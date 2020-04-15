» » Российские ученые попробуют укрепить лед в Арктике

Российские ученые попробуют укрепить лед в Арктике

Российские ученые попробуют укрепить лед в Арктике

Ученые из Алтайского государственного технического университета попробуют укрепить лед в Арктической зоне с помощью армирующих элементов и уже ищут способы для этого. Об этом заявила доцентка кафедры современных специальных материалов вуза, кандидатка технических наук Елена Ананьева, сообщило РИА новости 10 апреля.

По словам Ананьевой, специалисты уже получили предварительные результаты, но потребуется много работы, прежде чем материалы и схему укрепления удастся применить. Предполагается, что армирующие элементы будут намораживать на поверхность и покрывать сверху слоем льда. Для этого можно использовать углеродные или стеклянные волокна, комплексные нити, текстильные материалы или порошковые наполнители — специалисты выбирают самый подходящий материал.

Ананьева также пояснила, что лед «терпкий и хрупкий одновременно» и армирование позволит упрочнить его. Благодаря этому лед станет таким, чтобы у человека было время покинуть место или успеть что-то забрать оттуда. «Проще говоря, мы хотим продлить срок его жизни до того, как он растает», — сказала Ананьева.

Доцентка сравнила армированный лед с каленым лобовым стеклом автомобиля, которое не разбивается, а трескается при ударе по нему. Она добавила, что технологию можно будет применять не только в Арктике, но и в регионах, где зимой совершают переправы через водоемы.

Ранее сообщалось, что ученые из Мурманска и Петербурга изучат риски появления природных и техногенных явлений, опасных для берегов Арктики, где проводится основная хозяйственная деятельность. Цель специалистов не только создать модель риска, но и рассчитать возможный экономический ущерб. Поводом для исследования стало то, что нужную для работы инфраструктуру размещают либо возле берегов, либо на них. Из-за природных явлений арктические берега размывает, и Россия теряет около 11 квадратных километров площади.

15 апрель 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Три аппарата попробуют «перехватить» комету с окраин Солнечной системы
Новости технологий

Три аппарата попробуют «перехватить» комету с окраин Солнечной системы

Ученые готовы поставить целью рождение первого человека в космосе
Новости технологий

Ученые готовы поставить целью рождение первого человека в космосе

5 искусственно созданных материалов с уникальными свойствами
Новости технологий

5 искусственно созданных материалов с уникальными свойствами

Свойства природных материалов порой завораживают наш взор, но иногда, искусственно-созданные материалы удивляют намного больше Вот перечень самых завораживающих из них: 1. Одностороннее
Батарейки можно сделать из дерева
Новости технологий

Батарейки можно сделать из дерева

Аккумуляторы из древесины, покрытой оловом, могут хранить огромное количество энергии и при этом быть безвредными для экологии. В Мэриленде при поддержке Университета Мэриленда и Американского
Глубоководный урод был обнаружен возле берегов Канады
Новости технологий

Глубоководный урод был обнаружен возле берегов Канады

В холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень странная рыба. После долгих споров о том, что это за существо, в конце концов, специалисты идентифицировали его, как суперредкая
Apple запатентовала технологию, позволяющую управлять устройством с помощью глаз
Новости технологий

Apple запатентовала технологию, позволяющую управлять устройством с помощью глаз

Патентное бюро Соединённых Штатов предоставило известнейшей корпорации «Apple» патент. В этом документе идёт речь о защите технологии, которая позволит управлять гаджетом данной марки с помощью
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физикеЗубы людей оказались «летописью» их жизни


Свежие Статьи
Создано устройство для взлома сновидений

Создано устройство для взлома сновидений

Геологи засекли

Геологи засекли "побег" тяжелого железа из ядра Земли

Доводов в пользу прошлой жизни на Марсе становится больше

Доводов в пользу прошлой жизни на Марсе становится больше

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+