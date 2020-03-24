Для чего Билл Гейтс хочет разрыть Калифорнийское “Мертвое море”?

Один из главных миллиардеров планеты планирует развить новый стартап и начать вести активную разработку литиевых шахт в озере Солтона — "Мертвом море” американского штата Калифорния. Из-за того, что сегодня литий необходим для создания аккумуляторов, материалов для авиационной и космической техники, а также используемого в ядерной энергетике, новая затея американского предпринимателя может стать небывалым источником дохода для самого Гейтса и весьма надежным литиевым ресурсом для всего остального населения нашей планеты, сообщает портал popularmechanics.com.

Билл Гейтс начал финансировать стартапы

Едва один из самых богатых и узнаваемых людей планеты — Билл Гейтс — покинул пост директора Microsoft, он сразу же решил заняться новыми проектами. В частности, миллиардеру приглянулся небольшой стартап по разработке лития в одном из соленых озер на юге штата Калифорния. Так, основатель компании Дэвид Снайдакер был немало удивлен, получив $ 20 млн финансирования от венчурной компании, специализирующейся на энергетике, с участием таких инвесторов, как Джефф Безос, Майкл Блумберг и Билл Гейтс.

Хотя идея о начале ведения литиевых проектов на озере Солтон приходила к бизнесменам и ранее, предприниматели не решались приблизиться к геотермальной зоне озера из-за ряда неудачных попыток по добыче щелочного металла в регионе. Как бы то ни было, именно Снайдакеру удалось создать новую технологию, способную работать с солеными водами разной концентрации и их смесями.

Находясь в растворенном виде в источниках соленой воды по всему миру, литий часто извлекается "по старинке” — аналогичным путем с получением морской соли. Так, в огромных испаряющихся прудах, образованных после ухода из региона моря, остается твердое вещество, которое и выкапывают предприниматели. Хотя эта методика и остается эффективной спустя многие сотни лет после своего изобретения, скорости добычи в этом случае оставляют желать лучшего.

Озеро Солтон — Калифорнийское "Мертвое море”, содержащее в себе огромные запасы лития

Соленое "море" уже быстро испаряется по вполне естественным причинам, а литиевая соль продолжает поступать в Солтон, и с каждым годом ее количество только увеличивается. Содержание соли в этом месте настолько велико, что в озере уже практически отсутствует какая-либо жизнь, косвенно делая его идеальной площадкой для добычи лития или любого другого инвазивного технического проекта.

Помимо соли, на ближайшей к озеру местности расположены несколько грязевых вулканов, которые являются одним из самых богатых потенциальных источников геотермальной энергии в мире. Растворяясь в перегретой смеси, местный литий может иметь уникальные свойства, что и привлекло компанию Дэвида Снайдакера к разработке месторождения под руководством известной австралийской компании Controlled Thermal Resources (CTR).

Грязевые вулканы считаются отличными источниками тепла

Технология Снайдакера заключается в модульной добыче лития, при которой соляная кислота постепенно выбивает хлорид лития из природного карбоната лития, содержащегося в рассоле. Автор разработки утверждает, что его способ вести добычу может быть гораздо быстрее и эффективнее по сравнению с традиционными способами выпаривания. Сообщается, что в амбициозных планах компании до 2023 года значится добыча более 17 000 тонн лития, что может способствовать развитию не только местной экономики, но и повышению уровня технологичности предприятий по всему миру.

Ранее мы уже писали о том, что литий-кислородные батареи нового поколения смогут держать батарею в разы дольше своих современных аналогов, что может привести к созданию смартфонов с вечным зарядом и электромобилей с редкой необходимостью подзарядки.

Билл Гейтс планирует заняться разработкой лития