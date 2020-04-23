Как чтение плохих новостей влияет на здоровье?

Не знаю как у вас, но у меня ежедневный просмотр новост ной ленты иногда вызывает ассоциации с самым настоящим апокалипсисом. Судите сами: 20 апреля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что “худшие последствия пандемии еще впереди”; спящие вулканы по всей планете просыпаются один за другим; в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС недавно бушевали пожары (к счастью, их удалось потушить), а грядущий экономический кризис словно вишенка на торте, венчающая собой этот грядущий «конец времен». Но как подобные новост и отражаются на здоровье? Ученые полагают, что во время пандемии CoVID-19 чтение плохих новост ей может привести к снижению иммунитета. Напомню, что именно иммунитет является нашим главным оружием в борьбе с пандемией нового коронавируса.

Что такое эффект ноцебо?

Страшные истории о CoVID-19 поступают, что называется, из “всех утюгов”. По мнению психологов это может стать причиной так называемого «эффекта ноцебо» (противоположности “эффекту плацебо”) – когда мы чувствуем себя хуже, просто потому, что ожидаем этого. Хотя данные о влиянии ноцебо на ход пандемии сегодня отсутствуют, не исключено, что он довольно распространен. О том, как и почему работает эффект плацебо я рассказывала в своей предыдущей статье.

Как пишет The Conversation, в 2018 году результаты исследования, опубликованного в журнале Национального института здравоохранения США показали, что люди, проживающие в странах с большим количеством запросов в Google о побочных эффектах статинов – препаратов для борьбы с высоким уровнем холестерина в крови – с большей вероятностью сообщали об их непереносимости. Авторы работы пришли к выводу, что воздействие онлайн-информации способствовало этим неблагоприятным последствиям.

Ноцебо и плацебо – две стороны одного эффекта?

Однако я бы не стала списывать все на интернет. Дело в том, что оба эффекта, как плацебо, так и ноцебо, вероятно, являются частью человеческой природы. Так, один из ярчайших примеров эффекта ноцебо, граничащий с ипохондрией, описан в произведении Джером К. Джерома “Трое в лодке не считая собаки”, когда главный герой отправился в Британский музей почитать о способах лечениях какой-то пустяковой болезни, наподобие сенной лихорадки (аллергии на пыльцу):

Мне захотелось узнать, чем я еще болен. Я прочитал о пляске святого Витта и узнал, как и следовало ожидать, что болен этой болезнью. Заинтересовавшись своим состоянием, я решил исследовать его основательно и стал читать в алфавитном порядке. Я прочитал про атаксию и узнал, что недавно заболел ею и что острый период наступит недели через две. Брайтовой болезнью я страдал, к счастью, в легкой форме и, следовательно, мог еще прожить многие годы. У меня был дифтерит с серьезными осложнениями, а холерой я, по-видимому, болен с раннего детства. Я добросовестно проработал все двадцать шесть букв алфавита и убедился, что единственная болезнь, которой у меня нет, — это воспаление коленной чашечки.

В другом крупном исследовании рассматривалась смерть 28 169 взрослых американцев китайского происхождения в Калифорнии. Авторы исследования обнаружили, что те, кто верил, что их астрологический год рождения делал их более восприимчивыми к заболеваниям, умерли значительно раньше, на 1,3-4,9 года, чем люди того же знака, родившиеся в другие годы. Исследователи пришли к выводу, что на смертность влияют “психокультурные факторы” (вера в китайскую астрологию).

коронавирус и эффект ноцебо

Положительный тест на CоVID-19 в сочетании с начальными симптомами простуды и тревожными новост ями о пандемии в средствах массовой информации может усугубить кашель, лихорадку, боль и одышку. Шок, вызванный негативной информацией, может даже ускорить смерть у тяжелобольных пациентов, усугубляя сердечно-сосудистые заболевания или затрагивая дыхательную систему, уже атакованную вирусом SARS-CoV-2. Стоит ли удивляться, что здоровые люди испытывают страх при первых незначительных симптомах простуды и обращаются за помощью в больницу – где практически гарантированно заражаются CoVID-19 или чем-нибудь еще. Введенные правила самоизоляции и социального дистанцирования, которые ассоциируются с болезнью и смертью, тоже могут усугубить последствия болезни для организма.

И все же, сегодня ученые все больше понимают как работает эффект ноцебо. Так, негативная информация из авторитетного источника может стать причиной развития некоторых симптомов, например, боли или одышки. При этом причиной появления симптомов может стать само ожидание. Отвечают за это определенные нейромедиаторы – химические вещества в мозг е человека, которые вызывают повышенную чувствительность к боли и другим неприятным симптомам. Страх и тревога усиливают этот процесс.

Исследование, в котором сравнивались аспирин и сульфинпиразоном для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, показало, что пациенты, которым сообщили о побочных эффектах, в шесть раз чаще выбывали из исследования из-за возникновения побочных эффектов. Позже десятки других исследований показали, что отрицательных побочных эффектов меньше, когда пациентам о них ничего не говорили. Безусловно, в будущем ученые подробно изучат влияние эффекта ноцебо на ход пандемии, а пока давайте читать меньше негативных новост ей, ведь на нашем канале в Яндекс.Дзен регулярно выходят интересные статьи о новейших открытиях из мира науки и высоких технологий, которых вы не найдете на сайте.

Красная таблетка – новост и о пандемии, синяя таблетка – мемы с котиками