Сколько этажей в самом высоком здании в мире

Среди любых предметов можно найти самый большой в своем роде. Когда-то давно в детстве четырнадцатиэтажный дом казался мне большим. Позже я начал путешествовать и насмотрелся на небоскребы Нью-Йорка, башни Петронас и многое другое. Но есть одно здание, которое на данный момент является самым большим в мире. Его высота составляет почти километр, а конструкция уникальна в своей сложности. При строительстве такого ”дома”, как и при создании спортивного автомобиля, надо задумываться даже об аэродинамике. Давайте поговорим об этом здании, его преемнике и некоторых других, близких к нему по высоте хотя бы примерно.

Самое высокое здание на Земле

На данный момент самым высоким зданием в мире является Бурдж-Халифа. При этом, Бурдж-Халифа именно жилое/офисное строение и вещания радио- или телесигнала не является его главной задачей. В переводе с арабского название Бурдж-Халифа означает ”Башня Халифы”. До 2010 года это огромное здание называлось Бурдж-Дубай (Дубайская башня). Но открывая башню правитель эмирата Дубай переименовал ее, посвятив строение президенту ОАЭ шейху Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну.

Это не просто небоскреб, а сверхвысокий небоскреб высотой 828 метров, это целых 163 этажа. По форме он напоминает сталагмит, о которых мы уже рассказывали. Такая форма придает ему больше устойчивости.

Торжественное открытие башни состоялось 4 января 2010 года, хотя изначально оно планировалось на три месяца раньше. Более ранний срок запуска планировался для того, чтобы приурочить его к запуску дубайского метро. Удивительное дело, но такая задержка была вызвана проблемами с финансированием. Как-то не вяжется с тем, как в Дубае тратят деньги.

Еще за два с половиной года до завершения строительства башня стала самым высоким из того, что сделал человек. Она опередила Варшавскую радиомачту, которая упала в 1991 году.

Бурдж-Халифа это не только башня. Она представляет из себя практически город в городе. Внутри есть жилые помещения, офисы, магазины, спортивные центры, развлекательные комплексы и многое другое. Снаружи находится парк с газонами и фонтанами. Все вместе выглядит очень футуристично.

История строительства Бурдж-Халифы

Строительство Бурдж-Халифы обошлось в полтора миллиарда долларов, а автором проекта был архитектор Эдриан Смит. Этот архитектор проектировал небоскреб Цзинь Мао в Китае высотой 420 метров. Интересно, что подрядчиком строительства Бурдж-Халифы выступило подразделение компании Samsung. Это же подразделение участвовало в строительстве башен Петронас в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Интересно, что во время строительства Бурдж-Халифы окончательная высота башни держалась в секрете. Вообще, секретов в мире много, но в данном случае сделано это было доя того, чтобы если кто-то решит построить здание выше, проект можно было изменить и все равно оказаться выше.

Фундамент здания был заложен в 2004 году, а само строительство шло со скорость 1-2 этажа в неделю. Ежедневно строительством занималось 12 000 рабочих из разных стран. Всего на строительство ушло более 300 000 кубометров бетона и 60 000 тонн стальной арматуры.

Начиная с 2007 года, башня начала опережать предыдущих рекордсменов высоты, пока не стала самой высокой. Окончательно своей высоты в 818 метров она достигла в начале 2009 года, чуть меньше, чем за год до официального открытия.

Особенности Бурдж-Халифы

При реализации такого нестандартного проекта требуются нестандартные решения. В итоге, для здания даже была разработана специальная марка бетона. Она может выдерживать температуру до +50 градусов Цельсия. Чтобы конструкция была прочнее, бетонную смесь укладывали только ночью, а в раствор добавляли лед. Конечно, до таких технологий пауку далеко, но он старается.

