивания поверхности глаз и их очищения от грязи.

Об этом мало кто знает, но существует три разновидности слезных желез:

главные слезные железы, расположенные на краях глаз, поблизости носа;

добавочные слезные железы Вольфринга, которые в количестве 8 штук расположены в покрывающую внутреннюю сторону век ткани;

добавочные слезные железы Краузе, которые в количестве 42-96 штук расположены выше внутренней стороны век.

Также есть случаи, когда гемолакрия возникала из-за инфекций глаз и гормональных сбоев — например, во время месячных у женщин.

Редкое заболевание

По словам матери 14-летней девочки, кровь из глаз шла у ребенка безболезненно, просто внезапно начала течь и все.

Я боюсь за здоровье моей дочери. Кровь, текущая из ее глаз, ужасна. Надеюсь, в будущем подобных случаев не будет, — поделилась она во время разговора с офтальмологами, которые осматривали девочку.

В ходе осмотра пациентки, врачи не нашли признаков травм и странностей в анализах ее крови. Даже находясь в больнице, девочка время от времени продолжала плакать кровавыми слезами. В медицинской литературе описываются несколько случаев возникновения кровоточивости глаз, и в случае с девочкой это явление можно было бы связать с началом месячных. Из-за чего именно при менструации у женщин могут потечь кровавые слезы, ученым неизвестно — просто в истории были такие совпадения. Только вот связать менструацию и гемолакрию в случае с ребенком доктора все же не смогли — для начала месячных она еще слишком молода.

А вот в случае с 14-летней девочкой по имени Твинкл Двиведи (Twinkle Dwivedi), гормональный сбой вполне мог спровоцировать появление слез с кровью. Об этом случае десяток лет назад рассказывало издание National Geographic и про нее даже сняли документальный фильм «The Girl Who Cries Blood».

Также есть случай из 1991 года, когда ученые изучили слезы 125 здоровых женщин. В слезах некоторых из добровольцев исследователи обнаружили частицы крови, но их было настолько мало, что они были внешне незаметны. При этом почти у всех них был активен менструальный цикл — значит взаимосвязь между кровавыми слезами и месячными у женщин, все-таки есть.

В общем, выяснение причины возникновения крови в человеческих слезах — очень сложная задача, полная противоречий. Что стало причиной неприятностей 14-летней девочки, исследователям до сих пор не ясно. Однако, они уверяют, что причин для особых переживаний нет. Кровавые слезы могут исчезнуть так же быстро, как и возникли.

Помимо гемолакрии, в медицине есть еще один интересный термин — гематогидроз. Это слово означает возникновение у человека кровавого пота. Об этом необычном явлении в 2017 году писал мой коллега Илья Хель. Это весьма интересная история, поэтому настоятельно рекомендую с ней ознакомиться!