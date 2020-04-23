10 самых интересных планет в нашей галактике

Хотя с точки зрения астроном ии Млечный Путь по размерам является довольно «средней» галактикой, по факту в нем может находиться до 100 миллиардов планет! Надо ли говорить, что большинство из них до сих пор не изучены, и, как мне кажется, чтобы изучить нашу галактику так, как, например, комнату в квартире, потребуются еще сотни или тысячи лет. Из тех планет, существование которых подтверждено учеными, каждая обладает своими уникальными особенностями и характеристиками, иногда кардинальным образом отличаясь от тех, что мы с вами привыкли видеть на Земле. Какие же планеты можно назвать самыми интересными?

Планета с тремя солнц ами

На расстоянии около 22 световых лет от нашего солнц а размещена планета под названием LTT1445Ab. Вокруг нее расположены сразу три звезды, которые представляют собой своего рода копии солнц а. Планета примерно в 1,35 раза больше Земли и в 8 раз ее массивнее и получает при этом в 5 раз больше солнечного излучения от своих звезд.

Не планета, а настоящий солярий

Поскольку эта экзопланета расположена не так далеко (некоторые планеты находятся в сотнях световых лет от солнц а), это дает астроном ам уникальную возможность тщательно изучить состав ее атмосферы. Сейчас исследователи пытаются найти в ней признаки содержания кислорода и водяных паров, которые могут указывать на возможное наличие жизни. Но не стоит надеяться найти на экзопланете какие-либо следы потенциальных организмов: крайне высокие температуры и высокий уровень радиации делают это место абсолютно непригодным для возникновения жизни. Все-таки освещение сразу тремя «солнц ами» не прошло бесследно.

Планета, максимально похожая на Землю

Среди всех известных на данный момент экзопланет одной из наиболее похожей на нашу планету является Kepler 438b. Ее нашли всего 4 года назад, и у нее даже есть свое собственное миниатюрное солнц е — красный карлик (который значительно меньше и холоднее нашего солнц а). Расстояние до нее будь здоров — более 470 световых лет! Почему ученые возлагают на нее такие надежды? Планета расположена в таком месте, где не слишком жарко и в то же время не слишком холодно, чтобы поддерживать наличие воды в жидкой форме на поверхности планеты.

Масса этой планеты не до конца изучена, ученые считают, что она больше земной всего в 1,4 раза, а температура на поверхности может варьироваться от 0 до 60 градусов Цельсия. Звучит прямо здорово, да? Но не торопитесь собирать вещи: астроном ы провели наблюдение и выяснили, что на «мини-солнц е» планеты Kepler 438b довольно регулярно происходят очень мощные выбросы радиационного излучения, которые в конечном итоге могут делать эту планету совершенно необитаемой.

Планета, на которой год равен Земному

Планета Kepler 452b была обнаружена космическим телескопом «Кеплер» в 2015 году, когда она проходила напротив своей родной звезды — тоже своего рода «солнц а», как вы поняли. Правда, это «солнц е» находится примерно в 1400 световых годах от нас и несколько холоднее. Радиус планеты совсем немного превышает радиус Земли, зато год на ней идет 385 дней! Для экзопланеты это максимально приближенный показатель к привычному жителям нашей планеты.

Как и большинство других планет, обнаруженных телескопом «Кеплер» (отсюда им и даются названия), масса этой планеты остается неизвестной, однако ученые предполагают, что она примерно в 5 раз больше земной.

Правда, все будет зависеть от состава атмосферы, которой планета обладает. Он еще не изучен астроном ами.

Самая близкая к Земле экзопланета

Планета Proxima-b, она же Проксима Центавра b, расположена всего в 4,2 световых лет от Земли в зоне обитаемости своей звезды — красного карлика. Расположение у нее отличное, и лететь не так далеко (ну, почти недалеко), но вот год назад все надежды на ее заселение рухнули. Ученые выяснили, что звезда Проксима Центавра («солнц е» этой планеты) выбросила в космос просто колоссальную по своим размерам вспышку. Если на планете Проксима b и существовала какая-либо форма жизни, то вспышка, оказавшаяся в 10 раз мощнее и ярче самой яркой и мощной вспышки на нашем солнц е, ее просто выжгла.

В настоящий момент в разработке находятся новые телескопы, которые позволят нам более детально взглянуть на планету Проксима Центавра b, а также помогут выяснить, содержит ли она какую-нибудь жизнь (что при сложившихся обстоятельствах маловероятно). астроном ы считают, что эта планета в отличие от многих других может иметь магнитное поле. Правда, для эффективной защиты поверхности планеты потребуется в данном случае в 100 раз более сильное магнитное поле, чем обладает наша земля .

Планета с океаном внутри

Планета Kepler 62f имеет своего оранжевого карлика, который освещает ее и находится примерно в 1200 световых годах от нас. Он холоднее солнц а, поэтому на самой планете довольно прохладно: средняя температура там составляет около -30 градусов Цельсия. За счет относительно стабильного климат а ученые считают, что под ледяной коркой этой планеты скрыт океан, который по своим размерам можно сравнить с Европой.

