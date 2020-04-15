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Иркутские ученые установили очередные кластеры нейтринного телескопа на Байкале

Иркутские ученые установили очередные кластеры нейтринного телескопа на Байкале

Сотрудники НИИ прикладной физики ИГУ завершили монтаж двух кластеров глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Сейчас все семь кластеров объединены в единую систему сбора и обработки данных, ведется проверка и настройка оборудования всего комплекса.

Николай Буднев, заведующий лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии НИИ прикладной физики ИГУ:

— В течение этой экспедиции смонтированы шестой и седьмой кластеры нейтринного телескопа Baikal-GVD. В следующем году планируется развернуть еще два кластера, и на этом будет завершено создание первой очереди телескопа. В будущем он может быть увеличен еще в несколько раз.

Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света, которые возникают при взаимодействии частиц из космоса (нейтрино) с водой. Нейтрино являются уникальным носителем информации. Полученные данные дают понимание фундаментальных законов физики и законов строения Вселенной.

Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. Проектирование Baikal-GVD объемом в кубический километр началось в 2010-2011 годах. Первый кластер установки вышел на проектную мощность в 2016 году. В 2017 году был развернут второй кластер, в 2018 году — третий. В 2019 году ученым удалось смонтировать сразу два кластера, этот опыт успешно повторили в 2020 году.

15 апрель 2020 /
Новости технологий
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