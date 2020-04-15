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Ученые узнали, с чем было связано массовое вымирание 444 млн лет назад

Ученые узнали, с чем было связано массовое вымирание 444 млн лет назад

Американские ученые выяснили, что стало причиной массового вымирания 444 миллиона лет назад 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. В это время произошло ордовикско-силурийское оледенение, которое является одним из трех великих оледенений палеозоя. Его первая фаза была связана с глобальным похолоданием, вторая, как сообщается в Nature Communications, наступила из-за аноксии, кислородного обеднения Мирового океана.

В результате концентрация углекислого газа в атмосфере планеты упала практически до нуля. Бескислородные условия наблюдались, по мнению ученых, более трех миллионов лет.

Авторы исследования создали модель, содержащую опубликованные данные о древних отложениях с изотопами металлов, которые подвергались реакциям при аноксии, и изучили древние образцы окаменелостей из отложений на территории современной Ливии.

Выяснилось, что второй этап массового вымирания действительно был связан с длительным и серьезным аноксическим событием на дне океана. Условия привели к вымиранию многоклеточных морских обитателей.

Несмотря на то что причины резкого снижения концентрации кислорода как в древних океанах, так и в атмосфере Земли пока не понятны, такие условия, определенно, привели к гибели многоклеточных морских обитателей.

15 апрель 2020 /
Новости технологий
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