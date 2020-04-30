Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Сегодня Сахара, самая большая пустыня на нашей планете, представляет собой не только бескрайние песчаные барханы, но и вулканы, оазисы, высокие горные хребты, реликтовые озера и каменистые пустыни. Но сто миллионов лет назад, во время мелового периода, Сахара буквально кишела свирепыми хищниками. К такому выводу ученые пришли после того, как на юго-востоке Марокко были обнаружены ископаемые окаменелости из группы Кем-Кем (название геологической группы местности), принадлежащие огромным, хищным динозаврам. Трудно себе представить, но в далеком прошлом пустыня Сахара была густо заселена самыми разными организмами и без преувеличения являлась “самым опасным местом на Земле за всю ее историю”.

Самое опасное место на Земле

Если представить, что путешествия во времени возможны, то очутившись в пустыне Сахара 100 миллионов лет назад вы вряд ли долго протянете. Все потому, что в этой местности обитало слишком много хищников. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале ZooKeys, большинство окаменелостей группы Кем-Кем обнаружены в виде ограниченных фрагментарных останков, но дают возможность ученым заглянуть в эпоху динозавров Африки.

Как пишет New York Post, авторы исследования полагают, что в прошлом в этом регионе был тропический климат и обширные речные системы. А потому неудивительно, что он был домом для множества водных и наземных животных, многие из которых, вероятно, питались речной рыбой. Также не исключено, что в реках водились гигантские рыбы и даже огромная пресноводная акула-пила Onchopristis. Как пишут в своей работе исследователи, другого наземного экологического сообщества, в котором балом правят такие крупные хищники, не существует.

Трудно себе представить, но когда-то пустыня Схара была самым опасным местом на нашей планете

Обнаруженные ископаемые останки из группы Кем-Кем принадлежат по меньшей мере четырем видам крупных хищных динозавров. При этом трое из них – одни из самых крупных хищных ящеров, что когда-либо ходили по нашей планете. Полученные результаты показали, что сто миллионов лет эту местность населяли огромные крокодилы, несколько видов летающих рептилий, супер рапторы и саблезубый кархародонтозавр (около 9 метров в высоту).

Загадка Стромера

Но где, в таком случае, были все остальные животные? Как полагают авторы новой работы, судя по ископаемым останкам, гигантские травоядные животные не очень хорошо представлены в группе Кем-Кем. Как сообщает Physorg, подобное изобилие хищных и травоядных динозавров известно как Загадка Стромера, названная в честь немецкого палеонтолога Эрнста Стромера, который впервые открыл эту местность в начале ХХ века. Именно тогда, в 1936 году вышла его подробная работа по ископаемым Африки. Только вдумайтесь, с тех самых пор – а прошло уже почти сто лет – не было проведено ни одного масштабного исследования, посвященного ископаемым позвоночным Сахары.

Тем временем, полученные результаты показали, что большинство упомянутых в работе позвоночных обитало в основном в водной среде, а сама местность кишела здоровенными рыбами, включая гигантских целакантов и бурого протоптера. При этом важно понимать, что полученные результаты могут оказаться лишь верхушкой айсберга и мы еще просто не знаем о супер-хищниках, населявших этот регион во время мелового периода.

Но есть и хорошие новост и – так, учитывая обнаружение новых образцов и продолжающееся расширение палеонтологических исследований, авторы работы полагают, что разнообразие в группе Кем-Кем существенно возрастет в ближайшие десятилетия. Исследователи также утверждают, что обнаруженные ископаемые останки, которые сейчас выставлены в музейных коллекциях по всему миру, включают огромных динозавров, крокодилов, птерозавров, черепах, рыб, беспозвоночных и даже растения.

Не могу не отметить, что 2020 год оказался удивительно богат на потрясающие археологические открытия. Так, недавно я рассказывала вам об обнаруженном во льдах Норвегии самом настоящем шоссе викингов. Оказалось, это была довольно оживленная трасса, на которой нередко находили всякие полезные предметы, например нож или голову коня, которая, к слову, отлично сохранилась. Не менее интересной находкой также являются ископаемые останки древней лягушки, которая обитала в Антарктиде около 40 миллионов лет назад. Это означает, как вы уже могли догадаться, что в прошлом ныне ледяной континент был похож на Южную Америку.

Сто миллионов лет назад берега богатой речной системы Сахары населяли опасные хищники