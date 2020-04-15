Создано устройство для взлома сновидений
Новый гаджет станет переходным звеном между бесконтрольным просмотром сновидений и осознанной реальностью сна, в которой можно будет летать, петь и попадать при этом во все ноты, ходить на свидания с кинозвездами — делать все, что в жизни почему-то не удается.
Теперь не только персонаж, сыгранный Леонардо ди Каприо в фильме «Начало», сможет управлять сном. Команда исследователей из лаборатории сна Массачусетского технологического института (MIT) спроектировала устройство, помогающее отслеживать фазу быстрого сна и, в некоторой степени, принимать в нем участие.
«Треть жизни, которую мы отдаем просмотру хаотичных бессмысленных сюжетов, теперь можно провести с пользой, — сказал Адам Горовиц, аспирант MIT, — Во сне люди могут измениться, улучшить себя. Неважно, говорите ли вы об увеличении памяти, креативности, улучшении настроения на следующий день или повышении производительности».
Устройство Dormio в форме перчатки оснащено множеством датчиков, отслеживающих переход в бессознательную фазу работы мозга. В этот момент устройство начинает транслировать звуковой сигнал, чаще всего содержащий одно слово. В послании можно закодировать то, что человек хочет увидеть во сне.
Другое подобное устройство в фазе сна, в которой идет восстановление организма и структурирование памяти, начинает источать определенный запах. Аромат усиливает процессы регенерации и укладывания новых знаний по полочкам.
Сотрудники лаборатории сна хотят пойти дальше программирования сновидения с помощью конкретного сигнала. Их цель — полностью осознанные сны, которые на данный момент способен видеть лишь 1% живущих на планете людей. Для реализации мечты ученые планируют лучше понять активность мозга во время перехода в бессознательную деятельность.
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