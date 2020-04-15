Иркутские ученые установили очередные кластеры нейтринного телескопа на Байкале

Сотрудники НИИ прикладной физики ИГУ завершили монтаж двух кластеров глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Сейчас все семь кластеров объединены в единую систему сбора и обработки данных, ведется проверка и настройка оборудования всего комплекса.

Николай Буднев, заведующий лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астроном ии НИИ прикладной физики ИГУ:

— В течение этой экспедиции смонтированы шестой и седьмой кластеры нейтринного телескопа Baikal-GVD. В следующем году планируется развернуть еще два кластера, и на этом будет завершено создание первой очереди телескопа. В будущем он может быть увеличен еще в несколько раз.

Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света, которые возникают при взаимодействии частиц из космос а (нейтрино) с водой. Нейтрино являются уникальным носителем информации. Полученные данные дают понимание фундаментальных законов физики и законов строения Вселенной.

Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. Проектирование Baikal-GVD объемом в кубический километр началось в 2010-2011 годах. Первый кластер установки вышел на проектную мощность в 2016 году. В 2017 году был развернут второй кластер, в 2018 году — третий. В 2019 году ученым удалось смонтировать сразу два кластера, этот опыт успешно повторили в 2020 году.

