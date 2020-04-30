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Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Сегодня Сахара, самая большая пустыня на нашей планете, представляет собой не только бескрайние песчаные барханы, но и вулканы, оазисы, высокие горные хребты, реликтовые озера и каменистые пустыни. Но сто миллионов лет назад, во время мелового периода, Сахара буквально кишела свирепыми хищниками. К такому выводу ученые пришли после того, как на юго-востоке Марокко были обнаружены ископаемые окаменелости из группы Кем-Кем (название геологической группы местности), принадлежащие огромным, хищным динозаврам. Трудно себе представить, но в далеком прошлом пустыня Сахара была густо заселена самыми разными организмами и без преувеличения являлась “самым опасным местом на Земле за всю ее историю”.


Самое опасное место на Земле

Если представить, что путешествия во времени возможны, то очутившись в пустыне Сахара 100 миллионов лет назад вы вряд ли долго протянете. Все потому, что в этой местности обитало слишком много хищников. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале ZooKeys, большинство окаменелостей группы Кем-Кем обнаружены в виде ограниченных фрагментарных останков, но дают возможность ученым заглянуть в эпоху динозавров Африки.

Как пишет New York Post, авторы исследования полагают, что в прошлом в этом регионе был тропический климат и обширные речные системы. А потому неудивительно, что он был домом для множества водных и наземных животных, многие из которых, вероятно, питались речной рыбой. Также не исключено, что в реках водились гигантские рыбы и даже огромная пресноводная акула-пила Onchopristis. Как пишут в своей работе исследователи, другого наземного экологического сообщества, в котором балом правят такие крупные хищники, не существует.

Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Трудно себе представить, но когда-то пустыня Схара была самым опасным местом на нашей планете

Обнаруженные ископаемые останки из группы Кем-Кем принадлежат по меньшей мере четырем видам крупных хищных динозавров. При этом трое из них – одни из самых крупных хищных ящеров, что когда-либо ходили по нашей планете. Полученные результаты показали, что сто миллионов лет эту местность населяли огромные крокодилы, несколько видов летающих рептилий, супер рапторы и саблезубый кархародонтозавр (около 9 метров в высоту).

Загадка Стромера

Но где, в таком случае, были все остальные животные? Как полагают авторы новой работы, судя по ископаемым останкам, гигантские травоядные животные не очень хорошо представлены в группе Кем-Кем. Как сообщает Physorg, подобное изобилие хищных и травоядных динозавров известно как Загадка Стромера, названная в честь немецкого палеонтолога Эрнста Стромера, который впервые открыл эту местность в начале ХХ века. Именно тогда, в 1936 году вышла его подробная работа по ископаемым Африки. Только вдумайтесь, с тех самых пор – а прошло уже почти сто лет – не было проведено ни одного масштабного исследования, посвященного ископаемым позвоночным Сахары.

Тем временем, полученные результаты показали, что большинство упомянутых в работе позвоночных обитало в основном в водной среде, а сама местность кишела здоровенными рыбами, включая гигантских целакантов и бурого протоптера. При этом важно понимать, что полученные результаты могут оказаться лишь верхушкой айсберга и мы еще просто не знаем о супер-хищниках, населявших этот регион во время мелового периода.

Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Примерно так выглядела жизнь в Сахаре во время мелового периода

Но есть и хорошие новости – так, учитывая обнаружение новых образцов и продолжающееся расширение палеонтологических исследований, авторы работы полагают, что разнообразие в группе Кем-Кем существенно возрастет в ближайшие десятилетия. Исследователи также утверждают, что обнаруженные ископаемые останки, которые сейчас выставлены в музейных коллекциях по всему миру, включают огромных динозавров, крокодилов, птерозавров, черепах, рыб, беспозвоночных и даже растения.

Не могу не отметить, что 2020 год оказался удивительно богат на потрясающие археологические открытия. Так, недавно я рассказывала вам об обнаруженном во льдах Норвегии самом настоящем шоссе викингов. Оказалось, это была довольно оживленная трасса, на которой нередко находили всякие полезные предметы, например нож или голову коня, которая, к слову, отлично сохранилась. Не менее интересной находкой также являются ископаемые останки древней лягушки, которая обитала в Антарктиде около 40 миллионов лет назад. Это означает, как вы уже могли догадаться, что в прошлом ныне ледяной континент был похож на Южную Америку.

Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Сто миллионов лет назад берега богатой речной системы Сахары населяли опасные хищники

30 апрель 2020 /
Новости технологий
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