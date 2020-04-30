» » Что такое жизнь?

Что такое жизнь?

Часто можно встретить сообщения вроде «астрономы считают, что на планете xxx могла существовать жизнь» или «чтобы найти жизнь, сначала нужно обнаружить признаки наличия воды» и так далее. Но что они подразумевают под «жизнью»? Все, что умеет только дышать? Или питаться? Или оно должно обязательно передвигаться? Мы особо не задумываемся, когда нас просят отличить живое от неживого: человек — живой, кот — живой, шкаф или машина — неживые. Однако на самом деле вопрос о том, что такое жизнь, является гораздо более сложным. Великие умы, от Аристотеля до Гессе, предлагали свои объяснения, но… до сих пор не придумали определения жизни, которое можно применить ко всему.


Научное определение жизни

В чем же проблема? Если в древности люди действительно могли так просто подойти к вопросу жизни (человек — живой, камень — нет), то с развитием технологий эта идея потеряла свой вес. Ее используют только люди в повседневной жизни. астрономы же, ученые и химики считают, что под жизнью скрывается гораздо более обширное понятие. Очень интересно описывает жизнь аэрокосмическое агентство NASA.

Однако это лишь одно определение из сотен. Что еще хуже, ученые разных дисциплин выдвигают разные идеи о том, что нужно для определения чего-то живого. С точки зрения физиков, жизнь неразрывно связана с термодинамикой; химики считают, что это набор молекул; биологи — то, что способно эволюционировать.

Признаки живого

Всем нам в школе на уроках биологии рассказывали о семи процессах, которые якобы определяют жизнь: движение, дыхание, чувствительность, рост, размножение, выделение и питание. Но это далеко не точное утверждение. Есть много вещей, которые мы могли бы запихнуть в эти рамки и назвать живыми. Некоторые кристаллы, инфекционные белки и вирусы будут «живыми», если исходить из этих семи принципов.

Что такое жизнь?

Некоторые считают вирусы живыми, поскольку они обладают информацией, закодированной в ДНК или РНК

Действительно, вирусы живые или нет? С общепринятой точки зрения — нет, поскольку у них нет метаболизма и они остаются инертными до тех пор, пока не столкнутся с клетками. При всем этом вирусы обладают информацией, закодированной в ДНК или РНК. Это сильный маркер жизни, который имеется у любого живого существа на планете. Он свидетельствует о том, что вирусы могут эволюционировать и размножаться. Но для этого им придется «взламывать» клетки и уничтожать их. Поэтому некоторые микроблоги являются сторонниками теории «живых вирусов».

Для многих химиков репликация ­— процесс, который вирусы могут проводить только при помощи биологических клеток — помогает определить жизнь. Тот факт, что информационные молекулы — ДНК и РНК — обеспечивают репликацию, предполагает, что они являются важнейшей особенностью жизни.

Жизнь требует движения, — Аристотель.

Жизнь на других планетах

Совсем другое дело — когда о жизни говорят астронавты и ученые, которые занимаются поиском жизни на других планетах. За основу идеи жизни они берут микроорганизмы, которые способны выживать в экстремальных условиях — например, тихоходки. Эти организмы выступают в роли «тестовых образцов» внеземной жизни. То есть ученые считают, что инопланетные существа унаследуют ключевые характеристики жизни, которую мы знаем по Земле.

Что такое жизнь?

Тихоходки смогут пережить падение астероида и взрыв сверхновой

Но этот подход, как оказалось, содержит множество недоработок. В конце 70-х годов прошлого века на Марсе высадился аппарат «Викинг-1», который в ходе тестов выяснил, что на Марсе была жизнь: уровень диоксида углерода в марсианской почве был высоким, а значит в ней жили и дышали микробы. А сейчас диоксид углерода встречается повсеместно и объясняется куда менее захватывающим явлением небиологических окислительных химических реакций. То есть шанс найти таким образом жизнь не выше, чем выиграть в национальную лотерею в США.

В 2010 году открытие бактерий с ДНК, содержащей мышьяк вместо стандартного фосфора, поразило многих астробиологов. Хотя эту находку с тех пор не раз поставили под сомнение, многие тихо надеются, что жизнь на других планетах не будет следовать классическим правилам. Сейчас ученые предполагают, что инопланетяне могут быть и на основе кремния, либо использовать другие растворители (не воду). А может для жизни им вообще не нужны питательные вещества — это машины из металла, способные выживать в любой среде.

Что такое жизнь?

Примерно так происходит забор марсианского грунта

В чем загадка жизни?

Пока что главная загадка в том, чтобы узнать, что такое жизнь. Как мы увидели, зачастую ее определение может не подходить под общепринятые параметры. Но одно мы пока знаем точно: вещи, которые мы считаем важными, в действительности свойственны лишь жизни на Земле. В конце концов, все на планете, от бактерий до читателей в нашем Telegram-чате, произошло от одного общего предка. А вот во Вселенной наша земная жизнь может оказаться лишь крошечной точкой среди данных.

Пока мы не обнаружили и не изучили альтернативные формы жизни, мы не можем знать, какие признаки, важные для нашей жизни, действительно универсальны. Другими словами, нам нужно найти инопланетян. А пока этого не случилось, можно руководствоваться логикой «человек — живой, камень — нет». Во всяком случае на Земле.

Что такое жизнь?

Чем больше мы узнаем, тем сложнее становится ответить на этот вопрос

30 апрель 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как возникла жизнь на Земле?
Новости технологий

Как возникла жизнь на Земле?

Как возникла жизнь на третьей каменистой планете, вращающейся вокруг ничем не примечательной звезды в центре Солнечной системы? Люди ищут ответ на этот вопрос на протяжении всей своей истории. Но
Есть ли жизнь в облаках Венеры?
Новости технологий

Есть ли жизнь в облаках Венеры?

Когда речь заходит о поисках жизни в Солнечной системе астрономы обычно обращают взор на Марс или покрытые льдом спутники Юпитера и Сатурна. Но согласно результатам нового исследования, чтобы найти
Создана новая теория возникновения жизни на Земле
Новости технологий

Создана новая теория возникновения жизни на Земле

Жизнь на планете Земля появилась чуть более 3,5 миллиардов лет назад. Несмотря на то, что процесс ее возникновения растянулся на долгие тысячи и миллионы лет, появление первых живых организмов стало
Угарный газ - признак жизни
Новости технологий

Угарный газ - признак жизни

Количество продуктов на всю жизнь
Новости технологий

Количество продуктов на всю жизнь

Еда и вода это те две вещи без которых невозможна наша жизнь. Разумеется, что точно подсчитать, сколько и чего именно съедает человек за свою жизнь практически невозможно. Понятно, что эта цифра
9 ответов на гипотетические вопросы
Новости технологий

9 ответов на гипотетические вопросы

1. Что произошло бы, если бы наша планета стала больше в два раза?В силу того, что параметры Земли изменились бы, то и сила тяжести стала бы значимо больше. Животные и растения попросту бы просто
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
The largest woodpeckers areТайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюПочему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустяМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияНулевой пациентПочему марсианские молнии слабые и редкиеК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблей


Свежие Статьи
Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Из-за пандемии коронавируса в мире выросло количество самоубийств

Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю

Что такое жизнь?

Что такое жизнь?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+