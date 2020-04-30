Ученые нашли доказательства, что девятая планета не существует

После того, как Плутон официально перестали считать за планету, официально в Солнечной системе осталось 8 планет — Меркурий, Венера, земля , Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Однако несколько лет назад астроном ы сообщили о странной находке: они выявили совершенно новые классы объектов, в том числе с загадочными орбитами, которые трудно объяснить. По их мнению, все эти астероиды и кометы движутся подобным образом не просто так: все потому, что за пределами Нептуна скрывается гигантская планета, которая находится далеко за пределами того, что мы видим. Однако большинство ученых пока не удалось убедить в ее существовании. Почему? Судя по всему, девятой планеты просто нет.

Девятая планета

Новое исследование, проведенное астроном ами в университете Пенсильвании, ставит под большой вопрос существование девятой планеты, пишет New Scientist. С 2014 года ученые пытались найти объяснение странного поведения маленьких небесных тел, которые вращаются вокруг нашей звезды за пределами Нептуна. Они утверждали, что на эти комические объекты может влиять гравитационное притяжение огромной планеты, масса которой в пять раз больше массы Земли. Другие пришли к выводу, что девятая планета — просто скопление астероидов, комет и других небольших небесных тел.

В Солнечной системе сейчас 8 задокументированных планет

Однако теперь ученые проанализировали данные, полученные при помощи визуального и инфракрасного обзора, проведенных в обсерватории в Чили. Они не обнаружили никаких свидетельств скопления каких-либо «необычных транснептуновых объектов» — небесных тел за пределами Нептуна.

Судя по нашим данным, существование девятой планеты стало еще более маловероятным, но принимая во внимание исследования других ученых, надежда, пусть и очень маленькая, но остается, — заявил астроном из университета Пенсильвании.

Этот же ученый руководил другим исследованием, опубликованным в марте, в котором утверждалось, что он обнаружил 139 космических объектов в Солнечной системе. Тем не менее эти небесные тела слишком маленькие, чтобы считаться «правильными планетами».

По мере того, как мы находим все больше отдаленных объектов, их распределение становится все более равномерным. Никаких аномалий там нет.

Где находится девятая планета

астроном ы из Колорадо вообще считают, что большинство моделей, которые используются для слежения за тысячами транснептуновых объектов, для сокращения необходимой вычислительной мощности не учитывают массу этих объектов. Другими словами, все эти модели представляют собой упрощенную картину реального положения дел. А поскольку на эти объекты не воздействует гравитация Нептуна, то благодаря собственной гравитации они могут образовывать скопления.

Согласно другому предположению, обособленность орбит некоторых транснептуновых объектов можно объяснить столкновением с астероидами, а не гравитационным влиянием гипотетической девятой планеты.

В то же время ученые говорят, что для того, чтобы точно убедиться в том, что девятая планета не существует, нужно обыскать каждый кубический километр Солнечной системы, и сделать это очень непросто. Прошло несколько тысяч лет, прежде чем мы поняли, как планеты вращаются вокруг солнц а, и еще сотни, прежде чем мы обнаружили Уран и Нептун. Так что если девятая планета и существует, ее получится найти, возможно, только к концу этого века.

Однако сторонники гипотезы о существовании девятой планеты все еще верят и надеются. По их мнению, астроном ам просто не хватает данных, чтобы найти этот объект. Мол, необычные орбиты транснептуновых объектов уводят их слишком далеко от солнц а, где их становится невероятно трудно обнаружить.

Мне кажется, если бы девятая планета на самом деле существовала, за столько лет ее могли бы уже найти. Ученые с помощью телескопов обнаруживают планеты на расстоянии в несколько сотен световых лет (это триллионы километров) и явно смогли бы найти объект, который в 5 раз больше Земли, в той же звездной системе. А как вы считаете, теория девятой планеты имеет шансы на жизнь? Поделитесь в комментариях и в нашем Telegram-чате.

По мнению сторонников теории девятой планеты, она выглядит именно так