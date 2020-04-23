» » Как чтение плохих новостей влияет на здоровье?

Как чтение плохих новостей влияет на здоровье?

Не знаю как у вас, но у меня ежедневный просмотр новостной ленты иногда вызывает ассоциации с самым настоящим апокалипсисом. Судите сами: 20 апреля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что “худшие последствия пандемии еще впереди”; спящие вулканы по всей планете просыпаются один за другим; в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС недавно бушевали пожары (к счастью, их удалось потушить), а грядущий экономический кризис словно вишенка на торте, венчающая собой этот грядущий «конец времен». Но как подобные новости отражаются на здоровье? Ученые полагают, что во время пандемии CoVID-19 чтение плохих новостей может привести к снижению иммунитета. Напомню, что именно иммунитет является нашим главным оружием в борьбе с пандемией нового коронавируса.


Что такое эффект ноцебо?

Страшные истории о CoVID-19 поступают, что называется, из “всех утюгов”. По мнению психологов это может стать причиной так называемого «эффекта ноцебо» (противоположности “эффекту плацебо”) – когда мы чувствуем себя хуже, просто потому, что ожидаем этого. Хотя данные о влиянии ноцебо на ход пандемии сегодня отсутствуют, не исключено, что он довольно распространен. О том, как и почему работает эффект плацебо я рассказывала в своей предыдущей статье.

Как пишет The Conversation, в 2018 году результаты исследования, опубликованного в журнале Национального института здравоохранения США показали, что люди, проживающие в странах с большим количеством запросов в Google о побочных эффектах статинов – препаратов для борьбы с высоким уровнем холестерина в крови – с большей вероятностью сообщали об их непереносимости. Авторы работы пришли к выводу, что воздействие онлайн-информации способствовало этим неблагоприятным последствиям.

Как чтение плохих новостей влияет на здоровье?

Ноцебо и плацебо – две стороны одного эффекта?

Однако я бы не стала списывать все на интернет. Дело в том, что оба эффекта, как плацебо, так и ноцебо, вероятно, являются частью человеческой природы. Так, один из ярчайших примеров эффекта ноцебо, граничащий с ипохондрией, описан в произведении Джером К. Джерома “Трое в лодке не считая собаки”, когда главный герой отправился в Британский музей почитать о способах лечениях какой-то пустяковой болезни, наподобие сенной лихорадки (аллергии на пыльцу):

Мне захотелось узнать, чем я еще болен. Я прочитал о пляске святого Витта и узнал, как и следовало ожидать, что болен этой болезнью. Заинтересовавшись своим состоянием, я решил исследовать его основательно и стал читать в алфавитном порядке. Я прочитал про атаксию и узнал, что недавно заболел ею и что острый период наступит недели через две. Брайтовой болезнью я страдал, к счастью, в легкой форме и, следовательно, мог еще прожить многие годы. У меня был дифтерит с серьезными осложнениями, а холерой я, по-видимому, болен с раннего детства.

Я добросовестно проработал все двадцать шесть букв алфавита и убедился, что единственная болезнь, которой у меня нет, — это воспаление коленной чашечки.

В другом крупном исследовании рассматривалась смерть 28 169 взрослых американцев китайского происхождения в Калифорнии. Авторы исследования обнаружили, что те, кто верил, что их астрологический год рождения делал их более восприимчивыми к заболеваниям, умерли значительно раньше, на 1,3-4,9 года, чем люди того же знака, родившиеся в другие годы. Исследователи пришли к выводу, что на смертность влияют “психокультурные факторы” (вера в китайскую астрологию).

коронавирус и эффект ноцебо

Положительный тест на CоVID-19 в сочетании с начальными симптомами простуды и тревожными новостями о пандемии в средствах массовой информации может усугубить кашель, лихорадку, боль и одышку. Шок, вызванный негативной информацией, может даже ускорить смерть у тяжелобольных пациентов, усугубляя сердечно-сосудистые заболевания или затрагивая дыхательную систему, уже атакованную вирусом SARS-CoV-2. Стоит ли удивляться, что здоровые люди испытывают страх при первых незначительных симптомах простуды и обращаются за помощью в больницу – где практически гарантированно заражаются CoVID-19 или чем-нибудь еще. Введенные правила самоизоляции и социального дистанцирования, которые ассоциируются с болезнью и смертью, тоже могут усугубить последствия болезни для организма.

