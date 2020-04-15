Доводов в пользу прошлой жизни на Марсе становится больше

Сегодня мы знаем о Марсе больше, чем в прошлом. Было уже несколько гипотез о существовании простейшей жизни на этой красной планете. Автор статьи рассказывает еще об одной. Однако узнать, насколько она достоверна, получится не раньше, чем мы сможем изучить марсианские геологические структуры не только по снимкам.

Всвоей новой работе, опубликованной в «Международном журнале астробиологии» (International Journal of Astrobiology), Винченцо Риццо (Vincenzo Rizzo) из Национального научно-исследовательского центра в итальянском городе Козенца задает провокационный вопрос. Почему многие ученые не хотят использовать геологические методы для выявления биологических процессов на Марсе, в то время как на Земле эти методы нашли широкое применение?

Он указывает на один случай, имевший место в Германии в 1908 году. Тогда ученый по имени Эрнст Калковский (Ernst Kalkowsky) высказал предположение, что многослойные кочки, колонны и похожие на листы осадочные породы, носящие название строматолиты, имеют биологическую природу. Современники ему не поверили. Но позже было доказано, что Калковский прав, когда стало известно, по какой причине формируются строматолиты. А возникают они из-за того, что состоящие из цианобактерий и прочих микроорганизмов биопленки улавливают осадочные отложения. Строматолиты являются самым древним свидетельством жизни на Земле, поскольку им как минимум 3,5 миллиарда лет, и они до сих пор существуют в некоторых отдаленных регионах, таких как залив Шарк в Австралии.

В своей работе Риццо идет по стопам Калковского, анализируя снимки, сделанные на Марсе марсоходами «Спирит», «Опортьюнити» и «Кьюриосити». Эти изображения указывают на присутствие биологических макроструктур, таких как строматолиты. Он считает, что если не будет найдено иное, не биологическое объяснение, снятое марсоходами следует считать марсианскими строматолитами. Риццо демонстрирует большое количество структур, имеющих поразительное сходство с земными строматолитами.

В принципе я с большим сомнением отношусь к свидетельствам, которые основаны только на внешнем сходстве или морфологии, так как человеческий мозг имеет обыкновение видеть или заполнять знакомыми образами, даже там, где они не существуют. Но Риццо в своем анализе отнюдь не ограничивается внешним видом. Он заставил меня осознать, что если (а это большое если) строматолиты действительно существовали на раннем этапе жизни Марса, то они выглядели именно так, как те образцы, которые он обнаружил на сделанных вездеходами снимках.

Здесь на ум приходит знаменитое изречение Карла Сагана (Carl Sagan): «Необычные утверждения требуют необычных доказательств». На каждую структуру, появившуюся в результате биологических процессов, найдется некий геохимический или физический процесс, который ее имитирует. Некоторые из этих процессов могут быть нам неизвестны, потому что происходят они на других планетах типа Марса. С другой стороны, сейчас мы знаем о Марсе больше, чем в прошлом. Нам известно, что на раннем этапе истории этой планеты на ней существовали озера, а возможно и океаны, в том числе, в кратере Гейла, где сделал свои снимки «Кьюриосити». В том месте были найдены органические вещества, а нам известно, что с Земли на Марс (и обратно) могут попадать куски породы, а также, что такое путешествие вполне могут пережить микробы. В чем же в таком случае состоит более «необычное» утверждение? Что на Марсе во время раннего пригодного для жизни периода были такие формы жизни, которые похожи на земные, и которые произвели на свет аналогичные биогенные структуры? Или что Марс всегда был и остается мертвой планетой?

Так или иначе, планку для заявлений об обнаружении жизни на Марсе (как в прошлом, так и в настоящем) надо установить очень высоко. Даже на Земле порой трудно решить, является ли та или иная структура результатом биологических процессов. Сейчас мы имеем больше возможностей исследовать Марс, однако мы до сих пор не можем сделать то, что на Земле делаем постоянно: выйти на улицу с увеличительным стеклом или другим прибором, и изучить ту или иную загадочную особенность.

Если в будущем провести изотопный анализ обнаруженных Риццо структур, которые похожи на строматолиты, мы сможем получить новые доказательства или опровержения их биологического происхождения (жизнь предпочитает более легкие изотопы, которые мы можем использовать для проверки). Но у меня есть подозрения, что эту гипотезу ждет такая же участь, как предположение Калковского. Окончательный вердикт будет вынесен намного позже, скорее всего, когда Марс начнут исследовать прилетевшие туда люди. И я надеюсь, что они докажут его правоту.