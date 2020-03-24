Почему крылья некоторых бабочек окрашены в самый черный цвет?

На сегодняшний день ученым известно более 158 000 видов бабочек, которые отличаются друг от друга размерами тела и окраской крыльев. Узоры на крыльях могут состоять из самых разных цветов, но на крыльях практически любой бабочки есть участки, окрашенные в черный цвет. Недавно американские ученые изучили эти участки под микроскопом и выяснили, что они обладают сложной структурой, которая почти не отражает солнечный свет. Исходя из этого, ученые объявили, что некоторые участки крыльев бабочек окрашены в самый черный цвет — чернее, чем созданный в 2014 году материал вантаблэк (Vantablack). Но зачем бабочкам нужны настолько темные участки крыльев и почему их сравнивают с самым черным материалом в мире?

Строение крыльев бабочек

Рассматривая крылья бабочек под микроскопом, ученые выяснили, что они состоят из крошечных чешуек. Оказалось, что они устроены гораздо сложнее, чем сплетение трубок материала вантаблэк. Если искусственный самый черный материал состоит из растущих на фольге вертикальных трубок, то чешуйки на крыльях бабочек имеют форму гребней, ячеек, выступов, губок и так далее. Примечательно, что чем ребристее поверхность чашуек, тем меньше они отражают свет и окрашивают крылья в наиболее черный цвет. Более гладкие участки отражают до 16 раз больше цвета и окрашены не в абсолютно черный цвет, а имеют темно-коричневый оттенок. Примечательно, что если вокруг темных участков есть светлые оттенки, черный цвет кажется еще более интенсивным.

Для чего именно бабочкам нужны настолько темные участки на крыльях, ученые пока не знают. Однако, у них несколько предположений. Первая версия гласит, что черные участки дополняют узоры, которые нужны для привлечения самок и самцов. Вторая версия говорит о том, что темный цвет помогает бабочкам скрываться от хищников. А если верить третьему предположению, то темные части крыльев участвуют в регулировании тепла в организме бабочек.

Самый темный цвет на Земле

По данным ScienceAlert, ученых сильно заинтересовало то, что несмотря на свою сложную структуру, темные участки крыльев имеют толщину в 3-4 нанометра. Это намного меньше толщины материала вантаблэк, который позиционируется как отличное покрытие для устройств, от которых необходимо отвести лишний цвет. Так, используя вантаблэк в телескопах, ученые смогут сделать их более мощными и легче обнаруживать далекие космические объекты для их дальнейшего изучения.

Каким образом сложным структурам на крыльях бабочек удается сохранять минимальную толщину, ученым пока неизвестно. Но когда эта тайн а будет раскрыта, они смогут создать нечто, что превосходит материал вантаблэк по толщине. Это позволит использовать материал в более миниатюрных устройствах и, возможно, даже снизит его стоимость.

Самый черный автомобиль

Самая черная краска используется не только в оптических устройствах вроде телескопов, но и в автомобилях. В 2019 году немецкая компания BMW представила миру автомобиль BMW X6, покрытый краской Vantablack VBx2. Благодаря максимально черной краске, автомобиль обрел не только стильный и строгий внешний вид, но и фактически стал бесформенным. А все дело в том, что кузов практически перестал отражать свет и изгибы стали невидимыми. Можно сказать, что автомобиль стал похож на черную дыру, которая буквально поглощает все излучения. К сожалению, в массовое производство автомобиль не вышел, а зря — желающих купить «космическое» средство передвижение явно было бы много.

Где купить самую черную краску?

Материал вантаблэк был представлен только в 2014 году, но его уже при желании можно купить. Его производством занимается компания Surrey NanoSystems, но только юридическим лицам и в особенности только зарегистрированными в Великобритании. Именно у этой компании BMW и купила краску для покрытия вышеупомянутого автомобиля BMW X6.

Да, чудо-краска от Surrey NanoSystems недоступна обычным людям. Но физические лица могут найти в интернет-магазинах краску Singularity Black, которая поглощает свет не хуже самого черного материала. Маленькая баночка емкостью 20 миллилитров стоит 50 долларов. Покрасив такой краской какой-нибудь объект, можно сделать его полностью невидимым на фоне такого же черного фона — это отлично продемонстрировано в видеоролике ниже.

Вообще, подробнее о материале вантаблэк можно почитать в нашем специальном материале. В нем мы подробно рассказали историю его создания и объяснили, каким именно образом получается самый черный цвет. Обратите внимание на фото графии — темные круги будто бы добавлены в «фото шопе», но так выглядят реальные, по-настоящему черные объекты.

Многие бабочки окрашены в черный цвет, но ученые точно не знают, почему