Как чтение плохих новостей влияет на здоровье?

Будьте внимательны к себе, чтобы не пришлось принимать лекарства

И все же, сегодня ученые все больше понимают как работает эффект ноцебо. Так, негативная информация из авторитетного источника может стать причиной развития некоторых симптомов, например, боли или одышки. При этом причиной появления симптомов может стать само ожидание. Отвечают за это определенные нейромедиаторы – химические вещества в мозге человека, которые вызывают повышенную чувствительность к боли и другим неприятным симптомам. Страх и тревога усиливают этот процесс.

Исследование, в котором сравнивались аспирин и сульфинпиразоном для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, показало, что пациенты, которым сообщили о побочных эффектах, в шесть раз чаще выбывали из исследования из-за возникновения побочных эффектов. Позже десятки других исследований показали, что отрицательных побочных эффектов меньше, когда пациентам о них ничего не говорили. Безусловно, в будущем ученые подробно изучат влияние эффекта ноцебо на ход пандемии, а пока давайте читать меньше негативных новостей, ведь на нашем канале в Яндекс.Дзен регулярно выходят интересные статьи о новейших открытиях из мира науки и высоких технологий, которых вы не найдете на сайте.

Как чтение плохих новостей влияет на здоровье?

Красная таблетка – новости о пандемии, синяя таблетка – мемы с котиками

23 апрель 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Дети тоже болеют коронавирусом CoVID-2019, но переносят его легче
Новости технологий

Дети тоже болеют коронавирусом CoVID-2019, но переносят его легче

Вот уже 10 недель внимание всего мира приковано к вспышке нового коронавируса, но что ученым точно о нем известно? Имеющиеся данные свидетельствуют, что вирус способен распространяться
К какой серьезной болезни может привести сверхурочная работа?
Новости технологий

К какой серьезной болезни может привести сверхурочная работа?

В 2019 году Международное агентство по изучению рака (IARC) выяснило, что работа по ночам может стать причиной нарушений сна, избыточного веса, сахарного диабета, а также сердечно-сосудистых и
Пандемии и их последствия – как изменится мир после вспышки коронавируса?
Новости технологий

Пандемии и их последствия – как изменится мир после вспышки коронавируса?

Уже сегодня становится понятно, что пандемия коронавируса изменит нашу жизнь: во многих странах прекращена работа школ и учебных заведений, отменены общественные мероприятия, закрыты на карантин
Можно ли заболеть гриппом и простудой одновременно?
Новости технологий

Можно ли заболеть гриппом и простудой одновременно?

А вы когда-нибудь задумывались над тем, можно ли заболеть одновременно и гриппом, и простудой? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели новое исследование, в ходе которого выяснилось,
Стал ли воздух во всем мире чище из-за пандемии SARS-CoV-2?
Новости технологий

Стал ли воздух во всем мире чище из-за пандемии SARS-CoV-2?

Пандемия SARS-CoV-2 оказывает влияние на каждый аспект некогда привычной жизни. На момент написания этой статьи болезнь унесла жизни более 40 тысяч человек, а количество зараженных приближается к
Какие лекарства могут увеличить риск переломов?
Новости технологий

Какие лекарства могут увеличить риск переломов?

Ингбиторы протонной помпы, часто применяющиеся для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и отпускающиеся в любой аптеке без назначения врача, могут иметь ряд неприятных побочных эффектов. К
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинТайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияНулевой пациентПочему марсианские молнии слабые и редкиеК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблейПолюса смещаются, магнитное поле переворачивается и это будет очень неприятно для нашей цивилизации!


Свежие Статьи
НАСА представило новых мини-роботов, способных летать на Марсе

НАСА представило новых мини-роботов, способных летать на Марсе

Иран успешно запустил первый военный спутник

Иран успешно запустил первый военный спутник

Создана Единая геологическая карта Луны

Создана Единая геологическая карта Луны

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+