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Одна из самых опасных рыб России. Какая она?

Все знают, что купаться там, где водятся акулы, нельзя. Опасность этого хищника всем известна, хотя во многом даже преувеличена кинематографом и народным фольклором. Просто не все виды так опасны, как о них думают, а некоторые и вовсе хищниками являются лишь условно. При этом есть другие рыбы. Например, пираньи, с ними все проще. Они опасны и лучше не лезть в воду там, где они обитают. Пусть они и маленькие, но проблем от них будет много. Оказывается, в наших водоемах тоже есть рыбы, которых лучше оплывать стороной. Они не могут укусить, они не размером с автомобиль, они не умеют вырабатывать электричество, но они опасны. Хотя есть их можно.


Самая опасная рыба в российских водоемах

Оказывается, опасность купания в наших водоемах заключается не только в том, что там иногда можно встретить змей, но и в том, что там плавает рыба, которая вряд ли убьет вас, но сильно навредить точно может.

?Ее называют по-разному. Почему так происходит, объяснить я не могу, так как не нашел нигде достоверной информации. Тем не менее, среди ее ”имен” можно встретить такие, как маринки, акбалык и схизоторакс.

Опасность этой рыбы заключается в том, что у нее есть особые железы, которые выбрасывают сильнейший яд. Этот яд чем-то даже похож на тот, которым отбивает атаки своих обидчиков рыба фугу. Акбалык так защищается от подводных хищников и птиц, которые тоже могут им навредить. Водится эта рыба в реках и озерах, которые расположены преимущественно ближе к востоку нашей страны.

Сама рыба акбалык при этом ведет хищный образ жизни и в качестве пищи выбирает рыб поменьше или беспозвоночных (насекомых). Впрочем, есть и такие виды этой рыбы, которые питаются только растениями.

Как выглядят рыбы маринки

Когда видишь эту рыбу, не кажется, что она может тебе навредить. На первый взгляд она очень безобидная и похожа на других речных обитателей. Самое главное, что она не надувается в шар, как та самая рыба фугу, с которой у нее схожий по ”рецепту” яд.

Тело у этой рыбы покрыто мелкой чешуей. Основной цвет чешуи варьируется от кремового до серо-оливкового, спина и плавники обычно серые, а брюшина черная (иногда из-за этого ее еще называют черной рыбой). Отличительной чертой является хвостовой плавник, который окаймлен рядом увеличенных чешуй. В уголках рта у них можно найти две пары коротких усов.

Одна из самых опасных рыб России. Какая она?

Такие стильные усики отличают маринку от многих других рыб.

Акбалык (маринка) относительно некрупный, хотя и может достигать одного метра в длину и двенадцати килограмм веса. Обычно нерестится весной в реках. Икра ядовитая, донная, липкая.

Можно ли ловить и есть ядовитых рыб

Многих ядовитых рыб ловить не запрещено. К ним относятся и маринки, но делать это надо очень осторожно. Обычно этим занимаются только опытные рыбаки. Все из-за того белкового яда, который вырабатывает их организм. Простым людям без подготовки лучше не связываться с этой рыбой, так как такой промысел может быть опасным для жизни вне зависимости от того, планируется ли употребление маринок в пищу.

При этом, есть рыбу можно. Более того, те, кто ее пробовал, говорят, что она очень вкусная, а для жителей регионов, где ее можно поймать, она является деликатесом. Все из-за нежного мяса с тонким вкусом, который раскрывается почти при любом способе приготовления.

Одна из самых опасных рыб России. Какая она?

Маринка не выглядит, как необычная рыба. Ее внешность почти стандартная.

Ее можно жарить, вялить, запекать, варить и даже солить. Главное, перед приготовлением провести предварительную обработку. Надо тщательно промыть все части рыбы, которые планируется готовить, и обязательно убрать всю икру, не оставляя даже незначительных остатков, так как именно она является наиболее ядовитой. Так же надо удались черную пленку и жабры. Именно в этих частях рыбы скапливается почти весь яд.

Процесс приготовления такой рыбы тоже лучше доверить тому, кто хорошо в этом разбирается. В противном случае трапеза может закончиться очень плохо.

Вообще, среди водных обитателей очень много тех, кто представляет угрозу и опасность. Просто так ловить и есть всех подряд нельзя. Как видим, это касается даже не только экзотических рыб и моллюсков, но и тех, кто живет по соседству с нами и не имеет никаких признаков, если можно так сказать, экзотичности. Это просто обычные рыбы, похожие на остальных.

Встречаются такие рыбы не так редко. Просто есть места, где обитают смертельно опасные рыбы. Есть такие, где обитают просто опасные. Есть, конечно, и относительно безопасные, но заниматься ловлей и готовкой того, с чем не знаком, все равно не стоит. Лучше доверить это профессионалам. Даже если сама рыба не является ядовитой, такой ее могла сделать экология. Мы же не знаем, какая вода в этом водоеме.

Одна из самых опасных рыб России. Какая она?

Обычная рыба в реке может оказаться очень опасной.

27 май 2020 /
Новости технологий
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