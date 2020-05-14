Дыхательный мешок или Мешок Амбу – что нужно знать?

Давайте попробуем представить себе самый худший из всех возможных вариантов развития событий – вы заразились COVID-19 и попали в больницу. Ваше состояние стремительно ухудшается, а трудности с дыханием становятся все более выраженными. Температура тела остается высокой и в какой-то момент вы начинаете задыхаться. Чтобы спасти вам жизнь, врачи должны подключить вас к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который поможет вам дышать, пока легкие восстанавливаются. Но в условиях пандемии больницы всего мира испытывают острую нехватку аппаратов ИВЛ и ЭКМО. В итоге, на вас аппаратов не хватило. Но значит ли это, что больше ничего нельзя сделать?

Что такое мешок Амбу?

С момента разработки концепции первого в мире аппарата искусственной вентиляции легких прошло почти 70 лет. В 1953 году врачи Хольгер Гессен и Хеннинг Рубен разработали своеобразную сумку-помпу, содержащую в пластичном корпусе медицинские клапанные системы и гибкую лицевую маску. С помощью мешка Амбу они хотели предотвратить эпидемию полиомиелита. Впоследствии пиком в сфере ручной реанимации легких стали складные мешки Амбу –специальные медицинские аппараты, способные компактно сворачиваться и занимать почти в 5 раз меньший объем.

Как и многие другие изобретения, они разрабатывались для армии, чтобы потом найти применение в более мирных областях. Современные мешки Амбу заключены в ударопрочный кейс, который помещается в полевую аптечку и не требуют «ручного надувания», перед использованием самостоятельно всасывая воздух.

Но как ручные, так и современные мешки Амбу в общем и целом представляют собой простой и надежный способ вентиляции пациента комнатным воздухом или воздухом с примесью кислорода. Вот почему все машины скорой помощи и операционные в больницах оснащены мешками Амбу – это позволяет спасать жизни пациентов в отсутствие аппарата ИВЛ. Напомню, что подробнее о том, для чего нужны и как работают аппараты ИВЛ и ЭКМО я рассказывала в предыдущей статье.

Еще одним достоинством мешка Амбу является его независимость от источника питания. Полноценный мешок Амбу состоит из семи частей: маски, основного вентиляционного и резервного мешков, медицинских клапанных систем и ниппеля. По сравнению с искусственным дыханием «рот в рот», он является более гигиеничным, простым и эффективным. Однако необходимо отметить, что устройство используется исключительно для временной вентиляции легких. Так или иначе, если пациент находится в критическом состоянии, а аппарат ИВЛ нужно подождать, мешок Амбу может спасти ему жизнь.

Как работает мешок Амбу?

Так как коронавирус SARS-CoV-2 угнетает дыхательную систему человека, основной задачей врачей является доставка кислорода в кровь. Отмечу, что когда человек здоров, эту жизненно-важную функцию выполняют легкие. В легких случаях или в ситуациях, когда требуются срочная реанимация, пациентам помогают так называемые неинвазивные способы вентиляции легких — с помощью мешка Амбу. Но как?

Пожалуй, самое важное, что нужно знать об этом устройстве это то, что оно позволяет вентилировать легкие при условии, что в них отсутствуют инородные тела, а также западание языка и прочие неприятные осложнения. Как правило, врачи подсоединяют мешок Амбу к дыхательным путям с помощью различных «переходников»: эндотрахеальной трубке, лицеовой маске (возможно, с воздуховодом), а также трахеотомической трубке. Все эти устройства имеют стандартный диаметр, поэтому мешок герметично к ним подключается.

Непосредственно после того, как мешок Амбу присоединен к дыхательным путям пациента, врач начинает ритмично сжимать стенки мешка(примерно 12-20 раз в минуту). В случаях же с более современными устройствами, этого не требуется. Отмечу, что конструкция мешка Амбу постоянно эволюционирует, что привело к появлению устройств, способных еще лучше насыщать кровь кислородом. Так, последние модели дыхательных мешков отличаются улучшенным дизайном и функциональностью. Но можно ли предсказать, какими эти мешки для реанимации легких будут в будущем?

Можно ли сделать мешок Амбу своими руками?

Как пишет DailyLobob, аспиранты университета Нью-Мексико Мостафа Пейсохан и Марьям Бахмани еще в середине апреля создали простую конструкцию аппарата искусственной вентиляции легких. Самодельное устройство получило название CorVent и спроектировано таким образом, чтобы любой человек мог собрать его практически из подручных средств.

Дизайном супружеская пара поделилась в интернете и отметила, что не хотят заработать на этом деньги. Для сборки «Корвента» нужно не меньше 10 деталей, а сама сборка занимает примерно пять часов. Согласна, немало, но в ситуации, когда человеку требуется помощь, а врачей, скорой и больницы поблизости нет, устройство поможет спасти жизнь пациента. Примерная стоимость улучшенного мешка Амбу составляет не менее 60$.

А вот и сам аппарат ручной сборки. согласитесь, стоит того

Состоит «Корвент» из двух основных частей: механического вентилятора и источника кислорода, а для работы устройства необходимы вода и электричество. Отмечу, что в прошлом супруги уже работали с запатентованными устройствами, что и помогло им создать эту конструкцию. Таким образом, простой аппарат экстренной реанимации легких можно собрать не выходя из длма, а все необходимые материалы заказать в интернете.

Мешок Амбу традиционно применяется для экстренной легочной реабилитации