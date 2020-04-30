Вредно ли пить энергетические напитки?

Многие люди очень любят употреблять энергетические напитки, так как им кажется, что из-за этой сладкой водички они чувствуют себя лучше и могут долго не спать. На самом деле это не совсем так и организм сам возьмет свою порцию отдыха. Поэтому первый момент, который можно обсудить, разговаривая об энергетиках — их эффективность. Но то, что они не подействуют, это отдельный вопрос, который не имеет отношения к влиянию энергетических напитков на здоровье. Ведь хотелось бы, чтобы энергетики, как минимум, не вредили здоровью. Производители энергетиков, наоборот, всячески подчеркивают, что их продукция помогает вести здоровый образ жизни. Давайте сковырнем этот слой и посмотрим, чего нам стоит бояться при употреблении энергетиков.

Когда сделали первый энергетический напиток

Доподлинно выяснить, когда появились первые энергетические напитки, невозможно. Вероятно, это произошло тогда, когда они еще смешивались шаманами в огромных котлах. Проще говоря, всякие стимулирующие напитки и еда существовали почти всегда.

Если не брать в расчет кофе, то первым энергетиком, который один человек продал другому за деньги, можно считать Coca-Cola. Именно так позиционировался этот напиток, когда его начали продавать в аптеке в конце позапрошлого века. У нас была отдельная статья на эту тему и, если интересно, можете найти ее по этой ссылке. В этой статье я рассказал очень много интересных фактов о самом известном напитке в мире, в том числе, как его делают.

Из чего состоят энергетические напитки

Логично, что в энергетическом напитке должно содержаться что-то, что стимулирует и возбуждает человека. За это отвечает в первую очередь кофеин.

Кроме кофеина, в маленькие баночки разливают жидкость, в состав которой входят углеводы, таурин, гуарана, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота и аскорбиновая кислота.

Энергетических напитков в магазинах бесчисленное множество.

Что-то из этого является абсолютно безопасным и даже полезным, а что-то, наоборот, в больших количествах вызывает привыкание и негативно воздействует на организм. Одним из примеров такого воздействия является сильное привыкание к кофеину, которое заставляет все больше и больше пить напитков с ним.

В чем опасность энергетиков

Для того, чтобы понять, насколько опасны энергетики для организма, надо сначала разобраться, как они вообще на него воздействуют и как они дают энергию организму.

Сразу после приема энергетика человек действительно начинает чувствовать себя бодрее и ему кажется, что у него появилось больше энергии. На самом деле, энергия просто высвобождается из запасов, которые в обычных условиях должны постепенно расходоваться в течение всего дня. Поэтому через 3-4 часа после приема человек начинает чувствовать себя уставшим и ему становится намного хуже, чем до приема напитка.

Как и все остальные стимуляторы, энергетики действуют по простой схеме. Они заставляют организм отдать много энергии сразу и им вообще не важно, что будет дальше. Главное, сейчас насытить организм глюкозой, которая сразу поступает в мозг и мышцы, а заодно встряхнуть нервную систему кофеином.

Теперь о количествах. Только представьте, что вы за пару минут выпили три чашки кофе, в каждой из которых было по пять ложек сахара. Именно столько кофеина и глюкозы содержится в одной баночке напитка. Из-за этого при частом употреблении таких ударных доз стимуляторов возможно появление следующих хронических симптомов, которые со временем только усиливаются:

головные боли, мигрени

бессонница

повышение кровяного давления

повышенная тревожность

повышение уровня сахара в крови

появление зависимости от кофеина

нарушение работы сердечно-сосудистой системы

рвота и диарея

Не самые приятные симптомы, согласитесь. Но они проявляются со временем при регулярном употреблении. Кто-то говорит о том, что безопасная доза составляет 250 мл в сутки, но это не значит, что столько можно пить каждый день годами. В мире есть даже случаи, когда люди умирали от разового применения энергетических напитков. Самым известным из них считается тот, который произошел в США в 2017 году.

Можно ли умереть от энергетических напитков

Произошло это в апреле 2017 года. Тогда скончался 16 летний американский подросток, которого звали Дэвис Крип. Молодой человек умер во время занятий. Он просто потерял сознание и больше в него не приходил. Позже выяснилось, что причиной смерти стала сердечная аритмия, а привело к ней употребление стимулирующих напитков. За некоторое время до происшествия Крип выпил кофе из Макдональдса, большую бутылку напитка Mountain Dew и какой-то энергетик.

Возможно, у него были какие-то из заболеваний, при которых нельзя пить энергетики. Даже их производители указывают, что есть противопоказания. Например, к таким противопоказаниям относится гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы, глаукома, нарушения сна, повышеная возбудимость и чувствительность к кофеину. Но и это еще не все. Энергетики нельзя пить детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям со многими хроническими заболеваниями.

Именно поэтому в мире встречаются страны и их отдельные территории, на которых запрещена или ограничена продажа энергетиков. К ним относятся США, некоторые страны Европы, часть стран Азии и даже несколько российских регионов. Это касается безалкогольных энергетических напитков. Алкогольные энергетики запрещены еще в большем числе мест и этому есть логическое объяснение.

Почему нельзя пить энергетики с алкоголем

Пить алкогольные энергетики, конечно, можно, но только в том случае, если вы враг своему здоровью. Дело в том, что алкоголь угнетающе действует на нервную систему. Такую реакцию можно считать чем-то вроде защитного механизма — выпить много не получится. В свою очередь энергетики, наоборот, возбуждают нервную систему. В итоге человек не так сильно чувствует, что пьянеет, и может выпить опасную дозу алкоголя.

Кроме этого, молодые люди, которые только начинают пробовать алкоголь, смешивают его с энергетическими напитками и воспринимают его не таким, какой он есть на самом деле. Это повышает риск детского и подросткового алкоголизма.

Как видите, прямой вред небольших доз энергетических напитков не доказан. Но если пить их каждый день или хотя бы просто очень часто, можно получить серьезные проблемы со здоровьем. А может быть и того хуже, если такие проблемы у вас уже были. В следующий раз просто подумайте, стоят ли три-четыре часа относительной бодрости того, чтобы по прошествии этого времени получить упадок сил и нанести вред своему здоровью.

Когда известные гонщики пьют этот напиток, многим тоже хочется его купить. Рекламная политика выбрана правильно.