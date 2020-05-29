Что такое сглаз с научной точки зрения?

В последнее десятилетие изображения «сглаза» или «дурного глаза» часто появляются в мире моды. Ким Кардашьян неоднократно фото графировалась в спортивных браслетах и головных уборах с изображением этого символа, в то время как модельер Джиджи Хадид в конце 2017 года объявила о запуске линии обуви EyeLove. Внимание знаменитостей к изображению сглаза привело к появлению бесчисленных онлайн-учебников по изготовлению собственных браслетов от сглаза, ожерелий и брелоков. Хотя все это внимание наводит на мысль о том, что дурной глаз переживает внезапный всплеск популярности, истина заключается в том, что этот символ на протяжении тысячелетий сохранял свою власть над человеческим воображением. Но почему?

Вера в дурной глаз

Сглаз – это распространённое у многих народов суеверие о вредоносном влиянии взгляда некоторых людей, того самого «дурного глаза». Существует множество историй, повествующих о болезнях животных и людей, которых сглазили. Статья в журнале Life Science под названием «сглаз: более пристальный взгляд», написанная Бенджамином Рэдфордом, утверждает, что боль, причиняемая сглазом, может варьироваться от чего-то небольшого, например, от спущенной шины, до серьезной медицинской проблемы или даже смерти. Примеры, приведенные в статье, включают рвоту, депрессию, икоту и бессонницу.

Но люди – не единственные жертвы «сглаза», растения и животные тоже могут пострадать. Редфорд приводит примеры засыхания коровьего молока или гибели посевов в результате сглаза. Как бы безумно это ни звучало, некоторые люди верят, что сила сглаза может подвергнуть их серьезной опасности. Но если посмотреть на феномен «дурного глаза» скептическим взглядом, окажется что не существует никаких научных доказательств существования сглаза; однако это не означает, что она не имеет эффекта для тех, кто по-настоящему в него верит.

Психотерапевт Армандо де Винченти считает, что жертвами внушения становятся истинно верующие. Так, в статье, опубликованной Комитетом скептического расследования (Committee of Skeptical Inquiry), написанной Массимо Полидро, сказано: «можно сказать, что вера в сглаз приносит несчастье.» Но несмотря на отсутствие доказательств «сглаза», существуют определенные тесты, которые используют самопровозглашенные экстрасенсы и шарлатаны, чтобы убедить своих клиентов, в том, что их прокляли, обманывая их, заставляя делать все, что скажет этот экстрасенс.

Многие из таких священных ритуалов включают в себя использование яиц, соли или фото графий, которые так или иначе связаны с дурным глазом.

Откуда взялся сглаз?

Не существует никаких доказательств, подтверждающих существование таких экстрасенсорных способностей, как сглаз. Более того, не существует даже рассуждений о том, кто обладает способностью к сглазу, не говоря уже об отсутствие доказательств того, что именно сглаз является причиной проклятья (в разных статьях утверждается, что сглазить можно намеренно или непреднамеренно), а корреляции между «взглядом» и определенным событием нет. Увы, верующие в сверхъестественную силу сглаза – его существование не доказано с научной точки зрения.

Исторически теория сглаза уходит корнями в далекое прошлое. Некоторые исследователи полагают, что вера в дурной глаз появилась у Шумер, другие выделяют ссылки на сглаз во влиятельных исторических текстах, например в Библии, Коране и даже некоторых пьесах Шекспира. Все это может показаться забавным, если бы не одно но – вера в сглаз иногда заканчивается смертью. В статье Life Science приводится цитата из книги фольклориста Алана Дандеса «дурной глаз: книга случаев»:

…имейте в виду, что дурной глаз– это не какая-то старомодная суеверная вера, представляющая интерес исключительно для антикваров. Сглаз продолжает оставаться мощным фактором, влияющим на поведение миллионов людей по всему миру. Истинно верующие в сглаз нападали на людей, основываясь лишь на одном подозрении, что кто-то обладает его силой.

Но как могла вера в сглаз иметь обширную историческую основу и в то же самое время восприниматься некоторыми как истина? Существует несколько различных теорий о том, почему сглаз так сильно действует на некоторых людей. Словарь скептика (The Skeptics Dictionary) в качестве примера описывает случаи сглаза, когда люди верили, что раз их сглазили, то любое негативное событие, имеющее к ним отношение – это результат сглаза.

Другая теория гласит, что вера в сглаз проистекает из общей социальной тревоги и недоверия к незнакомцам. В конце-концов, зрительный контакт – это способ, которым животные утверждают свое господство в животном царстве. Некоторые исследователи считают, что корни сглаза ведут именно к этому поведению. А как вы думаете, откуда появилась вера в сглаза и проклятье? Обсудить версии можно здесь.

Согласно поверьям, сглаз имеет сходство с порчей, но отличается от неё тем, что причиняется неосознанно.