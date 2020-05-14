Мифы и факты о Бермудском треугольнике. История аномальной зоны

А вы знали, что Бермудский треугольник это не просто место на карте? А то, что там происходит только прессой и народной молвой описывается, как мистика. На самом деле, все немного не так и почти все явления, которые считаются аномальными, имеют вполне логичное объяснение. Все равно людям хочется верить во что-то мистическое и строить теории на предмет той мистики, которая иногда происходит в мире. В итоге они пропускают мимо ушей все доводы ученых и сами строят теории о том, как кто-то пропал и появился на другом конце Земли. Вот такие они — люди. Мы тоже любим обсудить разные варианты развития событий, поэтому давайте в целом поговорим о том, что происходит на этой загадочной территории.

Где находится Бермудский треугольник

Бермудским треугольником принято называть район в Саргасовом море (Атлантический океан). Согласно легендам, в нем происходит много аномальных явлений, включая пропажи кораблей и самолетов.

Так как это треугольник, у него должны быть вершины. Ими являются точки, которые совпадают с местоположением таких географических объектов, как Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).

Так выглядит Бермудский треугольник.

Площадь этой территории достаточно большая и составляет примерно 700 000 квадратных километров. Почти вся территория является океаном, а из-за того, что Бермудский треугольник находится именно в Атлантическом океане, многие притягивают к историям о нем Атлантиду.

Аномальная зона Бермудского треугольника

Самым известными способами объяснить мистические события в Бермудском треугольнике являются инопланетяне и атланты — жители пропавшей Атлантиды.

Неужели правда Атлантида забирает свои жертвы?

То есть объекты и люди сталкиваются или с провалами в пространстве и времени, или просто уносятся невероятными силами. Например, многие полагают, что корабли оказываются в параллельном мире или просто застревают во времени. Так они пропадают и никогда не возвращаются. Так же объясняется то, что их обломки никогда не находят.

Многие вспоминают легенду о Кракене, гигантском головоногом моллюске, который хоть и известен больше по описаниям исландских моряков, но вполне может обитать в этих водах и топить корабли, которые оказываются рядом с ним.

Все это очень интересно обсуждать и фантазировать на эту тему, но современная наука, хоть и не до конца разгадала тайн ы Бермудского треугольника, все же может рассказать, почему в нем происходят загадочные вещи без народного фольклора и страшилок о чудовищах.

А заодно наука может рассказать, почему по статистике корабли в Бермудском треугольнике пропадают не чаще, чем в других частях океана. Это, кстати, подтверждается береговой охраной США и различными страховыми компаниями, которые выплачивают компенсации за потерянные корабли и их груз.

Почему в Бермудском треугольнике пропадают корабли

Несмотря на то, что наука не признает появления инопланетян и атлантов в зоне Бермудского треугольника, это совсем не означает, что в ней не встречаются аномалии. Но прежде всего, надо понимать, что мировой океан крайне неоднороден. В нем есть как огромные территории, на которых глубина превышает несколько километров, так и мели.

Океанские рифы

Бермудский треугольник как раз относится ко второй категории. Там очень много отмелей и рифов. Именно они могут быть причиной большого числа крушений. Особенно в то время, когда у моряков еще не было эхолотов и спутниковых систем навигации. Корабли тогда были деревянными, и когда садились на мель, в скором времени разрушались.

Инфразвук на поверхности воды

Еще одной аномалией, которая описывается учеными, является инфразвук. Согласно этой версии, поверхность океана может каким-то образом генерировать неслышимый ухом звук, который сводит людей с ума и заставляет творить странные вещи. Например, умышленно топить корабль или просто прыгать за борт. Подобные звуковые аномалии встречаются и в других местах нашей планеты. Двое участников нашего Telegram-чата даже рассказывали, как они сталкивались с таким явлением. Мы еще вернемся к этому в отдельных статьях.

Выброс метана в океане

Еще одной причиной странного поведения океана в районе Бермудского треугольника и потенциальной опасности для кораблей являются выбросы метана. Причиной выброса может быть реакция распада гидрата метана на морском дней.