Сложность фундамента заключается в том, что башня стоит по сути на рыхлой почве. В отличии от многих небоскребов, которые построены на скалистом основании, Бурдж-Халифа построена на мягкой земле. Для того, чтобы конструкция не разваливалась и не кренилась, фундамент поставили на сваи длиной 45 метров и толщиной 1,5 метра. Таких свай в конструкции около 200 штук.

Чтобы здание не было подвержено воздействию сильного ветра в пустыне, оно имеет аэродинамическую форму сечения. Так ветер лучше обтекает конструкцию. При этом раскачивания все равно неизбежны, но чтобы они были не такими большими, форму башни сделали ассиметричной.

Остекление Бурдж-Халифы состоит из специальных тонированных термопанелей. Учитывая, что в Дубае температура днем доходит до +50 градусов Цельсия, такое решение просто необходимо. Так требуется существенно меньше нагрузки на систему кондиционирования. При этом площадь остекления примерно в 17 раз больше площади футбольного поля. Чтобы помыть такую площадь, требуется примерно 3 месяца. Из-за песчаных бурь здание пачкается быстрее. Поэтому его моют почти постоянно.

В здании находится гостиница Armani, располагающаяся в диапазоне с 1-го по 39 этаж. Дизайн разработан лично Джорджио Армани. С 44-го по 108-ой этаж (но не на всех этажах) расположены 900 квартир, а 100-й этаж полностью выкуплен индийским миллиардером Б.Р. Шетти. На этом этаже находятся три его квартиры. Офисы находятся со 111-го по 154-й этаж, а самая высокая в мире смотровая площадка (555 метров) на 148-ом этаже.

У входа в здание находится искусственное озеро площадью 12 гектар с музыкальным фонтаном. Для его подсветки используется почти 7 000 источников света. Остается только добавить, что высота струй фонтана достигает 150 метров. Это чертовски много!

Интересной особенностью здания является система сбора воды. Это своего рода золотой стандарт экологичности современных зданий, когда дождевая вода собирается и расходуется на технические нужды. В Дубае в течение года выпадает критически мало осадков, и говорить о такой системе не приходится, но она есть. Правда, собирает она конденсат. Он образуется при контакте здания, охлаждаемого изнутри, с раскаленным воздухом снаружи.

За год таким образом собирается более 40 миллионов литров воды. Учитывая дефицит воды в регионе, это очень и очень много. Вода собирается с резервуарах в подвале здания и используется для орошения газонов и растений в парке вокруг башни.

Самые высокие здания мира

Среди самых высоких зданий мира пока нет ни одного, которое достигло бы хотя бы близкой к Бурдж-Халифа высоты. На втором месте по высоте идет Шанхайская башня с результатом ”всего” 632 метра, что почти на 200 метров ниже Дубайской башни.

При подсчете высоты зданий принято брать за нулевую отметку высоту земли у главного входа в здание, а за верхнюю — реальную верхнюю точку конструкции. Разница между этими двумя точками и является высотой здания. Антенны, съемные шпили, флагштоки и другие непостоянные конструкции не учитываются.

Первая десятка высоток в мире выглядит следующим образом:

Бурдж-Халифа, Дубай (ОАЭ), 828 метров Телебашня Tokyo Skytree, Токио (Япония), 634 метра Шанхайская башня, Шанхай (Китай), 632 метра Телерадиомачта KVLY-TV, округ Трейлл (США), 630 метров Телерадиомачта KRDK-TV, округ Трейлл (США), 628 метров Телерадиомачта KXTV/KOVR, Уолнат-Гров (США), 625 метров Телебашня Гуанчжоу, Гуанчжоу (Китай), 604 метра Королевская часовая башня, Мекка (Саудовская Аравия), 601 метр Международный финансовый центр Ping An, Шеньчжэнь, 599 метров. Goldin Finance 117, Тяньцзинь, 597 метров

Как видим, разница между вторым и десятым местом не доходит и до 50 метров, а Бурдж-Халифа отрывается от них на целых 200 метров. Это впечатляет. Для сравнения на 200 метров от второго места отстает Бордже Милад в Тегеране высотой 435 метров. Это 41-е место рейтинга…

Самые высокие здания в России

В России тоже есть несколько зданий, которые входят в рейтинг самых высоких в мире. Самым высоким сооружением в нашей стране является Останкинская телебашня высотой 540 метров. Телебашня построена в 1967 году и до сих пор является самым высоким сооружением в России и Европе. Останкинская телебашня занимает 16 место в рейтинге самых высоких сооружений в мире.

