Стал ли воздух во всем мире чище из-за пандемии SARS-CoV-2?

Пандемия SARS-CoV-2 оказывает влияние на каждый аспект некогда привычной жизни. На момент написания этой статьи болезнь унесла жизни более 40 тысяч человек, а количество зараженных приближается к миллиону. Социальное дистанцирование, которое позволяет сдерживать распространение вирус а, привело к остановке мировой экономики, что грозит серьезными проблемами, с которыми только предстоит столкнуться. Однако помимо остановки промышленного производства, пандемия CoVID-19 привела к значительному очищению воздуха во многих городах мира. Внимательно наблюдая за спутниковыми данными о выбросах в атмосферу вредных веществ, ученые зафиксировали реакцию планеты на пандемию – воздух ненадолго стал чище. Но стоит ли радоваться?

Меняет ли CoVID-19 планету?

Пандемия дает ученым некоторое представление о том, что происходит с атмосферой в то время, как наш образ жизни и экономика претерпевают серьезные изменения. Как рассказала изданию Popular Science Хелен Уорден из Национального центра атмосферных исследований (NCAR), это нежелательный атмосферный эксперимент, так как возврат к привычной жизни может очень сильно увеличить количество вредных выбросов.

Согласно имеющимся данным, выбросы из Китая сократились в течение нескольких недель после китайского Нового года, когда страна сильно пострадала от нового коронавирус а. Во время эпидемии сократилось потребление угля, замедлилась нефтепереработка, а авиарейсы были отменены, чтобы замедлить распространение CoVID-19. Основываясь на отраслевой информации, исследователи подсчитали, что в течение четырех недель после Китайского Нового года, выбросы углекислого газа в стране сократились примерно на четверть. Результаты опубликованы на портале Carbon Brief.org. Между тем, на спутниковых снимках NASA видно, что над Китаем диоксид азота снизился в среднем на 36%.

В отчете, опубликованном на сайте NCAR, также указано, что после Китайского Нового года содержание диоксида азота опустилось до 70% ниже уровней, зафиксированных за тот же период 2019 года. Уровень окиси углерода – загрязняющего вещества, которое в высоких концентрациях уменьшает количество кислорода, поступающего в кровоток – снизился на 30-45% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее ученые полагают, что для того, чтобы с уверенностью утверждать что это снижение связано с пандемией, нужны дополнительные исследования.

Тем временем из-за ускоренного распространения нового коронавирус а, с промышленностью других стран происходит то же самое, что было в Китае – сокращение потребления ископаемого топлива и последующее сокращение выбросов в атмосферу. Анализ, проведенный Европейским космическим агентством, показал, что выбросы диоксида азота над Италией снижаются. При этом ученые отмечают, что падение уровня загрязнения в Европе не столь драматично, как в Китае, но все же существенно. Так, потребление электроэнергии в Италии сократилось примерно на 20%, а в Испании и Франции примерно на 10%. А в течение первого дня изоляции в Индии станции мониторинга загрязнения воздуха имели самые низкие показатели диоксида азота в истории.

Станет ли воздух на планете чище?

Важно понимать, что нынешнее падение уровня загрязнения воздуха – это временное явление. Однако в будущем количество вредных выбросов в атмосферу все равно придется снижать – проблемы, вызванные изменением климат а никто не отменял. Как отмечают авторы статьи в Popular Science, экономические спады в целом приводят к кратковременному сокращению выбросов. Так, во время Великой рецессии 2008 – 2009 годов выбросы углекислого газа сократились примерно на два процента по сравнению с предыдущими 2006 – 2007 годами. Но стоило преодолеть кризис, как количество выбросов снова возросло.

Так или иначе, хочется верить, что воздух, который стал немного чище, мы начнем ценить больше, чем ископаемое топливо и одноразовую пластиковую продукцию. Напомним, что загрязнение воздуха ежегодно уносит жизни 5,5 миллионов человек. Более того, загрязненный воздух способствует развитию тяжелых состояний у инфицированных новым коронавирус ом. Так или иначе, когда пандемия закончится, мы должны будем принять ряд важных решений, от которых будет зависеть будущее человечества. Продолжим ли мы поддерживать отрасли, которые отравляют воздух или поддержим те, которые имеют будущее?

Так спутники видят нашу планету