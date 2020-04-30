» » Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

В смутные времена многие люди принимают отчаянные решения. В новом докладе, опубликованном в апреле в Журнале Американской Медицинской ассоциации (JAMA), выражается озабоченность по поводу потенциального роста числа самоубийств из-за экономического кризиса, социальной изоляции, медицинских проблем и других факторов, связанных с пандемией CоVID-19. Более того, эксперты всего мира предупреждают, что впереди нас ждет «гораздо более глубокая и длинная кривая», поскольку психологические последствия пандемии становятся все более ощутимыми. Опыт предыдущих катастроф показывает, что по меньшей мере 20% населения подвержено такому риску. Однако в прошлом уровень самоубийств иногда снижался, когда люди собирались вместе.


Вторая Великая Депрессия

В начале апреля заголовки мировых СМИ пестрели сообщениями о том, что миру грозит вторая “Великая Депрессия”. По мнению экономистов, крупнейшие экономики мира уже столкнулись с рецессией, а продолжение карантинных мер лишь усугубляет ситуацию. Когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, многим потребуется психиатрическая помощь. Важно понимать, что причина кроется не только в непосредственных последствиях CoVID-19, но и в социальных и экономических последствиях, которые, как ожидается, в течение следующего года или двух, приведут к ухудшению психического здоровья населения.

Как пишет ABC News, в марте Национальная служба кризисной поддержки Австралии Lifeline ответила почти на 90 000 звонков, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, половина психологических ассоциаций страны сообщила о росте спроса на свои услуги, что, в целом, соответствует общемировой тенденции.

Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Очередь за финансовой помощью от государства, Калифорния

Как пишет Scientific American, Эмили Оуэн, 19-летняя британка, вероятно, самая молодая жертва самоубийства этой пандемии. У нее не было ни диагноза, ни каких-либо симптомов CoVID-19. Скорее, объявление о карантине и надвигающейся изоляции ошеломило ее.

Связь между изоляцией и страданием прекрасно проиллюстрирована в шедевре Альбера Камю «Чума». Вымышленный рассказ Камю о вспышке бубонной чумы в городе Оран теперь имеет жуткое сходство с реальностью: ворота города были закрыты, введен карантин, горожане изолированы друг от друга. Он метко сравнивает бедственное положение жителей с тюремным заключением: «они были приговорены за неизвестное преступление к неопределенному сроку наказания». Неопределенность относительно того, как долго продлятся эти меры, привела Оранцев, так же как и нас, к ощущению беспомощности в планировании будущего.

Особому риску подвержены пожилые люди. После вспышки атипичной пневмонии в 2003 году произошел всплеск самоубийств среди пожилых людей, что может быть предвестником будущих событий. Пожилые люди чувствительны к одиночеству и изоляции, им необходима сильная социальная поддержка, особенно в трудные времена. Сокращение контактов и самоизоляция нарушает нормальную социальную жизнь, и возникает чувство собственной никчемности.

Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса оставил многих без работы

Всего за один день два медицинских работника – Даниэла Трецци, 34-летняя медсестра из Италии и британская медсестра в возрасте 20 лет – покончили с собой. Обе были глубоко травмированы ужасами, пережитыми на передовой войны с вирусом. Мир смотрит на фельдшеров, медсестер и врачей как на опору, но усталость от сострадания – эмоциональное выгорание от заботы о пациентах с мрачным прогнозом – преобладает среди медицинских работников. В настоящее время врачи призваны принимать трудные этические решения о распределении ресурсов, а в условиях нехватки аппаратов ИВЛ на их плечи ложится выбор между тем, кому из пациентов дать шанс, а кому нет. Из статьи моего коллеги Артема Сутягина можно узнать почему 88% пациентов на ИВЛ в США умирают.

Даже когда эпидемия будет взята под контроль и меры изоляции отменят, экономический кризис станет причиной роста безработицы и бедности. Как показывает опыт прошлого, в годы Великой Депрессии в США уровень самоубийств вырос до рекордных 21,9 случаев на 100 000 человек в 1932 году. Таким образом, в то время как внимание сосредоточено на лечении пациентов с CoVID-19, люди, находящиеся в группе риска, остаются незамеченными.


Что можно сделать?

Эксперты убеждены в необходимости программ в области психического здоровья, ориентированных на просвещение населения и работников здравоохранения о том, как лучше всего справляться с огромным давлением и тревогой. Это может помочь свести к минимуму психосоциальные потери в кризисные времена. Более того, уже сейчас нужны программы, призванные помочь справиться с последствиями пандемии. Сегодня мы должны заботиться друг о друге больше, чем когда-либо.

Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Нам с вами довелось жить во время великих потрясений

30 апрель 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Стал ли воздух во всем мире чище из-за пандемии SARS-CoV-2?
Новости технологий

Стал ли воздух во всем мире чище из-за пандемии SARS-CoV-2?

Пандемия SARS-CoV-2 оказывает влияние на каждый аспект некогда привычной жизни. На момент написания этой статьи болезнь унесла жизни более 40 тысяч человек, а количество зараженных приближается к
Пандемии и их последствия – как изменится мир после вспышки коронавируса?
Новости технологий

Пандемии и их последствия – как изменится мир после вспышки коронавируса?

Уже сегодня становится понятно, что пандемия коронавируса изменит нашу жизнь: во многих странах прекращена работа школ и учебных заведений, отменены общественные мероприятия, закрыты на карантин
Дети тоже болеют коронавирусом CoVID-2019, но переносят его легче
Новости технологий

Дети тоже болеют коронавирусом CoVID-2019, но переносят его легче

Вот уже 10 недель внимание всего мира приковано к вспышке нового коронавируса, но что ученым точно о нем известно? Имеющиеся данные свидетельствуют, что вирус способен распространяться
Из-за вспышки коронавируса количество вредных выбросов в атмосферу существенно сократилось
Новости технологий

Из-за вспышки коронавируса количество вредных выбросов в атмосферу существенно сократилось

Как вы думаете, есть ли что-то положительное в том, что CoVID-2019 распространяется по планете? В целом ситуация выглядит тревожно: рекордное падение спроса на авиабилеты, отмена важных общественных
Почему введение беспрецедентного карантина в Китае — плохая идея?
Новости технологий

Почему введение беспрецедентного карантина в Китае — плохая идея?

Вспышка коронавируса в Китае стала причиной беспрецедентного карантина в истории нашего вида. Во время последних крупных эпидемий все зараженные находились в карантине в больничных палатах или у себя
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
The largest woodpeckers areТайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюПочему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустяМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияНулевой пациентПочему марсианские молнии слабые и редкиеК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблей


Свежие Статьи
Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Что такое жизнь?

Что такое жизнь?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+