Почему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустя

Даже те, кто родился уже после чернобыльской аварии, наверняка про нее слышали. Не удивительно, ведь это одна из самых серьезных техногенных катастроф в истории человечества. Как минимум, она одна из самых известных и широко освещаемых в массовой культуре катастроф. Про нее снимали фильмы и сериалы, писали книги и научные труды. Сейчас эта территория стала местом паломничества туристов и головной болью для украинских властей и экологов со всего мира. Казалось бы, территория находится в стороне, она никому не мешает и ”варится в собственном соку”, но это не так. Периодически она напоминает о себе и заставляет людей понервничать. С чем это связано и стоит ли всерьез переживать по этому поводу?

Что случилось с природой после аварии на Чернобыльской АЭС

Многие говорят, что авария, которая произошла уже больше тридцати лет назад, унесла всего около 50 жизней. Так-то оно так, только вот по самым скромным подсчетам уже после аварии умерли еще около 4 000 ликвидаторов. А сколько людей получили серьезные заболевания после облучения? Очень много. Кто-то живет с ними до сих пор, а кто-то даже передал их своим детям.

Большой ущерб был нанесен и природе. Многие видели на картинках знаменитый Рыжий лес (его даже стали так называть официально). Таким он стал буквально через несколько десятков минут после аварии. Все из-за того, что в том лесу были в основном сосны, а их иголки очень быстро впитывают в себя все загрязняющие вещества. Особенно это касается радиоактивных элементов, тонны которых, выброшенные в воздух после взрыва, окрасили лес в характерный желто-ржавый цвет.

Позже, примерно 15 квадрантных километров этого леса были снесены и захоронены, но остальные деревья остались и их иголки очистились только через несколько лет. Это связано с тем, что хвойные деревья постепенно сбрасывают иголки, обновляя их полностью через 3-5 лет.

Вот так буквально за полчаса лес изменил цвет на рыжий.

Также после аварии в вблизи Чернобыльской АЭС погибли почти все животные, а те, которые выжили, были отстрелены, чтобы они не могли разбежаться за пределы территории и разнести загрязнения на существенно большие территории.

Все произошедшее сделало леса вокруг станции непригодными для жизни на долгие годы не только для людей, но и для животных. Правда, если людям сказали, что в Припяти нельзя будет жить в течение 24 000 лет, то животным это объяснить забыли. В итоге, они вернулись куда быстрее и начали активно заселять территории. Чем же это нам сейчас грозит?

Чем опасна территория вокруг Чернобыльской АЭС

Стоит понимать, что риски кроются не только в вернувшихся животных, но и во многом другом. Такие серьезные аварии не проходят бесследно и, если непосредственно на этой территории люди не умирают, это не значит, что эхо аварии не доносится до соседних территорий.

Пожары в Чернобыле

Последние несколько недель пожары в районе Чернобыльской АЭС не сходили с первых полос многих СМИ. Проблема в том, что горение — это такой процесс, при котором выделяется дым и появляется зола. Все это ветром разносится на большие территории. Если горит просто сухая трава, то ничего страшного не произойдет, и в городах по соседству будет только задымление и небольшое повышение уровня СО2.

Совсем другое дело, когда горит трава и деревья в зоне радиационного заражения. Это приводит к тому, что в воздухе, как тридцать с лишним лет назад, начинают летать частицы радиоактивных элементов. Их период полураспада очень длительный и говорить о том, что за это время все ”рассеялось”, не стоит. Это не так.

В результате такого воздействия люди снова начинают дышать ”всякой гадостью”, а на улицах городов оседает слой зараженной пыли, который еще несколько недель после ликвидации пожаров лежит на тротуарах и в квартирах людей.

Существуют рейтинги загрязненности столиц мира. Так как ближайшей к месту аварии столицей является Киев, на прошлой неделе он входил в тройку городов, возглавлявших этот рейтинг. Сейчас источник ликвидирован и ситуация, к счастью, начала улучшаться.