Плюс там очень красивые ночные виды, ведь в небе постоянно сияет аналог нашей Венеры — Kepler-62e. Планета проходит орбиту за 267 дней, что меньше года на Земле. Что ж, зато новый год можно будет отмечать чаще. Правда, сначала придется до туда добраться.

Планета с самым коротким годом

Звезда Тигардена была открыта учеными еще в 2003 году. Она представляет собой тусклый красный карлик, уступающий в светимости нашему солнц у примерно в сто тысяч раз, по массе – в десять с лишним, а по диаметру – в семь. Вокруг нее движутся планеты Teegarden b и Teegarden c. Причем первая совершает полный оборот вокруг звезды Тигардена примерно за 5 дней! Это очень быстро, учитывая, что даже у нашего Меркурия уходит 88 суток на то, чтобы один раз «прогуляться» вокруг солнц а. Расстояние от нас — 12,5 световых лет.

Что касается климат а, температура поверхности Teegarden b варьируется от нуля до +50 градусов Цельсия, а средняя составляет около 28 градусов. То есть планета больше похожа на Марс, но астроном ы полагают, что на ее поверхности может оставаться вода в жидкой форме. Хотя я бы сначала попытался добраться до Марса, а уже потом делать выводы об обитаемости других планет.

Планета, похожая на ад

Похоже, именно планетой Gliese 581 вдохновлялся Данте, когда писал свою «Божественную комедию». Она обращается вокруг красного карлика, во много раз меньшего нашего солнц а, светимость которого составляет лишь 1,3% от нашего светила. Одна из ее особенностей в том, что одна сторона планеты всегда обращена к звезде, а другая смотрит в космос . Как наша Луна.

И это делает ее невероятно интересной. Если вы выйдете на стороне планеты, обращенной к солнц у, то испаритесь меньше, чем за секунду. На другой стороне — замерзнете за это же время. В «зоне сумерек» между двумя крайностями теоретически можно жить, но эта жизнь будет похожа на ад. Что-то подобное было в фильме «Хроники Риддика», когда планета с говорящим названием Крематория обращалась к звезде, и в это время на ее поверхности испепелялось все живое. Смотрели этот фильм? Расскажите в нашем Telegram-чате.

Планета, сделанная из алмазов

Планета 55 Cancri e практически полностью сделана из кристаллического алмаза. Когда-то она разрушилась, но углеродное ядро осталось и под действием высокой температуры и гигантского давления оно превратилось в один большой алмаз. Правда, с одним минусом — температурой 1648 градусов по Цельсию на поверхности.

В то время как земля покрыта водой и изобилует кислородом, эта планета состоит из графита, алмаза и нескольких силикатов.

Этот драгоценный камень в два раза больше Земли и в восемь раз тяжелее. Обладатель такого ресурса стал бы самым богатым организмом во Вселенной. Если бы, конечно, смог добыть алмазы из недр 55 Cancri e.

Планета — кусок льда

Помните Gliese 581? Это «адище», которое мы посетили ранее? У нее есть младший брат — Gliese 436 b, которая представляет собой жгучий куб льда. Температура там тоже не для отпуска — 439 градусов Цельсия. Почему же она не тает? На планете огромное количество воды, просто невероятное. Гравитация стягивает все это в направлении ядра, настолько плотно сжимая молекулы воды, что они не могут испариться. Это вам не чайник до 100 градусов вскипятить.

Да это просто кусок льда!

Испаряются только внешние слои воды, поэтому планета постоянно окутана паром, но все остальные слои остаются в твердом состоянии. Условия там по-настоящему адские, кислорода никакого и в помине нет — такая влажность вместе с высокой температурой убивают все живое, что в теории могло бы там возникнуть. Но давайте лучше колонизируем планеты потеплее?

Планета с дождем из стекла

Не так далеко от Земли (всего 63 световых года, подумаешь) расположена планета под названием HD 189733 b. Это мы все равно не запомним, поэтому сразу к делу — чем она так необычна? Ответ простой: там идет дождь, причем почти постоянно. Вот только это не обычный тропический ливень или ураган, на планету падают осадки в виде стекла. Все дело в том, что атмосфера насыщена диоксидом кремния, и, когда идет «дождь», условные капли расплавляются при падении и затвердевают.

Но дождь — это только половина дела. На планете бушует сильный ветер, скорость которого доходит до 9 000 км/час. Это в 10 раз быстрее скорости полета реактивного пассажирского самолета. Так что, похоже, у нас в списке еще одна адская планета — попасть в такой ураган никому не пожелаешь.

Даже здесь можно разглядеть бушующие ветра на планете

Как видите, вокруг нас находится множество планет, и все они разные. К сожалению, даже наиболее похожие на Землю планеты, в зависимости от активности их родных звезд, могут быть неспособны поддерживать жизнь. Другие планеты, в свою очередь, имеют крайне отличающиеся от земных размеры и температуру поверхности. Однако вполне вероятно, что среди найденных планет однажды мы все же встретим планету с аналогичной Земле массой, размером, орбитой и солнц еподобной звездой, вокруг которой она обращается. Вот только как туда добраться?

В существование некоторых этих планет сложно поверить