Российские ученые попробуют укрепить лед в Арктике

Ученые из Алтайского государственного технического университета попробуют укрепить лед в Арктической зоне с помощью армирующих элементов и уже ищут способы для этого. Об этом заявила доцентка кафедры современных специальных материалов вуза, кандидатка технических наук Елена Ананьева, сообщило РИА новост и 10 апреля.

По словам Ананьевой, специалисты уже получили предварительные результаты, но потребуется много работы, прежде чем материалы и схему укрепления удастся применить. Предполагается, что армирующие элементы будут намораживать на поверхность и покрывать сверху слоем льда. Для этого можно использовать углеродные или стеклянные волокна, комплексные нити, текстильные материалы или порошковые наполнители — специалисты выбирают самый подходящий материал.

Ананьева также пояснила, что лед «терпкий и хрупкий одновременно» и армирование позволит упрочнить его. Благодаря этому лед станет таким, чтобы у человека было время покинуть место или успеть что-то забрать оттуда. «Проще говоря, мы хотим продлить срок его жизни до того, как он растает», — сказала Ананьева.

Доцентка сравнила армированный лед с каленым лобовым стеклом автомобиля, которое не разбивается, а трескается при ударе по нему. Она добавила, что технологию можно будет применять не только в Арктике, но и в регионах, где зимой совершают переправы через водоемы.

Ранее сообщалось, что ученые из Мурманска и Петербурга изучат риски появления природных и техногенных явлений, опасных для берегов Арктики, где проводится основная хозяйственная деятельность. Цель специалистов не только создать модель риска, но и рассчитать возможный экономический ущерб. Поводом для исследования стало то, что нужную для работы инфраструктуру размещают либо возле берегов, либо на них. Из-за природных явлений арктические берега размывает, и Россия теряет около 11 квадратных километров площади.