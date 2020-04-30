Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

В смутные времена многие люди принимают отчаянные решения. В новом докладе, опубликованном в апреле в Журнале Американской Медицинской ассоциации (JAMA), выражается озабоченность по поводу потенциального роста числа самоубийств из-за экономического кризиса, социальной изоляции, медицинских проблем и других факторов, связанных с пандемией CоVID-19. Более того, эксперты всего мира предупреждают, что впереди нас ждет «гораздо более глубокая и длинная кривая», поскольку психологические последствия пандемии становятся все более ощутимыми. Опыт предыдущих катастроф показывает, что по меньшей мере 20% населения подвержено такому риску. Однако в прошлом уровень самоубийств иногда снижался, когда люди собирались вместе.

Вторая Великая Депрессия

В начале апреля заголовки мировых СМИ пестрели сообщениями о том, что миру грозит вторая “Великая Депрессия”. По мнению экономистов, крупнейшие экономики мира уже столкнулись с рецессией, а продолжение карантинных мер лишь усугубляет ситуацию. Когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, многим потребуется психиатрическая помощь. Важно понимать, что причина кроется не только в непосредственных последствиях CoVID-19, но и в социальных и экономических последствиях, которые, как ожидается, в течение следующего года или двух, приведут к ухудшению психического здоровья населения.

Как пишет ABC News, в марте Национальная служба кризисной поддержки Австралии Lifeline ответила почти на 90 000 звонков, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, половина психологических ассоциаций страны сообщила о росте спроса на свои услуги, что, в целом, соответствует общемировой тенденции.

Как пишет Scientific American, Эмили Оуэн, 19-летняя британка, вероятно, самая молодая жертва самоубийства этой пандемии. У нее не было ни диагноза, ни каких-либо симптомов CoVID-19. Скорее, объявление о карантине и надвигающейся изоляции ошеломило ее.

Связь между изоляцией и страданием прекрасно проиллюстрирована в шедевре Альбера Камю «Чума». Вымышленный рассказ Камю о вспышке бубонной чумы в городе Оран теперь имеет жуткое сходство с реальностью: ворота города были закрыты, введен карантин, горожане изолированы друг от друга. Он метко сравнивает бедственное положение жителей с тюремным заключением: «они были приговорены за неизвестное преступление к неопределенному сроку наказания». Неопределенность относительно того, как долго продлятся эти меры, привела Оранцев, так же как и нас, к ощущению беспомощности в планировании будущего.

Особому риску подвержены пожилые люди. После вспышки атипичной пневмонии в 2003 году произошел всплеск самоубийств среди пожилых людей, что может быть предвестником будущих событий. Пожилые люди чувствительны к одиночеству и изоляции, им необходима сильная социальная поддержка, особенно в трудные времена. Сокращение контактов и самоизоляция нарушает нормальную социальную жизнь, и возникает чувство собственной никчемности.

Всего за один день два медицинских работника – Даниэла Трецци, 34-летняя медсестра из Италии и британская медсестра в возрасте 20 лет – покончили с собой. Обе были глубоко травмированы ужасами, пережитыми на передовой войны с вирусом. Мир смотрит на фельдшеров, медсестер и врачей как на опору, но усталость от сострадания – эмоциональное выгорание от заботы о пациентах с мрачным прогнозом – преобладает среди медицинских работников. В настоящее время врачи призваны принимать трудные этические решения о распределении ресурсов, а в условиях нехватки аппаратов ИВЛ на их плечи ложится выбор между тем, кому из пациентов дать шанс, а кому нет. Из статьи моего коллеги Артема Сутягина можно узнать почему 88% пациентов на ИВЛ в США умирают.

Даже когда эпидемия будет взята под контроль и меры изоляции отменят, экономический кризис станет причиной роста безработицы и бедности. Как показывает опыт прошлого, в годы Великой Депрессии в США уровень самоубийств вырос до рекордных 21,9 случаев на 100 000 человек в 1932 году. Таким образом, в то время как внимание сосредоточено на лечении пациентов с CoVID-19, люди, находящиеся в группе риска, остаются незамеченными.

Что можно сделать?

Эксперты убеждены в необходимости программ в области психического здоровья, ориентированных на просвещение населения и работников здравоохранения о том, как лучше всего справляться с огромным давлением и тревогой. Это может помочь свести к минимуму психосоциальные потери в кризисные времена. Более того, уже сейчас нужны программы, призванные помочь справиться с последствиями пандемии. Сегодня мы должны заботиться друг о друге больше, чем когда-либо.

Нам с вами довелось жить во время великих потрясений