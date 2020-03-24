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Ученые разгадывают тайну тувинского горлового пения

Ученые разгадывают тайну тувинского горлового пения

Уникальная форма пения, которая производит два тона одновременно, оставалась загадкой на протяжении многих лет. Тувинское горловое пение является основой культуры всей Центральной Азии на протяжении многих поколений, это уникальная форма песни, которая производит двойные тона через механизм, который ученые уже давно пытаются полностью понять.

"Они могут производить два разных тона, что идет вразрез с типичным способом, как производятся звуки речи", - сказал ведущий автор исследования Кристофер Берджевин.

"Это было немного загадочно, как они это сделали, и это то, что исследователи задавались вопросом в течение последних двух десятилетий."

Чтобы разобраться в том, как работает тувинское горловое пение, исследователи записали высококачественный звук в звуковой кабине и использовали сканер МРТ для захвата изображений горлового певца в действии.

В результате компьютерной реконструкции были выявлены две различные части голосового тракта, которые певцы горла могли использовать для получения звука, почти как если бы это был музыкальный инструмент.

Ключ к созданию двух нот одновременно, по-видимому, лежал в поддержании очень точного контроля над голосовым трактом, чтобы объединить вместе несколько резонансов на определенных частотах одновременно.

24 март 2020 /
Новости технологий
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