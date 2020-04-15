В Нидерландах на кукурузном поле нашли кольцо викингов

Уникальное кольцо викингов, которому как минимум 1000 лет нашел на кукурузном поле археолог-любитель. Такое кольцо носили только представители знати.

Музей города Лейдена в Нидерландах приобрел для коллекции этот редкий серебряный перстень викингов. Артефакт нашли с помощью металлоискателя на кукурузном поле недалеко от городка Хогвауда в провинции Северная Голландия.