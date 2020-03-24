Найден способ избавления от комплексов по поводу внешности

В мире очень мало людей, которые полностью довольны своей внешностью. Если верить статистике, в России живет 70% женщин и 63% мужчин, которые уверены в некрасивости своего лица и тела. Но ученые из испанского города Барселона уверены, что избавиться от комплексов можно, просто посмотрев на себя глазами другого человека. После этого большой живот и другие считающиеся недостатками особенности некоторых людей кажутся не такими и уж и страшными. А ведь недовольство своим телом вызывает у людей пищевые расстройства, из-за которых они теряют вес и еще сильнее портят свои фигуру и здоровье. Но как ученые дали людям возможность посмотреть на себя с видом от третьего лица?

Как полюбить свою внешность?

О том, что взгляд на себя со стороны помогает людям повысить свою самооценку, ученые узнали в ходе эксперимента. В нем приняли участие 11 мужчин и 12 женщин в возрасте от 18 до 38 лет. Их попросили заполнить две анкеты. В первой они упомянули, есть ли у них какие-либо пищевые расстройства вроде пониженного аппетита или переедания. Во второй они указали, насколько привлекательным считают свое тело.

Собранные данные использовались учеными для создания компьютерных моделей тела всех добровольцев. Для каждого участника исследователи создали по три аватара. Первый был создан на основе того, каким свое тело представлял каждый человек. Второй был точной копией их тел, со всеми «недостатками». А третий аватар был таким, каким бы люди хотели видеть себя в идеале.

На каждого из трех аватаров участникам исследования дали взглянуть внутри виртуальной реальности. Надев специальные шлемы, люди посмотрели на виртуальные тела от первого и третьего лица. В первом случае добровольцы будто бы находились внутри виртуальных тел и видели их такими, какими мы видим собственные тела каждый день. Во втором случае добровольцы смотрели на свои тела со стороны. После этого их попросили оценить привлекательность каждого аватара.

Как повысить самооценку?

Оказалось, что в обычном состоянии, когда мы видим свое тело от первого лица, мы кажемся себе непривлекательными. А вот смотря на собственную внешность со стороны, мы можем найти у себя весьма симпатичные черты. Особенно сильно такой эффект был замечен у женщин. В ходе эксперимента некоторые из них даже изменили взгляды на свою внешность и признали, что они выглядят не так плохо, как считали ранее.

Ученые считают, что благодаря этому открытию люди смогут по-новому взглянуть на свою внешность и повысить свою самооценку. Как следствие, людей с пищевыми расстройствами тоже может стать меньше. Это очень хорошо, потому что отказ от пищи и попытки избежать набора веса вызывая рвоту и употребляя лекарства, очень негативно влияет на здоровье человека.

Правда взглянуть на себя глазами других людей в домашних условиях не так легко. Просто подойти к зеркалу нельзя, потому что оно показывает отзеркаленное изображение, в то время как окружающие люди воспринимают вас совершенно по-другому. Создать своего аватара для виртуальной реальности могут только профессионалы по 3D-моделированию — этому довольно долго учиться, а заказ своей модели может стоить очень дорого. К тому же, не каждый человек может самостоятельно написать свое приложение для виртуальной реальности. Так что остается только один более-менее хороший вариант. Можно поискать у знакомых видео, в которых появляетесь вы. Или же можно попросить записать новое видео. Таким образом можно максимально точно узнать, как видят вас окружающие люди.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Robotics and AI. А статистикой людей, которые недовольно своей внешностью, поделилось издание Wonderzine.

Многие люди комплексуют по поводу своей внешности