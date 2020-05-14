Атлантида – мифы и факты о потерянном континенте

Существование самого известного континента, воспетого в легендах, песнях, романах, фильмах и комиксах, как это ни странно, вызывает сомнения ученых. Дело в том, что нет никаких океанографических и геофизических данных, способных подтвердить реальность Атлантиды. Но, несмотря ни на что, многие уверены, что вот-вот снарядят подводные экспедиции и наконец отыщут рухнувшие колонны и башни величайшей цивилизации из когда-либо существовавших. Вообще, сама идея Атлантиды – затерянного континента, ставшего домом для идеального, утопического общества — захватывала мечтателей, мистиков и оккультистов на протяжении столетий. Атлантиде посвящены тысячи книг, журналов и веб-сайтов. Более того, люди теряли целые состояния — а в некоторых случаях даже свои жизни – в поисках потерянного континента. Но существовала ли Атлантида когда-нибудь и если да, то что с ней произошло?

Происхождение Атлантиды

Начнем с того, что более 2300 лет назад греческий философ Платон описал Великую войну с участием Атлантиды – могущественной империи, которая управляла несколькими другими островами, а также земля ми по всей Африке и Европе. В поисках богатства жители Атлантиды развязали мировую войну, но победу одержали афиняне. С помощью богов «сильные землетрясения и наводнения за один день и одну ночь свергли Атлантиду в пучину океана». Столетия спустя, в 1930-х годах греческий археолог Спиридон Маринатос утверждал, что это описание основано на реальном разрушении острова Тера (ныне Санторини) в Эгейском море. Причиной уничтожения острова, по мнению ученого, стало извержение вулкана, произошедшее в 1600 году до нашей эры.

Сегодня остров Санторини можно увидеть с борта Международной космической станции (МКС). Бывший вулкан привлек внимание исследователей и вызвал ассоциации с Атлантидой потому, что Платон описал город Атлантиды как гавань, окруженную кольцами суши. В настоящее время большинство ученых полагают, что история Платона вымышлена. Однако не исключено, он был вдохновлен землетрясениями или извержениями вулканов, которые происходили в Средиземном море. Эти события помогли Платону сделать рассказ об Атлантиде более правдоподобным.

Легенда об Атлантиде, в отличие от множества других, не затеряна в тумане времени. Однако это не помешало ей из повести о не идеальном обществе, развязавшем мировую войну, превратиться в историю о добрых и мирных жителях потерянного континента. Примечательно, что Атлантида Платона – это богатая, технологически развитая и мощная в военном отношении цивилизация, развращенная своим могуществом и богатством. Как вы, вероятно, догадались, в качестве морального ориентира у Платона выступают жители Афин, которые боролись с алчной империей.

Ученые убеждены, что Платон придумал Атлантиду чтобы рассказывать истории, так как больше нигде нет никаких упоминаний об этом континенте. Важно понимать, что существует множество сохранившихся греческих текстов и если бы кто-то другой упомянул, хотя бы мимоходом, о таком замечательном месте как Атлантида, мы бы уже об этом знали. Но если Атлантиду придумал Платон, почему мы до сих пор считаем, что затерянный континент существует?

Как пишет в своей книге «Встретимся в Атлантиде» археолог Марк Адамс, не особо примечательная греческая легенда стала широко известна благодаря человеку из Миннесоты по имени Игнатий Доннелли (1831-1901). Доннелли был конгрессменом и историком-любителем, который утверждал в своей книге «Допотопный мир» 1882 года, что все великие достижения цивилизации и технологии можно проследить и обнаружить остров, описанный Платоном. Более того, Доннелли добавил свои собственные «факты» и идеи, которые мгновенно стали частью мифа об Атлантиде.

Адамс описывает Доннелли «как первого великого фундаменталиста Атлантиды, поскольку он считал, что история Платона была фактически точной –за исключением таких фантастических элементов как Посейдон. Копию своей книги Доннелли послал Чарльзу Дарвину, а тот нашел ее интересной, но неубедительной. Увы и ах! Позже менее скептически настроенные писатели развивали теорию Доннелли, добавляя новые детали и предположения. Но, как это часто бывает, никакие доводы в пользу того, что Платон придумал Атлантиду, не помогли и многие люди на протяжении веков утверждали, что за этими мифами скрывается какая-то правда. Все эти рассуждения привели к спорам о том, где именно затонула Атлантида и как ее найти.

При этом Платон совершенно ясно говорит где находится Атлантида: она лежит в Атлантическом океане за «Геркулесовыми столпами» (то есть Гибралтарским проливом, в устье Средиземного моря). Стоит ли говорить, что этот континент никто так и не нашел.

Существует ли Атлантида?

Единственный способ всерьез говорить о существовании Атлантиды – это игнорировать ее происхождение или изменить детали истории Платона. И все же, самый очевидный признак того, что Атлантида – это миф, заключается в том, что за все эти годы не было обнаружено абсолютно никаких следов ее существования, несмотря на последние достижения в области океанографии и картографии океанского дна.

Безусловно, в течение почти двух тысячелетий читателям было простительно подозревать, что океанские глубины могут скрывать затонувший город или континент. Но хотя дно Мирового океана и правда хранит множество тайн , невозможно представить себе, что океанографы, подводники и глубоководные зонды не заметили здоровенный континент, который «больше, чем Ливия и Азия вместе взятые.»

Кроме того, тектоника плит показывает, что существование Атлантиды невозможно. Как пишет издание Live Science, геология ясна – не могло существовать большой поверхности суши, которая затем затонула в регионе, куда Платон поместил Атлантиду. В совокупности современная археология и геология дают однозначный ответ: затерянного континента никогда не существовало, как и великой цивилизации под названием Атлантида. Конечно, жаль вас разочаровывать, ведь это действительно очень красивая легенда. И все же, давайте позволим ей спокойно существовать на страницах художественных и фантастических произведений.

Красивая история о затерянном континенте – всего лишь легенда