Согласно этой теории, на поверхность поднимаются пузыри метана, которые настолько снижают плотность воды, что корабли просто не могут держаться на ней и тонут. Доказательством того, что такое возможно, является использование людьми такого принципа. Когда прыгуны с вышки тренируют вход в воду, для них включают специальное бурление. Оно позволяет сделать ее как бы мягче, чтобы спортсмен не получил травму при неудачном падении. Такое же разрежение воздуха при дальнейшем подъеме газов может мешать самолетам генерировать подъемную силу и даже нарушать работу двигателей.

Был даже проведен немного сомнительный эксперимент, который доказал, что корабль действительно может пойти ко дну за несколько десятков секунд, если окажется в зоне выделения пузырей газа. В итоге выяснили, что диаметр пузыря должен быть равен хотя бы половине длины судна. Существование именно таких пузырей сомнительно, а насколько может быть опасно множество мелких, пока не определено.

Корабль, пропавший в Бермудском треугольнике

Одним из самых свежих примеров того, как корабль пропадал в Бермудском треугольнике, но потом находился, является SS Cotopaxi. Это торговое судно, которое покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года. Через пару дней корабль пропал, но, как оказалось, не бесследно. Даже есть документальный фильм на канале Science Channel, в котором говорится о том, что согласно данным страховых компаний, 1 декабря 1925 года корабль передал сигнал бедствия и сообщил, что заваливается на бок.

Уже в 2020 году обломки корабля нашли недалеко от берегов Калифорнии. Как видим, никакой мистики и никуда корабль не пропал и не перенесся в другое место, как это было показано в фильме ”Близкие контакты третьего рода”. В этой картине пропавший SS Cotopaxi нашли в пустыне Гоби. Согласно сценарию, туда его из Бермудского треугольника перенесли внеземные силы.

Самое массовое исчезновение в Бермудском треугольнике

Самым массовым исчезновением в Бермудском треугольнике можно считать одновременную пропажу звена сразу из пяти самолетов ВВС США и самолета, который отправился на их поиски. Случилось это 5 декабря 1945 года, а самолеты эти были бомбардировщиками-торпедоносцами типа ”Эвенджер”. Их обломки так и не нашли.

Согласно ранним заявлениям командования, техникой управляли опытные пилоты, но, как выяснилось позже, за штурвалами сидели начинающие летчики, а опытным был только инструктор — лейтенант Тэйлор. Правда, он только недавно начал летать в этом районе и не мог хорошо ориентироваться на местности.

По началу масла в огонь подлили сообщения о радиопереговорах пилотов с базой, в которых было сказано, что они не могут определить направление, а океан выглядит не как обычно. Закончилось сообщение словами ”мы опускаемся в белые воды”.

Позже выяснилось, что в зафиксированных переговорах ничего не говорится о таинственных явлениях. Наоборот, все четко и понятно. Звено просто потеряло ориентир и из-за отказа компасов начало искать как вернуться к большой земле. В итоге они заблудились и им пришлось садиться на воду, но было темно и море было очень неспокойным. Точное местоположение определить было сложно из-за того, что в эфире было много помех.

Как только командование узнало, что звено бомбардировщиков потеряло ориентиры, на их поиски сразу отправили несколько спасательных самолетов, в том числе два «Мартин Маринера». Один из них тоже пропал без вести.

Дело в том, что из-за конструктивных особенностей в кабину самолетов этих моделей могли попадать испарения топлива из баков. В итоге это приводило к тому, что малейшая искра могла стать причиной пожара. Именно это является одной из версий крушения. Капитан танкера «Гейне Миллс» подтвердил, что он наблюдал взрыв и падающие обломки и затем обнаружил на поверхности моря масляное пятно. То есть опять никакой мистики и похищения пришельцами — просто стечение обстоятельств.

Океан опасен! Но не только в Бермудском треугольнике.

Опасен ли Бермудский треугольник

Не хочу расстраивать фанатов легенд, но все говорит о том, что в Бермудском треугольнике не опаснее, чем в любой другой точке океана. Корабли и самолеты пропадают везде, штормы случаются везде и рифы тоже есть везде. Если передвигаться по правилам, не пренебрегать безопасностью и внимательно следить за техникой, Бермудский треугольник будет полностью безопасным.

Даже блуждающие волны высотой до 30 метров если и могут случиться, то во многих местах. Поэтому не стоит специально бронировать круиз через Бермудский треугольник, но и бояться его не стоит. Вся мистика имеет разум ное объяснение.

Стоит ли переоценивать опасности Бермудского треугольника?