Опасность животных из зоны заражения

Представлять себе, что в зоне заражения бегают коровы, которые могут пускать из глаз лазерные лучи, или собаки, как в сериале Чернобыль, снятом каналом ТНТ, не стоит. Действительно серьезные физические отклонения случаются крайне редко. Хотя, можно найти фото графии с двухголовыми рыбами и тому подобным. Но дело в том, что такие мутации встречаются и в других местах нашей планеты. Из хоть немного серьезных отклонений можно назвать повышенный процент птиц-альбиносов, снижение потомства грызунов и небольшой срок жизни насекомых.

Вообще, популяция животных за последнее время очень сильно выросла. В этом плане злой иронией является то, что присутствие человека и отходы его жизнедеятельности причиняют животным куда больше дискомфорта, чем постоянное радиоактивное излучение. К нему они адаптировались куда лучше.

?В итоге на заброшенной территории появился настоящий заповедник с медведями, зубрами, рысями, волками, выдрами и другими дикими животными. С одной стороны, можно порадоваться за них, раз им так хорошо, но не все столь радужно.

Для животных нет границ. Они могут покидать насиженные территории и перемещаться не только внутри одного леса, но и уходить в другие страны. Там они могут стать добычей охотников или дать больное потомство, которое опять же попадет на ужин человеку или хищнику. Так загрязненное мясо будет разноситься по миру и отравлять его.

Птицы тоже могут разносить с собой продукты распада на огромные территории. Для того, чтобы следить за популяцией и по мере надобности принимать меры, ученые установили на территории около 50 камер, которые дают им вполне понятную картину происходящего в ”мертвом лесу”.

Вода с зараженной территории

На зараженной территории есть небольшие реки и грунтовые воды. Конечно, загрязнение попадает и в них. В итоге, частицы разносятся на большие территории и попадают даже в мировой океан. Впрочем, в нем хватает отходов атомной станции Фукусима-1, которая разрушилась после цунами в Японии в 2011 году.

Работает ли сейчас Чернобыльская АЭС

Для многих будет неожиданностью, но Чернобыльская АЭС после аварии в 1986 году в той или иной мере работала еще до 2000 года. Все из-за того, что нельзя просто так остановить реакторы и, грубо говоря, выключить станцию.

Даже сейчас Чернобыльскую АЭС условно можно считать действующей. По техническим причинам она до сих пор не до конца законсервирована и работы в этом направлении продолжают вестись.

До сих пор над четвертым энергоблоком, где и произошел взрыв, строится второй саркофаг, так как построенный сразу после аварии уже начал разрушаться. Кроме этого, консервируются реакторы и наиболее зараженное оборудование. Для захоронения ядерного топлива строятся специальные бассейны. Все эти работы ведутся с участием международных фондов.

Из-за того, что использование территорий по прямому назначение (для работы и жизни) невозможно, логично было бы подумать, как можно их использовать. В итоге было решено развернуть в Чернобыле солнечную электростанцию. Еще в 2016 году всего в паре сотен метров от саркофага на площади около 1,6 гектара были установлены 3800 фото электрических панелей, суммарной мощностью 1 мегаватт. Это сравнимо с небольшой гидроэлектростанцией и способно обеспечивать энергией небольшой поселок или примерно 2 000 квартир.

На этом строительство панелей не заканчивается и мощности будут наращиваться. Так Украина должна стать страной номер один в Европе по энергии, вырабатываемой на солнечных электростанциях.

Как попасть в Чернобыль

Если описанное выше вас не убедило и вы готовы рискнуть своим здоровьем, то вы можете присоединиться к примерно 70 000 человек, которые ежегодно посещают Чернобыль в качестве туристов.

Там действительно есть на что посмотреть, но вы должны будете подписать бумагу, что не имеете претензий к организатору экскурсии, если с вами что-то случится, и строго следовать за гидом.

Приехав туристом в Припять можно встретить тех самых диких животных.

Они знают все дороги, по которым можно ходить без существенно облучения. Ведь шаг влево или шаг вправо может в прямом смысле стоить жизни. Уровень заражения территорий очень неоднороден.

Зато только там можно осознать, насколько хрупко то, что люди строят годами, на что рассчитывают и к чему прикипают душой. Был большой город, в котором жили люди, а теперь его нет. То есть, город остался, но жить там больше нельзя. Люди бросили все и уехали. А все из-за того, что мирный атом вышел из-под контроля.

Люди ушли, а природа осталась. Что сейчас происходит в окресностях Чернобыля?