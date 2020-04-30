40 миллионов лет назад в Антарктиде жили лягушки

Самый южный материк нашей планеты, Антарктида, была открыта в 1820 году, когда русская экспедиция на шлюпках “Восток” и “Мирный” подошла к ней в районе современного ледника Беллинсгаузена. Два дня спустя на материк прибыла британская экспедиция, а первую высадку совершили американцы в феврале 1821 года. Расположенная на высоте 2000 метров над уровнем моря, Антарктида сегодня покрыта льдом. Но так было не всегда: во льдах Антарктиды впервые обнаружили ископаемую лягушку. Это самое древнее из когда-либо обнаруженных земноводных показывает, что 40 миллионов лет назад Антарктида больше напоминала современную Южную Америку. Но может ли это открытие что-нибудь рассказать о будущем материка?

Древние животные Антарктиды

Десятки миллионов лет назад Антарктида была пышной, зеленой и населенной самыми разными существами. Недавно, исследуя холодную область в поисках древних окаменелостей, ученые обнаружили довольно странные ископаемые останки, подтверждающие, что до массового вымирания, произошедшего в конце эоцена, Антарктида, возможно, играла большую роль в эволюции позвоночных, включая амфибий. Более того, замерзший континент на Южном полюс е Земли, возможно, был местом, где появились некоторые виды.

Две окаменевшие кости лягушки возрастом около 40 миллионов лет были обнаружены на острове Симор, помогут установить, какой была окружающая среда в Антарктиде в то время – за шесть миллионов лет до того, как материк окончательно замерз. По форме костей исследователи определили, что лягушка принадлежала к семейству Calyptocephalellidae, современными представителями которых являются шлемоголовые свистуны, обитающие в Южной Америке и долинах центральных Анд.

Тем не менее были обнаружены свидетельства того, что некоторые ледники в Антарктиде присутствовали еще во времена существования шлемоголовых свистунов. Это значит, что некоторые хладнокровные земноводные и другие позвоночные, обитающие на суше, смогли выжить в постепенно охлаждающейся местности.

Обнаруженные ископаемые останки также меняют представление о том, как быстро менялся климат на материке. Считается, что Антарктида заледенела 33,9 миллионов лет назад, после того, как отделилась от Австралии. Вместе оба материка когда-то были частью суперконтинента Гондвана.

Как пишет Inverse, по словам одного из авторов исследования, Томаса Мерса, опубликованного в журнале Scientific Reports, вопрос в том, насколько было холодно на континенте когда формировался ледяной покров. Мерс говорит, что исследование является признаком того, что шлемоголовые свистуны, вероятно, образовали единую популяцию на всей Пангее, прежде чем суперконтинент раскололся.

Сегодня шлемоголовые свистуны живут в Австралии, Новой Гвинее и Южной Америке, где их иногда называют южными лягушками. Примечательно, что это места с климат ом, вероятно, напоминающим климат Антарктиды около 40 миллионов лет назад. Обнаруженные останки связывают живых лягушек двух других континентов. Таким образом, Антарктида могла быть важным связующим звеном не только между континентами, но и между различными группами древних лягушек.

Что происходит с Антарктидой сегодня?

Как сообщает BBC News, из-за изменения климат а сегодня в Антарктиде разрушается крупнейший в мире айсберг А68. Напомню, что А68 откололся от шельфового ледника Ларсена С в 2017 году и с тех пор продолжает постепенно разрушаться. По мнению ученых, которые наблюдают за А68 и другими дрейфующими ледниками, процесс его разрушения будет длиться годами. Подтверждением разрушения ледника являются спутниковые снимки, сделанные зондом Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Что произойдет с климат ом в будущем?

Стремительно меняющийся климат на нашей планете вызывает таяние ледников по всему миру. Если выброс вредных веществ в атмосферу не удастся сократить, то коллапс экосистем произойдет уже в текущем десятилетии, а к 2040 годам затронет и сушу. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в начале апреля в журнале Nature.

Несмотря на пандемию, изменение климат а и массовое вымирание дикой природы продолжаются. Если не предпринять масштабных и активных действий, катастрофа может настигнуть нас раньше, чем кто-либо мог представить, – пишут авторы исследования.

Так как коллапс морских экосистем может произойти в ближайшие годы, то вскоре ключевые экосистемы Индии, Центральной Африки, Амазонии и Северной Австралии. Согласно прогнозу, полученному исследователями Имперского колледжа Лондона, к 2050 году коллапс экосистем доберется и до более умеренных широт. Однако если все страны, подписавшие Парижское соглашение по климат у будут соблюдать все необходимые требования и потепление удержится в пределах 2 °C, коллапс ждет всего 2% экосистем. К сожалению, в сложившихся обстоятельствах коллапс 2% экосистем – хорошие новост и.

Современные шлемоголовые свистуны обитают в Южной Америке