Ученые измерили сознание плодовых мушек. Вот только зачем?

Есть такие вопросы, ответы на которые величайшие умы планеты ищут не первое столетие. Так, вопрос о том, что такое сознание будоражит не только философов, но и физиков, однако единого определения сознания до сих пор нет, а подходы к его изучению и изучению тех, кто этим самым сознание м обладает, постоянно меняются, ведь ученые до сих пор не уверены в том, наделены ли сознание м все животные или только представители Homo Sapiens. Результаты нового исследования предлагают пойти еще дальше, ведь физикам впервые в истории удалось… измерить сознание у плодовой мушки! Авторы научной работы утверждают, что обнаружили способ количественного измерения сознания. Звучит как научная фантастика, так что давайте разбираться.

Насекомые обладают сознание м?

Если вы, как и я, не очень-то любите насекомых, это может показаться несколько жутким: согласно результатам исследования 2016 года, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, насекомые обладают сознание м. По мнению группы исследователей из университета Маккуори в Австралии, мухи и блохи способны на «субъективные переживания», которые являются одной из основных форм сознания.

К такому выводу ученые пришли изучив снимки мозг а мух, сделанные в области среднего мозг а, которая расположена внутри складок коры головного мозг а. Используя эти изображения, они сравнили мозг мухи с мозг ом других животных и обнаружили, что мозг мухи имеет схожие структуры с человеческим мозг ом. Это, пишут авторы статьи, позволяет им моделировать мир так же, как это делаем мы. Что ж, недаром главный герой фильма «Муха» был так воодушевлен своим гм… перерождением.

У людей и других позвоночных есть веские доказательства того, что средний мозг отвечает за способность к субъективному опыту. Кора головного мозг а определяет многое из того, что мы осознаем, но в первую очередь это происходит благодаря среднему мозг у. Он делает это очень грубо, формируя единую целостную картину мира с единой точки зрения. Ведущий автор исследования Колин Клейн в интервью Discovery News.

Оказывается, базовые нейронные сигналы плодовых мушек схожи с человеческими

Более того, Клейн и его команда пришли к выводу, что мухи также эгоцентричны, потому что они избирательно обращают внимание на определенные вещи – это помогает им выжить. Согласитесь, на этом фоне новост ь о записи сознания мух выглядит не так удивительно.

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Research, привела к появлению нового подхода к измерению сознания, что потенциально меняет наше понимание сложных неврологических проблем. Работа описывает, как с помощью физики ученым удалось измерить уровень сознания у плодовых мушек. Мухи, которые обычно используются в биологических исследованиях, по-видимому, имели различные, поддающиеся количественному измерению уровни сознания, которые можно было уловить в нейронных записях.

Новый подход в изучении сознания

Исследовательская группа из университета Монаша НАО Цучия нашла способ измерить уровень сознательного возбуждения у плодовых мушек с помощью сложных сигналов, производимых мозг ом. Новая методика позволяет различать мух, которые были под наркозом, и тех, которые не были, вычисляя временную сложность сигналов, сообщают исследователи в официальном пресс-релизе.

«Это очень важное исследование, поскольку оно подчеркивает объективный способ измерения сознательного возбуждения, подключаясь к небольшой области мозг а, а не ко многим его частям,» – пишут авторы научной статьи. Это также говорит о том, что в мозг е существует четкий признак сознательного возбуждения, который не зависит от конкретных внешних стимулов. Исследователи также пришли к выводу, что применение аналогичного анализа к другим наборам данных, в частности к данным ЭЭГ человека, может привести к новым открытиям, касающимся сознания.

В ходе работы исследовательская группа изучила мозг овые сигналы, производимые 13 плодовыми мушками во время бодрствования и под наркозом. Затем они проанализировали полученные сигналы, чтобы понять, насколько они сложны. По существу, сложность нейронных сигналов мух была связана с уровнем их сознательного возбуждения. У бодрствующих мух мозг овая активность была сложнее, чем у тех, кто находился под наркозом и эти сигналы могут послужить основой для будущих исследований.

Измерить человеческое сознание значительно сложнее — в мозг у мухи примерно 100 000 клеток, а в человеческом — 86 миллиардов. Тем не менее, исследователи надеются, что в будущем их работа позволит продвинуться и в исследованиях сознания и мозг а человека. А как вы думаете, что такое сознание и можно ли его измерить? Ответ будем ждать здесь!

Как отмечает портал Futurism.com, одной из главных проблем неврологии является различие невосприимчивых вегетативных пациентов и тех, кто страдает от состояния, названного «синдромом запертого человека» – когда человнек все осознает, но не может двигаться или общаться вербально из-за полного паралича почти всех мышц в теле.

Ох уж эти плодовые мушки: то у них сознание запишут, то циркадные ритмы откроют