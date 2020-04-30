Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО

2020 год богат на события, согласитесь. Он еще не дошел и до середины, а мир переживает пандемию, падение цен на нефть и глубочайший экономический кризис. И вот теперь еще и НЛО , как оказалось, существует. Говоря НЛО я не имею ввиду зеленых человечков или внеземные цивилизации. НЛО — неопознанный летающий объект. Несколько лет назад в сеть уже утекали эти видео, но официального подтверждения об их подлинности не существовало, поэтому многие скептики говорили о том, что это монтаж или обман. И вот Пентагон расставил все точки над Ё. Видео настоящие и что это такое — американские военные не имеют ни малейшего понятия.

С 2007 по 2012 год у американцев была секретная программа по изучению подобных столкновений пилотов с неопознанными объектами. Однако из-за недостаточного финансирования и смены приоритетов программу закрыли. Посе того, как несколько роликов утекло в сеть Пентагон хранил молчание и никак это не комментировал. Однако и никаких действий по блокировке роликов так же не предпринималось. Все дело в том, что кроме того, что на кадрах неопознанный объект — все остальное не входило в особую группу. По ролику нельзя было узнать секретные разработки или функции самолетов и т.д. Поэтому они бродили по сети довольно продолжительное время и вскоре про них забыли.

Сам Пентагон объясняет свое действие по подтверждению роликов, как желание поставить точку и избавиться от слухов. Еще в сентябре прошлого года мы публиковали 2 ролика, которые только сегодня нашли свое официальное подтверждение.

В 2017 один из пилотов, видевших НЛО в 2004 (один из трех роликов) рассказал, что неопознанный объект двигался так, что он со своим военным опытом не мог это никак объяснить.

Как только я приблизился к нему, он быстро ускорился к югу и исчез менее чем за две секунды. Это было очень неожиданно, как мячик для пинг-понга, отскочивший от стены — сказал отставной пилот ВМС США Дэвид Фравор

В том же году бывший руководителей секретной программы Пентагона Луис Элизондо заявил, что есть очень убедительные доказательства, что мы не одни во вселенной. Согласитесь, из уст человека такого ранга подобные заявления звучат достаточно весомо. «Эти самолеты — мы будем называть их самолетами — демонстрируют характеристики, которыми в настоящее время не обладают в США или в любой другой стране мира, о котором мы знаем», — сказал Элизондо.

Впрочем, давайте посмотрим сами видео, если вы вдруг их еще не видели:

На двух видео мы слышим, как американские пилоты не скрывают своего удивления наблюдая за объектами. Впрочем, сложно их в этом упрекать. Представьте как на это отреагировали бы вы сами, увидя то, что по вашему профессиональному мнению и опыту просто не может быть.

В 2014–2015 годах пилоты ВМС США неоднократно встречались со странными объектами в небе, писала газета The New York Times. Один был в форме «волчка и мог двигаться против ветра», другой — в форме «сферы, заключенной в куб». Кстати примечательно, что президент США Дональд Трамп не верит во встречу военных летчиков с НЛО . Возможно он что-то знает, раз отрицает официально признанные Пентагоном видео.

Как сообщают источники, у Пентагона содержится довольно много подобных видео, однако они строго засекречены. Т.к. программу по идентификации НЛО закрыли в далеком 2012 году остается вопрос, есть ли подобная программа в каком-то другом виде сегодня? Пусть даже не у США, а у других стран. Согласитесь, что сложно поверить в то, что неопознанные объекты встречают только американские военнослужащие. Наверняка подобные видео есть и у нашего министерства обороны.

Желание найти инопланетную цивилизацию у человечества было с того момента, как мы узнали о космос е и других планетах. На тему НЛО написано огромное количество статей, снято документальных и художественных фильмов. Но всегда есть вероятность того, что предоставленные доказательства подтасованы или являются откровенной фальшивкой. Совсем другое дело, когда нам официально подтверждают подлинность видео на самом высоком уровне. разум еется, это тоже может быть частью чей-то хитрой игры, но теории заговоров мы пока оставим в стороне.

Как вы считаете, правдивы ли эти видео и если да, то что же на самом деле это такое? Давай обсудим это в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой публикации.

Американцы подтвердили, что их военные пилоты видели НЛО