Самым высоким зданием в России, которое не имеет отношения к трансляции радио- или телесигнала, является Лахта Центр в Санкт-Петербурге высотой 462 метра. Это 26 место в мировом рейтинге самых высоких сооружений в мире.

Также в числе самых высоких сооружений в мире есть еще несколько телебашен и офисных зданий, включая строения комплекса Москва Сити. Вот как выглядит список с учетом положения в мировом рейтинге:

Останкинская телебашня, Москва, 540 метров, 16 место в мире Лахта Центр, Санкт-Петербург, 462 метра, 26 место в мире Боганидская радиомачта, Боганида, 461,5 метра, 27 место в мире Интская радиомачта, Верхняя Инта, 461 метра, 28 место в мире Балашихинская радиомачта, Балашиха, 427 метров, 43 место в мире Радиомачта станции RJH63 системы РСДН-20, Имеритинская, 425 метров, 46 место в мире

Выше приведены самые высокие сооружения в России, входящие в мировой рейтинг зданий, мачт и телебашен. Есть еще и отдельный рейтинг офисных/жилых строений. В него входит Лахта Центр (Санкт-Петербург, 462 метра, 16 место в мире), башня Федерация Восток (Москва, 373 метра, 54 место в мире) и Южная башня Око (Москва, 353 метра, 69 место в мире).

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Какое здание будет самым высоким в мире

Рекорд Бурдж-Халифа держится уже 13 лет, но в скором времени может быть превзойден башней Jeddah Tower в Джидде, Саудовская Аравия. Ее строительство начато в 2013 году, а проектная высота должна достигать 1007 метров. Пока стройка заморожена, но из строящихся зданий это единственное, которое угрожает нынешнему рекордсмену.

Многие большие стройки были задуманы в конце нулевых, но были отменены из-за финансового кризиса 2008 года. Среди них башня Нахиль в Дубае, с проектной высотой 1400 метров. Она должна была быть достроена в 2018 году, но не сложилось.

Незначительно Бурдж-Халифу должна была опередить и башня Sky City в Чанше, Китай. Строительство должно было закончиться в 2016 году на высоте 838 метров, но тоже было отменено из-за кризиса. Финансового кризиса. А еще бывают климат ические кризисы.

В России по этой же причине отменилось строительство башни Россия, которое должно было быть завершено в 2016 году в Москве. Проектная высота составляла 612 метров. Примерно в полтора раза выше башни Федерация Восток (373 метра).

Интересным проектом было строительство Дворца Советов в Москве еще во времена Советского Союза. Его высота должна была составить 495 метров, а строительство отменилось из-за Второй мировой войны.

Если бы строительство завершили, Дворец Советов мог бы выглядеть так.

Как видим, многие большие стройки по всему миру отменились по внешним причинам. Большая часть из них — из-за кризиса 2008 года. Часть строек отменилась, а часть сильно изменилась и здания стали намного ниже, чем планировалось. Все это говорит о том, что для инженеров и архитекторов уже давно нет ничего невозможного. Вопрос упирается в деньги, так как каждый последующий метр стоит намного дороже предыдущего.

Бурдж-Халифе повезло. Для строительства было выбрано правильное место и время. Она ”проскочила”, а другие не смогли. Именно поэтому она пока лидер, но придет время и она почетно уйдет на второе место, потом ниже и ниже, но сейчас она может наслаждаться славой, а мы — ей.

Высоких здание в мире много, очень высоких сотни, огромных десятки, самое высокое одно.