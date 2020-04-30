Есть ли жизнь в облаках Венеры?

Когда речь заходит о поисках жизни в Солнечной системе астроном ы обычно обращают взор на Марс или покрытые льдом спутники Юпитера и Сатурна. Но согласно результатам нового исследования, чтобы найти внеземную жизнь, нам, возможно, стоит обратить внимание на своего ближайшего соседа – Венеру. Международная группа исследователей предполагает, что густая атмосфера Венеры может служить потенциальным убежищем для микробной жизни. Как пишут исследователи, они не только предоставили многочисленные доказательства того, что в венерианских облаках могут обитать экстремальные формы жизни, но также показали, что жизнь на Венере может помочь объяснить изменчивое появление облаков на планете. Напомню, что эта тайн а не дает покоя астроном ам почти столетие.

Адская планета

Одним из первых, кто заговорил о жизни в атмосфере Венеры, был астроном и популяризатор науки Карл Саган. В 1993 году он выступил соавтором научной статьи на эту тему и негодовал, что большинство астроном ов не рассматривают Венеру как потенциально обитаемую планету. Это объясняется прежде всего тем, что поверхность Венеры – мягко говоря – не гостеприимна к жизни, так как температура на ней превышает 450°C, а давление на поверхности примерно в 90 раз больше, чем на Земле. Но даже несмотря на то, что сегодня Венера представляет собой самый настоящий ад, когда-то она напоминала наш дом.

Как пишут в официальном пресс-релизе авторы статьи, опубликованной 30 марта в журнале Astrobiology, у Венеры было достаточно времени, чтобы жизнь могла развиться на ней самостоятельно. Предыдущие исследования показали, что на Венере когда-то могла существовать жидкая вода и пригодный для жизни климат в течение целых 2 миллиардов лет. А это намного дольше, чем предполагается на Марсе.

Возможно, в прошлом Венера была похожа на Землю

Команда астроном ов из университета Висконсин-Мэдисон полагает, что похожие на земные условия позволили бы жизни первоначально сформироваться на поверхности Венеры, прежде чем в конечном итоге переехать на ПМЖ в венерианские облака. Хотя этот сценарий может показаться маловероятным, на Земле микроорганизмы, такие как бактерии, могут поднимаются высоко в атмосферу. На самом деле исследователи из NASA, используя специализированные исследовательские воздушные шары, обнаружили микроорганизмы, способные выжить на высоте до 41 километра над поверхностью Земли.

Кроме того, как отмечают в своей работе астроном ы, космические зонды, отправленные на Венеру в период с 1962 по 1978 год, показали, что, хотя поверхность Венеры не благоприятна для жизни, ее атмосфера вполне может таковой оказаться. На высоте от 40 до 60 километров температура атмосферы Венеры колеблется примерно от от 30°C до 70°C, а давление почти такое же, как на уровне моря на нашей собственной планете. С другой стороны насыщенный серой венерианский воздух довольно токсичен – по крайней мере, для большинства известных форм жизни.

За годы наблюдений ученые составили большой каталог микробов, способных выживать и процветать в невероятно суровых условиях. Одним из таких организмов являются тихоходки – микроскопические существа, которые могут выжить практически в любом месте, на первый взгляд непригодным для жизни. Даже в космос е, правда, не более 10 дней. Так может, эти существа обитают в венерианских облаках? Ученые считают, что это маловероятно, но возможно. Некоторые формы жизни на Земле процветают питаясь углекислым газом и производя серную кислоту. Атмосфера Венеры в основном состоит из углекислого газа и воды, содержащей много серной кислоты. Это значит, что токсичные облака не обязательно безжизненны. О том, как Венера превратилась в адскую планету, читайте в материале моего коллеги Рамиса Ганиева.

Исследователи также отмечают, что, основываясь на предыдущих спектроскопических наблюдениях, темные пятна на Венере состоят из частиц почти такого же размера и формы, как некоторые светопоглощающие бактерии, найденные Земле. Это означает, что атмосферные пятна на Венере могут быть живыми колониями микроорганизмов, похожими на цветущие водоросли, которые обычно встречаются в больших водоемах на Земле. Однако до сих пор все приборы, использовавшиеся для отбора проб атмосферы Венеры, были неспособны различить неорганические и органические соединения. Еще больше увлекательных статей о жизни на других планетах читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.

Так что пока, похоже, вопрос о том, есть ли жизнь в облаках Венеры, остается без ответа. Ведь чтобы узнать обитаема ли эта адская планета, нужно отправиться туда и изучить состав токсичных облаков. Так или иначе, эта горячая планета может стать захватывающей новой главой в астробиологических исследованиях.

Токсичные облака на Венере не обязательно безжизненны