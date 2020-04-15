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В Нидерландах на кукурузном поле нашли кольцо викингов
Уникальное кольцо викингов, которому как минимум 1000 лет нашел на кукурузном поле археолог-любитель. Такое кольцо носили только представители знати.
Музей города Лейдена в Нидерландах приобрел для коллекции этот редкий серебряный перстень викингов. Артефакт нашли с помощью металлоискателя на кукурузном поле недалеко от городка Хогвауда в провинции Северная Голландия.
15 апрель 2020 /
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