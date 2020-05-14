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Лечение травами – что нужно знать?

Еще задолго до нашего рождения, наши предки использовали травы для лечения самых разных недугов. Сегодня, благодаря научно-техническому прогрессу и достижениям медицины, большинство лекарственных препаратов не растительного происхождения. В то же самое время, не стоит недооценивать целебные свойства трав. Более того, растительные лекарства обладают способностью исцелять и повышать физическое и психическое благополучие. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила 252 лекарственных препарата растительного происхождения в список “основных и необходимых”. Согласитесь, всегда приятно знать, что сила природы на нашей стороне. В этой статье мы рассказываем обо всем, что нужно знать о лечении травами.

Целебные травы

Начнем с того, что лекарственными называют растения, которые применяются для лечения и профилактики различных заболеваний людей и животных. Более того, эти растения также используются в качестве сырья для производства лекарственных и лечебно-косметических средств, а целебные свойства многих растений по-прежнему изучаются. Важно понимать, что фармацевтические препараты – не безусловное благо. С одной стороны, они спасают жизни, а с другой нередко сами становятся причиной новых болезней.

Между тем, далеко не всегда нужно прибегать к сильнодействующим препаратам, ведь природа создала удивительные растения, целебные свойства которых известны на протяжении веков. Согласно данным ВОЗ, осложнения лекарственной терапии ежегодно становятся причиной смерти около одного процента населения Земли. Думаю, ни для кого не секрет, что гораздо больше людей страдают от побочных эффектов, которые значительно снижают качество жизни. При этом растительные лекарственные препараты сопоставимые с действием обычных лекарств, и дают меньше побочных эффектов.

Лечение травами – что нужно знать?

Фитотерапия в сочетании с методами доказательной медицины творит чудеса

Народная медицина

Из-за того, что фитотерапию относят к народной медицине, многие ошибочно полагают, что это не научный метод лечения. Отмечу, что народную медицину необходимо рассматривать как совокупность знаний, привычек, навыков, и традиций, которые используют жители той или иной местности для лечения и оздоровления организма. При этом грань между доказательной и народной медициной действительно существует.

И все же, не стоит противопоставлять традиционные навыки народной медицины соответствующим направлениям доказательной медицины. Специалисты рекомендуют рассматривать их как первую ступень в огромной лестнице специальных знаний. Согласитесь, среди бесчисленного множества трав достаточно непросто определить ту, чьи свойства помогут в лечение конкретного заболевания. Вот почему стоит уделять пристальное внимание эффективности каждого целебного растения.

Также нельзя забывать о противопоказаниях и осторожности в использовании растительных лекарственных препаратов беременным женщинам и маленьким детям. Как пишут исследователи университета Джона Хопкинса, большинство трав не были проверены на безопасность среди уязвимых групп населения, а потому бездумно пробовать разные травы не стоит.

Лечение травами – что нужно знать?

Помните, самолечением заниматься нельзя!

Растения с доказанной эффективностью

Среди наиболее эффективных и терапевтических растений, целебные свойства которых были доказаны в ходе научных исследований, довольно большой список трав. Но важно понимать, что принимать решение об использовании тех или иных целебных трав наряду с методами доказательной медицины необходимо вместе со своим лечащим врачом. При этом иногда применение современных лекарств может быть даже менее рискованным, чем прием концентрированных, изготовленных растительных препаратов. Помните, что заниматься самолечением попросту опасно.

Наиболее распространенными лекарственными травами сегодня являются семена алтея и корень солодки, которые помогают от кашля, а от головной боли хорошо помогает сок мяты, мешанный с уксусом в равных пропорциях. Им следует помазать лоб и виски. Также хорошим эффектом обладает семена горчицы и имбирь, смешанный с медом (принимать внутрь). С полным списком лекарственных препаратов, одобренных экспертами ВОЗ, можно ознакомиться здесь. А подробнее узнать о других лекарственных препаратах с недоказанной эффективностью можно в нашем материале. Будьте здоровы!

Лечение травами – что нужно знать?

Веками наши предки накапливали знания о целебных травах

14 май 2020 /
Новости технологий
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